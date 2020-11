8 h 15 HE



L’herbe poussait si haut dans les parcs publics de la région de Houston ce printemps que Kristie Mewis pouvait à peine voir où elle allait.

Le début de la saison NWSL étant suspendu pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus, aller de l’avant chaque jour s’est avéré un défi car le footballeur cherchait à perfectionner ses compétences en pieds.

«C’était une bataille mentale», a rappelé Mewis à propos des entraînements de verrouillage. « Juste passer chaque jour comme, » Pourquoi est-ce que je fais ça, allons-nous même avoir une saison? » Et puis avec tout ce qui se passe dans le monde, c’était comme: ‘Est-ce encore plus important?’ «

Mais le football était si important pour elle. Pas seulement important, mais intégral. À un certain niveau, elle savait qu’elle était plus proche de son objectif qu’elle ne l’avait été depuis longtemps. Plus proche de jouer pour les États-Unis, ce qu’elle a fait dans plus d’une douzaine de matchs en 2013 et 2014 mais jamais depuis. Plus proche de jouer à nouveau aux côtés de Sam Mewis, sa sœur cadette qui est devenue championne du monde et star internationale au cours de ces années. Plus proche d’être l’une des meilleures au monde au jeu qui la consume.

Elle est presque là. Kristie a été nommée sur la liste des États-Unis pour le match de l’équipe nationale contre les Pays-Bas vendredi (12h30 HE, ESPN2), le premier match des champions du monde en titre depuis mars. La conversation ne porte plus sur l’étoile montante du football américain qu’elle était censée être ou sur un joueur à la recherche d’une maison de la NWSL. Le récit ne concerne plus le joueur qu’elle aurait pu être si ce n’était d’une blessure au genou, ou le joueur que sa sœur est pour les États-Unis et Manchester City.

« Je n’ai pas honte de dire que le football est une partie importante de qui je suis en tant que personne – c’est tout pour moi », a déclaré Kristie. « C’est mon travail, c’est ma passion, c’est littéralement toute ma vie. Je n’ai pas honte de dire ça, j’aime tellement ça. Alors quand ton objectif et ton rêve de faire partie de l’équipe nationale sont enlevés de votre part, cela vous affecte également personnellement. Je pense que j’ai perdu le sens de qui j’étais en dehors du terrain aussi – et sur le terrain. Et il m’a fallu beaucoup de temps pour le récupérer. «

Une place sur le terrain cette semaine marque une finale appropriée pour quelqu’un qui a fait plus de 2020 que presque n’importe qui dans le sport. Kristie a joué le rôle principal du Houston Dash qui a remporté la NWSL Challenge Cup – l’événement bouillonnant en juin et juillet qui a marqué le retour des sports d’équipe professionnels aux États-Unis. La milieu de terrain a répété ses efforts dans le programme d’automne abrégé de la ligue, totalisant deux buts et cinq meilleures passes décisives de la ligue alors que le Dash excellait à nouveau en compilant le deuxième meilleur record.

Non pas que l’entraîneur de l’équipe nationale américaine Vlatko Andonovski ait besoin d’une introduction. En tant que premier entraîneur du FC Kansas City en 2013, Andonovski a sélectionné Kristie avec le troisième choix au total lors du repêchage universitaire inaugural de la NWSL. Ce partenariat n’a duré qu’une saison avant de déménager à Boston, Washington, Chicago et enfin Houston, mais peu d’entraîneurs la connaissent mieux que celui qui l’a étudiée au cours des huit dernières années.

« La version 2020 de Kristie Mewis est presque comme une personne différente, un joueur différent », a déclaré Andonovski. « Elle est plus mature, comprend le jeu, elle y est plus, définitivement plus intense. Son approche du jeu, mentalement, est totalement différente. »

Kristie Mewis, à gauche, a joué le rôle du Houston Dash a remporté la NWSL Challenge Cup cet été et a répété ses efforts dans le programme d’automne raccourci de la ligue, totalisant deux buts et les cinq meilleures passes décisives de la ligue. Roy K. Miller / ISI Photos / .

Traversez l’appartement de Kristie ces jours-ci et la télévision sera probablement à l’écoute d’un match de football de quelque part dans le monde. Parfois, elle regarde ce qui est à l’écran, plus souvent elle l’étudie. Son étude de cas préférée est Kevin De Bruyne de Manchester City, un maître artisan du milieu de terrain qui n’a émergé comme le meilleur au monde qu’après avoir lutté pour un déménagement très médiatisé à Chelsea alors qu’il était encore un jeune espoir s’élevant à travers le match européen.

Kristie, aussi, était une étoile montante qui a rencontré un problème. All-American qui est restée près de son domicile dans le Massachusetts et a emmené le Boston College à la College Cup en 2010, elle a joué pour les États-Unis lors de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en 2008 et de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en 2010. Mais à un moment donné elle est devenue une joueuse sans rôle clair.

Était-elle la mieux placée pour jouer dans de grands espaces, dominant les lignes de touche comme le milieu de terrain Tobin Heath le fait depuis tant d’années? Était-elle mieux adaptée à un rôle central, offrant le genre d’imagination offensive audacieuse que Rose Lavelle sert maintenant devant la sœur de Kristie au milieu de terrain américain? Ou a-t-elle, comme Tom Sermanni puis Jill Ellis en sont venus à le croire, avec l’équipe nationale, une perspective arrière au niveau international, demander à faire ce que Kelley O’Hara et Crystal Dunn ont fait?

« J’étais avec l’équipe nationale à l’époque, mais je n’avais pas vraiment d’identité quant à ma place sur le terrain », a déclaré Kristie à propos de ces années. « Je pense que j’étais évidemment un bon joueur, mais j’étais juste un peu confus au sujet de mon identité, de mon identité de football. Je pense que maintenant que j’ai mûri, j’ai pu devenir plus à l’aise avec qui je suis en tant que joueur et plus confiant. «

C’est ainsi qu’elle a eu un impact pour le Dash, pas seulement cette année, mais en commençant 20 matchs la saison dernière après son retour d’une déchirure de l’ACL qui lui a coûté une grande partie de la saison 2018 de la NWSL. Cette blessure a été un tournant après plusieurs saisons passées à rebondir dans la ligue.

«Je pense que cela a été assez difficile pour moi pendant un certain temps de m’avouer que ce n’était pas fini», a déclaré Kristie. « Je me souviens juste que j’étais d’accord pour être dans la moyenne pendant quelques années là-bas. J’avais des blessures. J’ai juste perdu beaucoup de confiance en moi, j’ai perdu beaucoup de confiance en moi. »

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, dit que la version 2020 de Kristie Mewis est presque comme un joueur différent. « Elle est plus mature, comprend le jeu, elle y est plus ». Brad Smith / Photos ISI / .

Kristie a déclaré que l’expérience lui avait permis de réaliser que son rêve de retourner dans l’équipe nationale était en train de s’évanouir. Elle est revenue plus attachée au fitness et au jeu.

« C’est évidemment une blessure difficile à subir », a déclaré sa sœur Sam, « et je pense que cela lui a fait réaliser à quel point elle voulait pousser pour redevenir la meilleure qu’elle pouvait être. »

Ainsi, lorsque Andonovski s’est rendu à Houston cet automne et a passé une matinée à parler avec l’entraîneur de Dash, James Clarkson, ce n’était pas une conversation sur la mise en place des compétences de Kristie dans un autre poste de besoin. Les entraîneurs ont parlé de sa capacité à influencer constamment les jeux depuis une position offensive.

« Nous avons même changé la formation cette année, en jouant avec un seul tenant [midfielder] et deux de haut, afin de la faire monter plus haut sur le terrain et d’utiliser ses qualités, qui sont sa capacité à courir dans l’espace, à courir avec le ballon, à faire des passes, à tirer « , a déclaré Clarkson.

Il y a encore place à l’amélioration pour transformer sa créativité et son intensité en objectifs et aides plus tangibles.

« Elle est une gagnante absolue », a déclaré Clarkson. «Elle a une personnalité très pétillante, et elle est heureuse et dit parfois des choses loufoques et fait rire tout le monde. Mais elle est vraiment concentrée.

« Elle voit ce que sa sœur a accompli au niveau international et elle en veut une partie. »

Kristie et Sam, qui ont assisté à l’UCLA, ont joué ensemble seulement deux fois pour l’équipe nationale senior – tous les deux dans la Coupe d’Algarve 2014. Ils parlent presque tous les jours, Sam servant d’ami le plus proche et de système de soutien de Kristie pendant des années.

« Être un joueur professionnel peut parfois être difficile et stimulant », a déclaré Sam. « Pour beaucoup de gens qui n’ont jamais fait ça, c’est un peu difficile de comprendre tous les hauts et les bas. … Qu’il s’agisse d’une blessure, d’être exclu d’une équipe ou de gagner un grand tournoi, je pense avoir quelqu’un que vous «être si proche de cela, c’est dans votre famille que vous pouvez partager ces moments avec vous, c’est vraiment spécial. Cela nous a rapprochés d’une manière totalement différente de ce que je pense que n’importe quoi d’autre aurait pu.

Pourtant, alors que Sam est devenu la pierre angulaire à la fois du titre de la Coupe du monde 2019 et de l’avenir de l’équipe nationale, Kristie est restée à l’extérieur.

«J’ai pu le séparer, et j’étais tellement, tellement heureuse pour elle», a déclaré Kristie. « Mais je voulais évidemment être à côté d’elle pour le faire. J’essaie toujours de pousser pour ça, c’est évidemment mon objectif ultime est d’être considéré pour l’équipe nationale. Mais j’ai pu le séparer. »

« Un peu de son succès, je l’ai senti aussi un peu. Juste parce qu’elle est ma sœur, elle est mon sang, nous avons tout fait ensemble en grandissant. J’ai l’impression de faire partie d’elle. Je me sens comme elle ayant du succès, j’ai eu l’impression d’avoir eu un peu de succès aussi. Et cela m’a aussi poussé encore plus à essayer de jouer à nouveau avec elle à un moment donné. «

Et maintenant, Kristie et Sam passeront Thanksgiving ensemble aux Pays-Bas.