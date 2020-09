L’opération Dzeko en cours mais à débloquer, l’idée de Luis Suarez debout. Des heures de coups décisifs, des coups clés pour le Juventus qui doit trouver le nouvel avant-centre d’Andrea Pirlo. Priorité au bosniaque mais les obstacles ne sont pas encore totalement surmontés sur l’axe avec Rome et Naples pour Milik, c’est pourquoi les contacts avec l’avocat de Luis Suarez se poursuivent pour le libérer de Barcelone et évaluer vraiment l’idée de l’amener à la Juventus. Mais dans quelles conditions?

Tandis que le Le contrat de Suarez n’est pas un obstacle sérieux en effet la Juve est déjà en avance sur ce front, la direction étudie une solution pour le paiement des marque de l’Uruguayen. La dernière idée est de imiter la stratégie adoptée par l’ancien directeur rom Monchi pour amener Ivan Rakitic à Séville: étant donné que le Barça ne veut toujours pas libérer Suarez gratuitement, la Juve proposera un versement d’un très faible montant en espèces à titre de compensation plus de nombreux bonus liées aux performances individuelles, aux victoires par équipes et plus encore. Rakitic a donc obtenu l’autorisation d’aller à Séville: 1,5 million de fixe en compensation, près de 9 millions dans le cas de divers trophées, de la Ligue Europa à la Liga, jusqu’à la qualification pour la Ligue des champions et le nombre d’apparitions. Copier cette idée peut réussir avec Suarez, à la manière du Barça, mais cela dépendra évidemment des chiffres. Travail en cours, sans oublier Dzeko …