Ronald Koeman a déclaré que Barcelone n’était pas assez bonne car ses ambitions de titre ont pris un « énorme recul » lors de la défaite 2-1 de samedi à Cadix.

Les buts d’Alvaro Gimenez et d’Alvaro Negredo ont condamné le Barça à sa quatrième défaite de la saison et à son pire début de campagne depuis 1987-88.

Avec seulement 14 points de leurs 10 premiers matchs, le Blaugrana sont déjà 12 derrière le leader de l’Atletico Madrid, qui a battu le Real Valladolid 2-0 plus tôt samedi.

– Notes: Coutinho a remplacé dans 4/10 Barca montrant

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier d’initiés: Man United soutient Solskjaer

« C’est un énorme pas en arrière en termes de victoire dans la Liga », a déploré Koeman lors de sa conférence de presse d’après-match. «C’est décevant, mais nous devons l’accepter, même si être 12 points en arrière d’une équipe solide comme l’Atletico, c’est beaucoup.

« Le résultat d’aujourd’hui est difficile à expliquer. Nous concédons le premier but et nous n’avons pas été bons en attaque, avec trop de joueurs au milieu du terrain.

« Ce n’est pas le niveau que j’attends de mon équipe. Nous devons nous améliorer. Nous devons être plus concentrés. En général, l’attitude sans ballon n’était pas bonne. »

Cadix a pris les devants à la huitième minute lorsque Gimenez a placé le ballon au-dessus de la ligne après que Marc-André ter Stegen ait sauvé la mauvaise tête du défenseur du Barca Oscar Mingueza.

Le but contre son camp de Pedro Alcala a attiré le Barça en seconde période, mais Cadix a rétabli son avance sur Negredo cinq minutes plus tard après l’erreur de Clément Lenglet sur la remise en jeu de Jordi Alba.

Ronald Koeman était furieux après que Barcelone ait offert deux buts à Cadix lors de la défaite 2-1 de samedi. .

« Notre remise en jeu se termine par un but pour eux », a ajouté un Koeman en colère. « C’est notre erreur. C’est incroyable et vous ne l’attendez pas de notre équipe. Vous ne pouvez pas encaisser un but comme celui-là.

« Je pense que c’est un manque de concentration. Nous manquons d’agressivité sans le ballon. C’est peut-être pour cela. Ce n’est pas facile d’expliquer comment nous concédons ce deuxième but. C’est très décevant. »

Le Barça a maintenant pris du retard dans six de ses 10 matches de championnat cette saison et n’a remporté aucun d’entre eux, en faisant match nul et perdant les quatre autres.

« C’est inquiétant de perdre autant de matchs », a déclaré le milieu de terrain Sergio Busquets aux journalistes. «Plus nous dérapons, plus nous nous éloignons du sommet, où nous voulons être.

« Je pense que les erreurs individuelles nous ont coûté beaucoup de points et nous ne pouvons pas continuer à donner cet avantage à l’opposition.

« Une fois que nous sommes derrière, cela permet aux équipes de se taire à l’arrière et de nous priver de l’espace. Ce n’est pas une question d’attitude ou d’engagement, mais commencer des matchs comme celui-ci rend les choses beaucoup plus difficiles. »