La Fédération anglaise de football a supplié le gouvernement britannique d’autoriser son dernier match de groupe de l’UEFA Nations League contre l’Islande à Wembley mercredi prochain comme prévu.

Les pourparlers se poursuivent jeudi entre la FA et de hauts responsables du gouvernement dans le but de clarifier si les réglementations existantes sur les coronavirus refusant aux joueurs et au personnel islandais l’entrée au Royaume-Uni resteront en place.

Le gouvernement refuse l’entrée à tous les résidents non britanniques qui ont été ou ont voyagé au Danemark au cours des 14 derniers jours après la découverte d’une nouvelle souche COVID-19 dans des fermes de visons danoises. L’Islande affrontera le Danemark à Copenhague dimanche.

Le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport avait confirmé que la politique ne serait pas revue avant samedi, mais le gouvernement devrait donner à la FA une indication avant cette date pour savoir si le sport d’élite sera exempté.

L’Allemagne a été évoquée comme une possible destination neutre si les règles ne sont pas assouplies afin que l’Angleterre puisse éviter de perdre le match.

« Nous avons demandé au gouvernement d’envisager de nous autoriser à disputer notre dernier match de l’UEFA Nations League au stade de Wembley, en accordant une exemption de voyage à l’équipe islandaise sous réserve de protocoles médicaux stricts », a déclaré un porte-parole de la FA. « L’équipe islandaise aura joué contre le Danemark à Copenhague et serait donc soumise à une interdiction de voyager.

« Pendant leur séjour au Danemark, ils auront été soumis à des protocoles stricts de l’UEFA dans une bulle sportive et seront testés par PCR avant de se rendre en Angleterre. Le test PCR reprend la variante du Cluster 5.

« Nous avons convenu avec l’équipe islandaise qu’ils arrivent en charter privé à un terminal privé et n’auront accès qu’à leur hôtel et au stade. Nous mettrons également en place des tests supplémentaires en plus des multiples tests normalement requis pour chaque participant et personnel au match.

« Nous ne demandons pas ce soutien pour nous aider à avoir l’avantage à domicile dans ce match international compétitif, même si bien sûr cela serait utile. » Nous ne demandons pas ce soutien pour éviter un coût énorme de jouer un match à domicile de l’Angleterre en Allemagne, bien que nous puissions difficilement nous permettre la sanction financière en ce moment.

« La priorité doit être la santé, c’est pourquoi nous demandons ce soutien. Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de l’équipe d’Angleterre et du personnel de soutien de jouer au stade de Wembley plutôt que de voyager à l’étranger en ce moment – et ensuite de jouer le match selon les mêmes protocoles de l’UEFA contre la même opposition, mais dans un pays différent.

« Nous comprenons l’optique d’une exception à un moment où des industries telles que les transporteurs ne sont pas autorisées à se rendre au Danemark. Cependant, les footballeurs internationaux sont parmi les personnes les plus testées de la planète et nous effectuerons même des tests supplémentaires pour aller au-delà des normes les plus élevées. .

« Nous demandons au gouvernement de suivre les conseils de ses experts en santé publique pour savoir si le match peut être organisé en toute sécurité au Royaume-Uni et nous pensons qu’une exception est justifiée et dans le meilleur intérêt de l’équipe d’Angleterre. Nous espérons que le gouvernement pourra nous soutenir. organiser le match de la manière la plus sûre possible en cette période difficile pour tout le monde. «

L’UEFA a confirmé à ESPN que si l’Angleterre n’était pas en mesure d’organiser le match ou de déménager en Allemagne à temps, elle serait considérée comme n’ayant pas rempli ses obligations en matière de match et serait donc par défaut à une défaite 3-0.

Il n’y a aucune possibilité de réorganiser le jeu à une date ultérieure en raison du calendrier existant. Tous les matches de la Ligue des Nations doivent être terminés dans cette fenêtre.

Une défaite automatique déterminerait presque certainement si l’Angleterre se qualifiera pour les huitièmes de finale ou non, étant donné qu’elle est troisième du groupe A22 et affrontera dimanche la Belgique à Bruxelles.

Seuls les vainqueurs de groupe se qualifient pour les demi-finales. Les équipes au niveau des points sont ensuite séparées sur la différence de buts et donc une défaite 3-0 signifierait que l’Angleterre aurait besoin d’une énorme victoire en Belgique pour avoir une chance de progresser.