Le dirigeant de l’AC Milan et ancien commissaire adjoint de la Major League Soccer, Ivan Gazidis, a déclaré qu’une fusion entre la MLS et la Liga MX devrait être envisagée.

Gazidis a contribué au lancement de MLS en 1996 et estime qu’une fusion entre les meilleurs vols des États-Unis et du Mexique serait bénéfique pour la croissance du sport.

« J’ai toujours pensé qu’il fallait l’examiner », a déclaré Gazidis à ESPN. « Une ligue qui englobe l’Amérique du Nord, y compris le Mexique, est quelque chose qui serait un formidable moteur d’intérêt. »





La relation entre la MLS et la Liga MX s’est intensifiée suite à l’annonce en mars 2018 d’un partenariat stratégique entre les deux, bien plus que lors du tournoi d’été SuperLiga qui s’est tenu entre 2007 et 2010. Il a jusqu’à présent donné lieu à la naissance de Champions Cup, un match unique mettant en vedette le champion MLS et le Campeon de Campeones de la Liga MX, et la Leagues Cup, qui a réuni quatre équipes de chaque côté dans un tournoi sur site neutre à Las Vegas.

Un match All-Star entre les deux ligues était prévu pour l’été avant d’être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

« La MLS a plus de flexibilité, probablement parce qu’elle n’a pas le genre d’histoire et de structures établies qui existent dans le football européen et qui sont si difficiles à changer. De toute évidence, la Ligue des champions de la CONCACAF existe déjà, mais cela pourrait être développé de différentes manières et le plus extrême serait une fusion des ligues », a ajouté Gazidis.

« Je ne sais pas si c’est la réponse, mais il y a une formidable opportunité dans une compétition transnationale. »

Le commissaire de la MLS Don Garber et le chef de la Liga MX Enrique Bonilla ont fait allusion à plusieurs reprises à une collaboration accrue mais se sont arrêtés avant de soutenir ouvertement une ligue commune.

Gazidis a été commissaire adjoint de la MLS de 2001 à 2008, où il est ensuite devenu directeur général d’Arsenal. Il a quitté le club londonien pour l’AC Milan en 2018. Il a ajouté qu’il avait été impressionné par la croissance du sport aux États-Unis et en particulier en MLS.

« Je pense que c’est bien que le football aux États-Unis soit maintenu à un niveau plus élevé, mais il est parfois aussi sain de prendre du recul et de voir jusqu’où il est venu », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, la MLS est une étude de cas phénoménale pour une ligue vraiment moderne et tournée vers l’avenir, qui n’a pas peur du changement. Avec les outils dont elle dispose, elle a fait un travail incroyable. Elle a des stades incroyables, un jeu qui se développe à un rythme incroyable. un rythme, une réelle pertinence, des attitudes très progressistes, une appropriation engagée et une base financière saine … ces choses sont extraordinaires étant donné où nous avons commencé en 1994.

« Je me souviens avoir essayé de convaincre les investisseurs et quelle lutte c’était … [1994] La Coupe du monde était dans deux semaines et les gens étaient convaincus même alors que les stands seraient vides. Et maintenant, regardez-le. «