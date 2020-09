Comme la chaîne Cope a avancé et nous l’avons confirmé dans SPORT, La RFEF a élaboré un projet de compétitions pour la saison 2020-2021 où, par exemple, il est prévu ce qui se passerait si les compétitions étaient suspendues ou paralysées et qu’elles ne pouvaient pas se terminer avant le 30 juin.

Ils établissent également que pour qu’il y ait un champion, une promotion et une relégation, 50% des matchs doivent avoir été joués avant le 30 juin.

Quant à la Copa del Rey, il est prévu que si un tour ne peut être joué, le tournoi sera suspendu à moins qu’il ne reste que la finale à jouer.

Classement pour l’Europe: si les matches sont suspendus et que le classement n’est pas valide, la RFEF enverra l’UEFA aux équipes classées pour l’Europe de la saison précédente.

Plus précisément, en cas de suspension ou d’arrêt des compétitions pour cause de force majeure, les règles suivantes s’appliqueront, entre autres, pour déterminer les promotions, rétrogradations et gagnants des concours:

Compétitions avec une seule phase régulière (aller-retour)

En cas de suspension ou de paralysie des compétitions pour cause de force majeure, et en cas d’impossibilité de boucler l’intégralité de la compétition, c’est-à-dire l’ensemble des matches programmés depuis le début, avant le 30 juin, il sera considéré comme terminé sans promotions et sans relégation ou, le cas échéant, sans vainqueur du titre dans le cas où au moins 50% du total des jours prévus dans le calendrier officiel de tous les clubs participants n’auraient pas pu être joués.

Compétitions avec format à élimination directe (Coupe)

Si, en raison de toute circonstance de force majeure, avant le 30 juin, un ou plusieurs tours de qualification de la compétition n’ont pas pu avoir lieu, elle sera considérée comme terminée sans champions, ou autres résultats, à moins que la finale ou la compétition ne reste à jouer exclusivement. tournée finale auquel cas la Commission des Délégués peut décider de la contester la saison suivante.

Effets d’un test positif sur l’équipe, le personnel d’entraîneurs et les autres membres

Lorsque dans une équipe de compétitions non professionnelles autre que la première division féminine, il y a un cas positif pour Covid-19 de l’une des personnes qui ont une licence sportive avec ladite équipe, l’entraînement et la participation aux compétitions doivent être suspendus immédiatement. jusqu’à ce qu’il soit prouvé que le reste des membres licenciés de ladite équipe ont été testés négatifs pour Covid-19 et jamais avant 7 jours à partir du moment où le positif est connu.

Obligation de signaler les cas positifs de Covid-19

Les clubs qui participent à des compétitions non professionnelles de niveau étatique et dès le début des compétitions sportives, sont tenus de communiquer de manière confidentielle et selon le principe du secret professionnel au service médical de la RFEF et dans un délai maximum de 24 heures à compter du moment où .en avait connaissance, si l’un de ses membres avec une licence fédérée dans des compétitions non professionnelles au niveau de l’État teste positif pour Covid-19.

La même obligation et avec les mêmes critères et garanties aura toutes les personnes qui ont une licence sportive auprès de la RFEF et jugent inapproprié de communiquer l’incident au club auquel elles appartiennent.

À ces fins, illa non-communication prévue aux paragraphes précédents sera considérée comme une infraction très grave à celles prévues à l’article 68 du Code disciplinaire, considérées comme une conduite contraire au bon ordre sportif ou, le cas échéant, comme une infraction très grave à celles prévues à l’article 69bis du même texte, car elles sont considérées comme des actes notamment grave pour le manque manifeste de respect et la mise en danger des coéquipiers de la même équipe et de l’équipe rivale.