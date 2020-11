Les week-ends de Didier Deschamps sont devenus vraiment délicats en 2020. L’entraîneur-chef de la France veut voir autant de ses joueurs jouer dans leurs clubs tous les samedis ou dimanches, mais le problème est qu’il y a trop de prétendants maintenant pour faire l’équipe que lui et lui ses assistants ont du mal à regarder tout le monde! Ils doivent parfois se contenter de bobines de moments forts, bien qu’ils essaient d’attraper autant d’action que possible chaque week-end.

À une époque où tant des meilleures équipes nationales du monde sont en pleine mutation, Deschamps sait à quel point la profondeur de son équipe de France est un luxe. La France a tellement de talent que, en plus d’être l’actuel champion du monde, elle est naturellement la favorite pour l’Euro 2020. Il y a certainement un sentiment en ce moment au sein de la configuration française et des médias locaux que Les Bleus ont une occasion unique de construire une dynastie du football, une dynastie qui pourrait faire encore mieux que la grande génération 1998-2000 et même imiter la domination espagnole de 2008 à 2012.

La France, qui affrontera le Portugal samedi en Ligue des Nations – diffusez en direct, 14 h 45 HE, sur ESPN + (États-Unis uniquement) – ont toutes les cartes en main pour s’appuyer sur leur succès en Coupe du monde 2018.

Il y a deux ans, en Russie, la France comptait la deuxième équipe la plus jeune de la compétition avec un joueur d’âge moyen de 25,6 ans, juste derrière le Nigéria (25,5). Seul le Brésil en 1970 a remporté la Coupe du monde avec une équipe plus jeune. Certains joueurs n’étaient pas à leur apogée – loin de là même – comme Kylian Mbappe ou Presnel Kimpembe. À l’avenir, ils deviendront plus forts individuellement et collectivement, plus expérimentés, plus matures, plus habitués à gagner aussi.

La défaite en finale de l’Euro 2016 contre le Portugal a été une grande courbe d’apprentissage pour Deschamps et ses joueurs. Ils ont emporté beaucoup de points positifs avec eux sur la route de 2018, travaillant sans relâche sur les choses qui ne se sont pas bien déroulées, comme leur solidité défensive, la gestion du jeu et le manque de polyvalence tactique. Fin 2020, la France dispose peut-être de plus d’outils tactiques que jamais. Deschamps a plein d’options: au cours des 18 derniers mois, ils ont joué en plat 4-4-2, en diamant 4-4-2, en 4-3-3, en 3-4-3, en au 3-4-1-2. Aucun poste – à part l’arrière droit, peut-être, avec seulement Benjamin Pavard et Leo Dubois – n’est pas empilé avec beaucoup de concurrence pour les places.

Deschamps est très intelligent et a toujours été opportuniste. Lorsqu’il a succédé à Laurent Blanc en 2012, il n’a pas hérité d’une équipe très talentueuse. Les Bleus étaient en fait moyens à l’époque, à part Karim Benzema, Franck Ribéry et Hugo Lloris. Pourtant, ce n’était pas un problème pour le nouvel entraîneur-chef; si quoi que ce soit, cela lui a donné une ardoise vierge sur laquelle construire son équipe et son équipe comme il le voulait. Et il était très conscient du potentiel des joueurs de la jeunesse française à l’époque.

Le vivier de talents sur le point de se former était exceptionnel. À l’époque, la France avait une merveilleuse génération U19 prête à briller. Un an plus tard, en 2013, ils remportent la Coupe du monde U20 et six ans plus tard, cinq d’entre eux remportent la vraie Coupe du monde avec Deschamps: Paul Pogba, Raphael Varane (bien qu’il ait manqué en 2013 sur blessure), Samuel Umtiti, Florian Thauvin et Alphonse Areola. Ce même été 2013, les U19 ont atteint la finale de l’Euro avec Benjamin Mendy, Anthony Martial, Adrien Rabiot et Aymeric Laporte. Deschamps surveillait les deux compétitions, assistant même à certains matches, et il savait que les générations suivantes plus bas étaient également très bonnes.

L’entraîneur de la France Deschamps a l’embarras de la richesse à invoquer. Il y a suffisamment de talent, s’il est bien géré, pour dominer le football mondial pendant une génération. FRANCK FIFE / . via .

Parmi l’équipe U17 qui a été sacrée championne d’Europe en 2015, Dayot Upamecano était leader. Dans l’équipe U19 sacrée championne d’Europe en 2016, la France avait un certain Mbappe en attaque – Deschamps avait déjà un œil sur lui, averti par les gens de son ancien club monégasque que le Parisien était quelque chose de vraiment spécial. Marcus Thuram faisait également partie de cette équipe. Dans l’équipe précédente U19, Kingsley Coman, Lucas Hernandez et Pavard ont également joué leur rôle pour une équipe réussie.

La liste continue.

La France était (et est toujours) remplie de talents dans tous les groupes d’âge, dans toutes les positions, mais ils avaient besoin d’un entraîneur qui amènerait les jeunes stars vers les seniors. Deschamps est très bon pour ça. Ses compétences en gestion humaine sont fantastiques. Grâce à son passé de joueur très performant, sa bonhomie et son attitude sociable, les joueurs lui font confiance. De même, il sait comment les mettre dans le meilleur environnement pour réussir. Depuis 2012, j’ai fait ses débuts en France à 53 joueurs remarquables! C’est une quantité incroyable, et c’est aussi une indication de la profondeur dont il dispose. Les derniers joueurs capés incluent Eduardo Camavinga (18 ans), Upamecano (22) et Houssem Aouar (22).

Même après avoir distribué tous ces débuts, Deschamps a encore plus de joueurs à sa disposition. Regardez l’équipe de France U21 ce mois-ci: il y a Aouar et Upamecano, plus Jules Koundé, qui a été fantastique avec Séville et n’a pas encore rejoint l’équipe A, et Wesley Fofana, qui a été superbe dans la défense de Leicester à chaque fois qu’on l’a appelé. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) et Amine Gouiri (Nice) pourraient bientôt en faire partie également.

Encore une fois, la liste est longue et si vous ne regardez que la position de l’arrière central, c’est encore plus impressionnant. Au fil des années: Varane et Umtiti (nés en 1993), Aymeric Laporte et Kurt Zouma (1994), Kimpembe et Clement Lenglet (1995), Hernandez, Pavard et Abdou Diallo (1996), Koundé et Upamecano (1998), Ibrahim Konate , Dan-Axel Zagadou, Malang Sarr, Evan N’Dicka, Boubacar Kamara et Jean-Clair Todibo (1999), Fofana (2000), William Saliba et Benoit Badiashile (2001), plus Tanguy Kouassi (2002).

Deschamps est sous contrat jusqu’en 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Si les choses se passent bien, il pourrait même rester plus longtemps, jusqu’en Euro 2024. Il n’aura encore que 56 ans s’il prolonge son contrat et compte tenu de ce qu’il a déjà réalisé, il a une belle opportunité de faire encore mieux.

Deschamps et son équipe sont déjà profondément en train de planifier les Euros reportés de l’été prochain, mais il sait à quel point l’avenir est radieux. La pression sera forte avec le talent qu’il a même s’il ne se laisse pas emporter. La défaite 2-0 en amical de mercredi au Stade de France contre la Finlande a montré qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance et qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais Deschamps s’attend à ce que ses joueurs se renforcent entre maintenant et l’Euro, ainsi qu’au fil des années et des tournois à venir.