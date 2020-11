Dans les 285 jours qui se sont écoulés depuis le dernier match de l’équipe nationale masculine des États-Unis, il semble qu’il y ait eu un changement radical pour les Américains. Les États-Unis ont maintenant un joueur à la Juventus à Weston McKennie, tandis que Sergino Dest et Konrad de la Fuente font partie de la première équipe de Barcelone. Cela va de pair avec Christian Pulisic à Chelsea et Tyler Adams aux demi-finalistes de l’UEFA Champions League RB Leipzig.

Avec ce genre de pedigree dans ses rangs et des jeunes comme Giovanni Reyna du Borussia Dortmund et Yunus Musah de Valence qui se sont démarqués, les attentes ont considérablement augmenté, même si le manager Gregg Berhalter tente de les minimiser.

C’est pourquoi le match nul 0-0 de jeudi contre le Pays de Galles était un résultat différent sur le sol européen. Un coup d’oeil au score et on pourrait penser que c’était un autre de ces tirages rudes et grind-it-out sur la route, mais ce n’était rien de la sorte. Les États-Unis ont fait preuve de calme et de patience sur le ballon qui ont été rares lors de leurs voyages en Europe. Jouer dans des espaces restreints était la règle plutôt que l’exception, le milieu de terrain à trois joueurs de McKennie, Adams et Musah faisant beaucoup pour contrôler le rythme du match.

Musah – l’un des six joueurs américains à faire ses débuts – ne ressemblait en rien à un joueur de 17 ans, et bien qu’il y ait eu des moments où il aurait pu relâcher le ballon plus rapidement, il a montré beaucoup de capacités en termes de course aux défenses. ainsi que la vision. Étant donné que Musah est éligible pour représenter l’Angleterre et le Ghana ainsi que les États-Unis, Berhalter ne peut qu’espérer qu’il choisira finalement de représenter les États-Unis par rapport aux autres prétendants.

Reyna trouvait les choses un peu plus difficiles, et était parfois encore plus coupable de s’accrocher au ballon trop longtemps. Il a eu des moments dynamiques avec le ballon, mais il a également laissé ses frustrations prendre le dessus. Au milieu de la seconde mi-temps, il a fait irruption dans le défenseur gallois Tom Lockyer en représailles pour ce qu’il percevait comme une faute qui n’a pas été appelée. C’est précisément le genre de jeu qui sur la route de la CONCACAF pourrait être sévèrement puni. Pourtant, c’était un jour dont le jeune de 17 ans se souviendra longtemps.

Quant à Adams, le match n’était pas seulement son premier pour les États-Unis en 20 mois, mais un dans lequel il a ancré le milieu de terrain américain après que Berhalter eut essayé de le jouer à l’arrière droit. Le côté américain avait l’air mieux pour avoir l’énergie d’Adams et passer devant la défense, bien que John Brooks en particulier ait l’air calme dans le dos.

« Je me sentais bien parce que je pense que c’est ma position naturelle », a déclaré Adams. «Être là-bas, pouvoir en quelque sorte commander tout ce qui se passait devant moi, dire aux joueurs quand y aller et quand ne pas y aller, initier la presse quand rester en arrière, cela me permet de diriger l’équipe dans un meilleure façon je pense. J’étais confiant dans le fait que les gars en face de moi comprenaient la tactique, donc cela a rendu mon travail un peu plus facile, mais j’aime être la couverture devant la ligne arrière, pouvoir gagner des balles et le donner ensuite à les gars devant moi et laissez-les faire leur truc. «

Les États-Unis ont également été extrêmement efficaces dans leur presse, et les deux meilleures chances des Américains de la nuit sont venues directement des revirements dans le troisième défensif du Pays de Galles, même s’il faut noter qu’il s’agissait d’une équipe galloise manquant plusieurs joueurs clés, dont Gareth Bale et Aaron Ramsey, tandis que Ben Davies et Ethan Ampadu sont restés sur le banc.

Gregg Berhalter espère que Yunus Musah choisira de continuer avec les États-Unis après avoir impressionné pour ses débuts contre le Pays de Galles. Matthew Ashton – AMA / .

Pourtant, pour toute la possession que les États-Unis possédaient, il y avait un manque évident de punch dans le troisième attaquant. Une partie de cela était due à la décision de Berhalter de jouer Sebastian Lletget comme un faux neuf, mais il est important d’approfondir la façon dont l’approche s’est déroulée. Pour ce qui est de fournir un débouché et de permettre aux États-Unis de jouer dans leur propre moitié de terrain, Lletget a bien fait, complétant 28 de ses 32 passes. D’une part, c’est précisément ce que Berhalter voulait que Lletget fasse. Mais plus haut sur le terrain, la tactique n’a pas été aussi efficace, même si cela ne dépendait pas uniquement du joueur.

« Nous voulions qu’il cherche le troisième homme plus que lui », a déclaré Berhalter à propos de Lletget. « Je pense qu’il l’a fait une ou deux fois, mais au fur et à mesure qu’il descend et qu’il doit être licencié, et ensuite nous devrions prendre du retard, je pense que les ailiers n’étaient pas dans une position assez élevée pour en profiter au fois. C’était quelque chose que nous avons manqué. «

McKennie a ajouté que les États-Unis étaient un peu obligés de rechercher le jeu combiné plutôt que la course derrière la défense, ce que Pulisic blessé aurait aidé.

« Un type de joueur face à face qui peut battre le défenseur, descendre sur le côté et jouer un ballon dedans ou le croiser, c’est quelque chose [Pulisic] a fait plusieurs fois, comme vous l’avez vu en Gold Cup aussi, « a déclaré McKennie. » Je pense que le mouvement dynamique derrière la ligne était quelque chose qui nous manquait. Et c’est quelque chose que nous allons évidemment regarder dans la vidéo, juste pour voir combien de courses nous avons faites derrière la ligne pour ouvrir l’espace et juste faire cette course désintéressée. «

Il faut dire que c’est un groupe qui a encore besoin de temps pour développer la chimie. En plus de la longue interruption due à la pandémie du COVID-19, les États-Unis n’avaient que deux jours d’entraînement – et une seule session complète – avant ce match. Mais la question demeure: qui obtiendra les buts et assurera cette présence dans la surface pour attirer davantage l’attention des arrières centraux de l’opposition? Pour cette raison – et avec Josh Sargent indisponible en raison des restrictions de quarantaine COVID-19 – il aurait peut-être été plus logique d’obtenir Nicholas Gioacchini plus tôt ou de donner à Sebastian Soto ses débuts, bien qu’il y ait encore un autre match à jouer contre le Panama lundi. . Le graphique de profondeur avant a longtemps été mince, et il y a peu d’occasions de voir ce que le groupe actuel des attaquants peut faire.

Cela dit, le fondement de la possession et du pressage est celui qui semble un peu plus enraciné chez les joueurs. Compte tenu de l’état du jeu au milieu d’une pandémie, cela est largement dû aux progrès réalisés par les artistes américains au niveau des clubs. Mais Berhalter sera néanmoins ravi d’avoir plus à travailler, et le match du Pays de Galles compte comme un pas en avant.