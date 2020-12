14 h 15 HE

Comment la Révolution de la Nouvelle-Angleterre est-elle arrivée ici?

La 15e meilleure équipe de la ligue des 26 équipes au début des éliminatoires de la Coupe MLS 2020 est soudainement l’équipe la plus en forme de la série éliminatoire, se préparant pour la finale de la Conférence Est de dimanche contre Columbus Crew SC (15 h HE, diffusez en direct sur ABC). Et les 1,39 points par match qui ont permis à la Nouvelle-Angleterre de se qualifier pour les séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 8 de l’Est ont marqué une amélioration par rapport aux quatre saisons précédentes, avec une moyenne de 1,26 point par match pendant cette période.

L’explication la plus simple est l’embauche du manager Bruce Arena en mai 2019. Dans les 13 matchs de cette saison avant la reprise d’Arena, les Revs avaient en moyenne 0,85 point par match; avec lui en charge, ce chiffre est passé à 1,52.

« La chose au début avec Bruce, que je pense que tous les gars ont compris et qui étaient vraiment enthousiastes, c’est qu’il est arrivé et était essentiellement un livre ouvert », a déclaré l’attaquant de la Nouvelle-Angleterre Teal Bunbury à ESPN. « Tout le monde connaissait son curriculum vitae, toute son expertise, son expérience et les championnats qu’il a remportés, mais il arrive et se dit: ‘Hé, vous allez faire des erreurs, nous en tant que coach et moi-même, Bruce Arena, je Je vais faire des erreurs, mais nous faisons tous cela pour nous améliorer en équipe … » En tant que joueurs, vous aimez entendre d’un entraîneur que ce n’est pas toujours sur les joueurs, ce n’est pas seulement sur les entraîneurs, nous êtes une famille.

« D’alors jusqu’à maintenant, nous sommes vraiment devenus un groupe soudé, et je le dis toute l’année: je n’ai jamais fait partie d’un groupe aussi proche que ce groupe. »

Plusieurs sources autour de la ligue ont spécifiquement cité l’influence d’Arena sur cette équipe comme raison de leur succès. Ce n’est peut-être pas la raison pour laquelle les Revs sont là, mais cela en fait partie. Dix-sept joueurs sur la liste de Révolution ont une certaine expérience de football universitaire; 19 sont américains. C’est un groupe de cols bleus plein de joueurs qui, selon une source, « mourraient pour le blason ».

« C’est typique pour Bruce », a déclaré l’analyste d’ESPN Taylor Twellman. « Bruce préfère aller avec des gars qui connaissent la ligue, ont expérimenté la ligue. C’est ce qu’il préfère. »

Arena a ri à la caractérisation et a demandé à quoi ressemblerait exactement une équipe construite à son image. Ensuite, le joueur de 69 ans, qui a remporté cinq Coupes MLS, trois Supporters ‘Shield et une US Open Cup, s’est rapidement opposé.

« Les gens parlent trop de ce qu’ils vont faire », a déclaré Arena à ESPN à propos de sa philosophie de gestion. « Nous essayons juste de le faire et de ne pas trop en parler – il suffit d’aller travailler et d’essayer de nous améliorer. C’est ce qu’est notre culture. »

Mais créditer Arena seul pour le redressement en Nouvelle-Angleterre ne raconte pas toute l’histoire. Il y a d’innombrables personnes qui travaillent dans les coulisses pour aider à remettre l’une des franchises originales de la Major League Soccer à la pertinence, mais l’arrivée de deux hommes en particulier – un avant Arena, un après – a fait toute la différence en 2020.

« Nous ne parlons pas des Revs si leurs deux DP ne se sont pas présentés », a déclaré Twellman, faisant référence au jeu des joueurs désignés Carles Gil et Gustavo Bou.

Après avoir disputé seulement neuf des 27 matchs de la Nouvelle-Angleterre cette saison en raison de blessures au pied et à Achille, il est facile d’oublier que Gil a été le nouveau venu de l’année dans la MLS en 2019. Et en trois matchs éliminatoires en route vers la finale de la Conférence de l’Est, il a enregistré deux buts et trois passes.

« Je pense qu’il fait partie des sept meilleurs joueurs de cette ligue », a déclaré Twellman. « Si [Gil and Bou] sont en bonne santé et jouent comme ils l’ont fait ces trois ou quatre dernières semaines, alors ils sont probablement une deuxième ou une troisième graine – et qui sait, peut-être même une graine unique. «

Gustavo Bou et Carles Gil ont été sensationnels lorsqu’ils sont prêts pour la Nouvelle-Angleterre. Alex Menendez / .

Bou’s 2020 n’a pas été sans complication non plus, faisant face à une blessure insignifiante après avoir assumé le fardeau créatif des Revs pendant une grande partie de la saison alors que Gil se remettait d’une opération à Achille. Ses cinq buts et une aide solitaire en 22 apparitions en saison régulière représentent une baisse considérable après avoir marqué ou aidé sur 11 buts en 15 matchs en rejoignant le club en juillet 2019. Maintenant que la fin commerciale de la campagne est arrivée, cependant, Bou est de retour à son meilleur. Il a trois buts et une passe décisive dans les trois victoires des Revs en séries éliminatoires, contribuant directement à quatre des sept buts du club.

La Nouvelle-Angleterre aurait plus de 10 millions de dollars bloqués dans les frais de transfert et le salaire de Bou; Gil commanda lui-même des honoraires à sept chiffres. Ce que leurs arrivées signifient pour le club, maintenant et dans le futur, est sans doute plus important que leurs contributions sur le terrain.

« La possession [has done] un travail formidable ici « , a déclaré Arena. » Ils ont investi dans des joueurs désignés, ce qu’ils n’avaient jamais fait auparavant. Ils ont donc pris un grand engagement. «

Avant Gil, Bou et son collègue joueur désigné Adam Buksa, le DP le plus percutant de l’histoire de la Révolution était Jermaine Jones – et il a été signé sur un transfert gratuit. La signature de ce trio et le recrutement d’Arena – sans doute l’entraîneur le plus célèbre de l’histoire du football américain – illustrent l’engagement de la famille Kraft envers le club.

«Je pense que la propriété a toujours voulu que la Révolution soit une organisation gagnante», a déclaré Bunbury, qui travaille pour la Nouvelle-Angleterre depuis 2014. «Je pense que cet investissement consiste à créer un centre de formation ultramoderne de plusieurs millions de dollars. sorte de solidifie cela. «

Ce centre d’entraînement de 35 millions de dollars a peu d’égaux en MLS, et les Revs ont le potentiel d’ajouter un stade spécifique au football à Boston qui ferait l’envie de la plupart des clubs de la ligue. Une source a déclaré à ESPN que des progrès étaient réalisés sur une nouvelle maison du centre-ville, mais que les «progrès» étaient difficiles à définir.

« Progrès à Nashville, il y a des pelles dans le sol. Progrès à Cincinnati, les lumières sont allumées », a déclaré la source. « Le progrès à Boston est défini de différentes manières en raison de la difficulté à obtenir un terrain au centre-ville. Cependant, ils ont progressé dans le sens où vous vous dites: ‘Cette chose a en fait une chance légitime.’ »

Si ce stade au cœur de Boston devient réalité, non seulement la présence de la Révolution à ce stade des séries éliminatoires ne sera plus un mystère, mais elle pourrait devenir la norme.

« En fin de compte, l’objectif sera de construire un stade de football au centre-ville de Boston », a déclaré Arena, « et ce sera la touche finale de ce que la propriété peut faire pour mettre cette franchise au sommet. »