Le stade Exploria d’Orlando accueillera les matchs restants de la Ligue des champions de la CONCACAF, les quarts de finale jusqu’à la finale se déroulant du 15 au 22 décembre.

La compétition a été suspendue à mi-chemin des quarts de finale en mars en raison de la pandémie de COVID-19.





Les quarts de finale reprogrammés auront lieu les 15 et 16 décembre, avec l’Olimpia du Honduras 2-1 face à l’Impact de Montréal, le Club America face à Atlanta United FC 3-0 et les Tigres UANL ayant un avantage de 1-0 sur le New York City FC. dès les matchs aller, qui ont tous été joués en mars. Le match aller du LAFC contre Cruz Azul a été reporté, ce qui signifie que le vainqueur sera décidé sur un match.

Le Club America ou Atlanta United affronteront LAFC ou Cruz Azul dans la première demi-finale, avec Tigres ou NYCFC contre Olimpia ou l’Impact dans l’autre. Les deux matchs auront lieu le 19 décembre et la finale le 22 décembre. Ils seront également à élimination directe sur une jambe plutôt que sur les deux matchs habituels.

Tous les matches, prévus pour le stade de la Major League Soccer Orlando City SC, se joueront à huis clos et selon un protocole strict.

« La CONCACAF a développé de nouvelles réglementations détaillées pour assurer la fourniture d’un environnement sûr et hautement contrôlé pour tous les joueurs, entraîneurs, personnel d’équipe et officiels qui participeront », lit-on dans le communiqué de la confédération. « Celles-ci incluent un régime de tests COVID-19 à haute fréquence avant et pendant la compétition et des protocoles de santé et de sécurité robustes qui seront strictement appliqués. »

Atlanta United n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la MLS, donnant aux Five Stripes un temps mort prolongé avant la reprise de la Ligue des champions à la mi-décembre.

Il n’y aura pas de prolongation en quart de finale ou en demi-finale, avec des matchs qui vont directement aux pénalités, bien qu’il y ait des prolongations pour la finale, si les équipes sont à égalité après 90 minutes.

Monterrey est l’actuel détenteur de la Ligue des champions de la CONCACAF, les équipes mexicaines ayant remporté les 14 dernières éditions du tournoi des clubs de la région.