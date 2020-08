Sebastian Lletget a marqué à la 82e minute alors que le LA Galaxy s’est rassemblé pour une victoire 3-2 samedi sur les tremblements de terre de San Jose lors d’un match du California Clasico à Carson, en Californie.

Cristian Pavon a marqué sur un penalty à la 72 minute alors que le Galaxy (2-3-2, 8 points) a battu les deux rivaux de l’État lors de matchs consécutifs après avoir dépassé le Los Angeles FC samedi dernier. Ce sont les deux seules victoires du Galaxy cette saison.

L’adolescent des tremblements de terre Cade Cowell a marqué un but en deuxième période lors de son premier départ en carrière dans la MLS, tandis que Valeri Qazaishvili a également marqué pour San Jose. Daniel Steres a marqué un but en première mi-temps pour le Galaxy.

Cowell a marqué à la 59e minute, la première de la carrière du joueur de 16 ans, pour donner aux tremblements de terre (2-2-2, 8 points) une avance de courte durée. Pavon a frappé pour le Galaxy 13 minutes plus tard après que le défenseur des tremblements de terre Tanner Beason a été appelé pour un ballon de main devant son propre but.

La frappe de Pavon depuis le point de penalty était son quatrième but de la saison en tête de l’équipe. Il a un but dans trois des quatre derniers matchs du Galaxy. Le vainqueur du match et deuxième de la saison de Lletget est sorti sur un corner quand il a bloqué le ballon avec son corps et qu’il a dévié le défenseur de San Jose Nick Lima.

Le Galaxy jouait pour la première fois depuis que leur match à domicile mercredi contre les Sounders de Seattle a été reporté alors que la MLS annulait cinq matchs ce jour-là pour reconnaître la justice sociale.

Les tremblements de terre disputaient leur premier match depuis qu’ils se sont qualifiés pour le tour éliminatoire du tournoi MLS is Back il y a près d’un mois.

Les tremblements de terre ont rapidement pris les devants lorsque Qazaishvili a marqué à la 11e minute. Los Angeles a fait 1-1 à la 33e minute lorsque Steres a dirigé un long coup franc de Lletget, qui était à environ 35 mètres de la ligne de touche droite lorsqu’il a centré le ballon devant le but des tremblements de terre.

Après 71 matchs de tous les temps du California Clasico en saison régulière MLS, le Galaxy a maintenant un avantage de 32-24-15.