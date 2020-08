Larmes. Plus de sourires, plus de fête, plus de reggaeton. Neymar avait l’air inconsolable et impuissant. Même dans sa meilleure version, il n’a pas remporté la Ligue des champions. Et cela le plongea dans la tristesse.

Le Brésilien était la grande illusion du PSG mais à Lisbonne, lors du match final contre un Bayern Munich sans couture, il ne pouvait tout simplement pas aider. Et ce n’était pas seulement son erreur, c’était un crédit total aux Allemands. C’est la réalité. Pour cette raison, l’impuissance a été ajoutée à la douleur.

En finale, il lui faudrait 8 minutes avant qu’il ne semble encaisser un coup franc central sans conséquence.

Il attendra patiemment à 18 ans jusqu’à ce qu’il lui ouvre un espace dans la zone de Kimmich mais dans le corps à corps, Neuer a couvert l’angle de tout son corps.

Par la suite, chaque départ était un son d’alerte et les Allemands semblaient surpris par ce rôle de faux 9, hors de la parée, traînant la marque, dégageant des espaces pour Mbappe et Di María aux extrémités et même Herrera pour un tir extérieur. Un Neymar jouant pour Messi, que l’on pouvait voir en finale grâce à l’échec de son retour à Barcelone.

Pour le complément, cependant, il est sorti à moitié anesthésié, comme ses coéquipiers et à 59 ans il a vu les Allemands aller de l’avant avec un but de Coman, qui a fini par être un test de caractère de plus dans cette Ligue des champions.

Et l’option claire du 69 avait Di María comme protagoniste, puis c’est Mbappé qui a été encouragé à faire une erreur dans le champ extérieur du Bayern, et le PSG criait à l’étincelle de Neymar, qui était piégé dans le filet des jambes qui Le Bayern l’a armé.

Il n’y avait pas de temps, pas de physique, pas de souffle. Mais cette fois, il n’y avait personne pour le blâmer. Alaba lui-même est allé le consoler sur le terrain, ses coéquipiers tous, mais son image, coulée sur le banc, presque sans répit au milieu des larmes, était le souvenir de sa finale de Ligue des champions.