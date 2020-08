Ronald Koeman demandera trois défenseurs, un milieu de terrain et un attaquant alors qu’il tente de rafraîchir l’équipe de Barcelone, selon une nouvelle rumeur. Le manager obligeant Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitić et Luis Suárez à quitter l’équipe, les remplaçants devront être identifiés et, en outre, certains autres joueurs seront nécessaires.

Aucun gardien de but ne sera nécessaire, c’est-à-dire à moins de partir. Cependant, un défenseur central sera nécessaire pour remplacer Umtiti. Eric García (Manchester City) a été fortement lié, bien qu’il soit pied droit, contrairement à Umtiti.

Pour renforcer les positions d’arrière latéral, un arrière droit pourrait être engagé pour rivaliser avec Nélson Semedo et un arrière gauche pour rivaliser avec Jordi Alba, surtout si Junior Firpo part. Pervis Estupiñán (Osasuna) et Rayan Aït-Nouri (Angers) sont des options supposées qui pourraient avoir un faible coût.

Pour couvrir Vidal et Rakitić, un milieu de terrain «physique» sera requis par le manager. Sergio Busquets restera probablement dans l’équipe, et Sergi Roberto cessera d’être aligné en tant qu’arrière droit et se concentrera sur le milieu de terrain. Miralem Pjanić arrive aussi, et peut-être en théorie Philippe Coutinho. Le Brésilien vient de remporter le triplé prêté au Bayern Munich, mais on ne sait pas s’il restera avec les Catalans maintenant que son prêt doit prendre fin. Donny Van de Beek (Ajax) et Fabián Ruiz (Naples) ont été liés à Barcelone, mais ce rapport nous dit que les Catalans n’ont pas d’argent pour eux. Il faut voir qui pourrait convenir.

Avec la signature de Francisco Trincão et Pedri, ainsi que le développement d’Ansu Fati et le retour d’Ousmane Dembélé après une blessure, l’équipe semble prête pour les ailiers. Cependant, pour couvrir le départ de Suárez, Lautaro Martínez (Inter Milan) semble être l’élu. Memphis Depay (Olympique Lyonnais) a été évoqué comme une possible signature si Lautaro ne venait pas.