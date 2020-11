Le président et commissaire adjoint de la MLS, Mark Abbott, a déclaré que la ligue avait pour objectif de commencer la saison 2021 début mars.

Un rapport du Sports Business Journal indiquait précédemment que la ligue envisageait une date de début en avril en raison de l’impact de la pandémie COVID-19.

Cependant, en raison du calendrier international chargé – qui comprendra les finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF, la Gold Cup de la CONCACAF, les qualifications et la participation possible aux Jeux olympiques de Tokyo et le début des qualifications pour la Coupe du monde – la ligue vise un début plus traditionnel. date du début de la campagne 2021.

La saison 2021 commencerait sans utiliser de bulle et demanderait aux équipes de jouer à des matchs sur les marchés nationaux, bien que cela puisse changer. À l’heure actuelle, la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement aux États-Unis. Selon le New York Times, 163 402 nouveaux cas ont été signalés le 12 novembre, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas étant de 134 078 par jour.

La saison régulière de la MLS 2020 a commencé le 29 février, avant d’être suspendue début mars en raison du coronavirus.

« Sur la base du calendrier international chargé l’année prochaine, nous prévoyons de commencer notre saison début mars comme d’habitude », a déclaré Abbott dans un communiqué à ESPN.



Une source connaissant la situation a indiqué qu’en raison de la pandémie en cours et de son impact financier sur les résultats financiers de la ligue, la MLS a envoyé un avis de procédure à l’Association des joueurs de la MLS qui préserverait le droit de la ligue d’invoquer la clause de force majeure qui a été ajoutée. à la convention collective de juin dernier.

La source a ajouté qu’il n’y avait aucune intention d’invoquer la clause pour le moment et que l’avis n’autorise MLS à le faire qu’à un moment donné dans le futur. Une clause de force majeure permet à chaque partie d’annuler l’ABC en cas d’événement catastrophique comme une pandémie.

MLS a refusé de commenter la clause de force majeure. Une tentative d’atteindre le MLSPA pour obtenir des commentaires a échoué.

En juin dernier, le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré que la ligue devait subir une perte de revenus d’un milliard de dollars. La source a ajouté que les chiffres exacts n’ont pas encore été compilés.

Les fans étant uniquement autorisés à assister aux matchs de la MLS sur une base limitée sur certains marchés – et pas du tout sur d’autres marchés – la ligue continue de manquer les revenus du jeu qui sont l’épine dorsale de son activité.

La source a ajouté que la ligue était en mesure de récupérer certains revenus du côté des droits de diffusion, mais que la ligue avait engagé des dépenses supplémentaires en raison des équipes utilisant des vols charters pour se rendre aux matchs à l’extérieur, des tests COVID-19 et du tournoi MLS is Back qui s’est déroulée dans une bulle à Orlando, en Floride, en juillet dernier.