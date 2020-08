La FIFA a fait connaître à toutes les confédérations le budget prévu pour la cycle entre 2019 et 2022. Numéros qui seront présentés lors du 70e Congrès qui se tiendra par visioconférence le 18 septembre. Citation où la FIFA prévoit de présenter des revenus supérieurs au 5 milliards d’euros. Élément où la plus haute instance du football mondial comprend également l’élément de revenu qu’il alloue aux différents programmes et sections qu’il inclut dans son tableau relatif à ces quatre années.

29 août 2020 à 11h43

CEST

Le principal élément de revenu devrait provenir Coupe du monde du Qatar, la première épreuve de la Coupe du monde à se tenir à des dates hivernales pour la première fois de l’histoire. Les prévisions de la FIFA sont d’environ 1,4 milliard d’euros (1403,98 euros).

Le deuxième match le plus important vient de la Coupe du monde féminine qui était prévue pour l’été 2020 et qui se déplace jusqu’en 2021. Ici, le match sera de 133 millions d’euros. Le format de la Coupe du monde des clubs qui se tiendra en décembre jusqu’à l’hiver 2021 apportera 86 millions d’euros. Il est particulièrement frappant, pour la catégorie en question, les revenus des tournois de jeunes qui tournent autour de 195 millions d’euros.

Dans la partie des revenus que la FIFA prévoit d’allouer à différents jeux au cours de ces quatre années, le plus frappant vient des dépenses de personnel où la plus haute instance prévoit de dépenser 179 millions d’euros, à un taux d’environ 75 millions par an. Il y en a 92 millions qui sont prédestinés au programme de protection des clubs de la FIFA.

Le plus gros investissement de la plus haute instance du monde est inclus dans la section sur les compétitions et les événements où il prévoit un investissement de 2 184 millions d’euros. Le pourcentage le plus élevé est prédestiné au programme FIFA Forward qui prévoit d’investir 1,48 milliard ou au programme d’aide aux arbitres où il investira 35 millions ou 72 millions dans le développement technique ou les 149 millions dans d’autres programmes de développement et d’éducation.

En outre, la FIFA considère d’autres éléments tels que les frais juridiques ou de gouvernance, les congrès et commissions annuels, l’informatique ou le poste de droits audiovisuels, le marketing et l’exploitation des licences qui totalisent environ 110 millions d’euros.