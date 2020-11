Les nations traditionnelles d’Europe seront toutes classées parmi les têtes de série du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA pour la toute première fois.

Cela signifie qu’ils seront séparés lors du tirage au sort, qui aura lieu à Zurich le 7 décembre, et qu’ils n’auront pas à s’affronter dans un groupe de qualification, ce qui en ferait au mieux un en séries éliminatoires.





La France, championne du monde, est tête de série pour la première fois en 12 ans. Pour la compétition de 2014, ils ont été entraînés dans un groupe avec l’Espagne et ont dû surmonter une éliminatoire contre l’Ukraine pour atteindre la finale. Pour 2018, ils ont dominé un groupe qui comprenait également la Suède et les Pays-Bas, et ont remporté la compétition en Russie en battant la Croatie 4-2 en finale.

L’Italie revient également parmi les têtes de série, après avoir échoué à se qualifier pour la finale en 2018 lorsqu’elle a terminé deuxième face à l’Espagne et perdu face à la Suède en séries éliminatoires.

Le classement est basé sur le dernier classement mondial de la FIFA, après l’achèvement de l’UEFA Nations League. La Roumanie et le Pays de Galles étaient les meilleures têtes de série en 2018, mais tous deux ont vu leur classement mondial de la FIFA chuter ces dernières années.

Pot 1: Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne, Pays-Bas

Pot 2: Suisse, Pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie, Roumanie

Pot 3: Russie, Hongrie, République d’Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Écosse, Grèce, Finlande

Pot 4: Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie, Luxembourg

Pot 5: Arménie, Chypre, Iles Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kazakhstan, Kosovo, Lituanie, Lettonie, Andorre

Pot 6: Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar, Saint-Marin

DATES DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE L’UEFA

Journée 1-3

Mars 2021

Journée 4-6

Septembre 2021

Journée 7-8

Octobre 2021

Journée 9-10

Novembre 2021

Éliminatoires

Mars 2022

Une nation de chaque pot sera tirée au sort dans un groupe, créant cinq groupes de six et cinq groupes de cinq. La Belgique, la France, l’Italie et l’Espagne seront réunies dans un groupe de cinq pour laisser les dates d’octobre 2021 libres pour les demi-finales et la finale de l’UEFA Nations League.

Treize pays participeront à la Coupe du monde 2022 du Qatar depuis l’Europe. Les 10 vainqueurs de groupe se qualifieront automatiquement, les 10 finalistes entrant en playoffs. Les deux meilleurs vainqueurs de groupes de l’UEFA Nations League qui ne terminent pas dans les deux premiers termineront les éliminatoires, les 12 nations étant réparties en trois parcours formant deux demi-finales et une finale dans chacune.

L’ordre de classement pour les éliminatoires de la Coupe du monde, selon les besoins, pour les vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations est: France, Belgique, Italie, Espagne, Pays de Galles, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovénie, Monténégro, Albanie, Arménie, Gibraltar, Iles Féroé.

Les éliminatoires débutent lors de la trêve internationale de mars avec un triplé de matchs et s’achèveront en novembre, les éliminatoires se déroulant en mars 2022. La Coupe du monde du Qatar devrait se dérouler du 21 novembre au 18 décembre. an.