Joe Bryant, avec la mascotte de Hertha Berlin Herthinho, a présenté son modèle Lego de l’Olympiastadion du club aux fans du club

Avec les matchs de football de la Bundesliga allemande à huis clos, un talentueux joueur de 12 ans nous permet toujours de vivre le frisson d’une atmosphère de stade – même si c’est en miniature.

Joe Bryant exerce sa passion pour le football allemand, déclenchée par une rencontre fortuite lors de vacances en famille, en construisant des maquettes incroyablement détaillées d’arènes à partir de Lego. Le supporter d’Ipswich Town a commencé à créer des stades imaginaires à l’âge de 5 ans et s’en est tenu à lui, améliorant et perfectionnant ses créations brique par brique. Bryant ne pouvait pas savoir qu’un jour ses répliques deviendraient une sensation sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des grands clubs.

« J’aimais le football, alors j’ai commencé à construire mes propres stands avec des gens de Lego, puis j’ai commencé à concevoir mes propres stades », a déclaré Bryant à ESPN depuis son domicile à Crawley dans le sud de l’Angleterre.

Bryant a rejoint les médias sociaux en 2017 sous le nom de « Away Day Joe » pour donner à un enfant la perspective de voyager à travers le pays pour regarder son équipe. Mais ce sont ses versions miniatures de terrains de football bien-aimés rendus dans les célèbres briques de jouets en plastique qui ont vraiment touché les fans en ligne. Bryant a maintenant plus de 10000 abonnés Twitter et près de 5 000 abonnés à sa chaîne YouTube.

Bryant est maintenant un vétéran de 14 constructions d’arènes, et le tout premier stade de Bundesliga qu’il a tenté de construire était celui du Borussia Monchengladbach. Cela s’est produit après une rencontre fortuite avec un groupe de fans de football allemands lors de vacances en famille en Turquie il y a quelques années. Bryant les a rejoints pour regarder des matchs à la télévision, et c’est là qu’il est tombé amoureux de tout ce qui concerne la Bundesliga.

Un voyage spécial en famille à Borussia Park a suivi lorsque Bryant n’avait que 9 ans, après quoi il a décidé de se donner pour mission de construire chaque stade allemand de haut niveau en Lego, à commencer par Gladbach.

Bryant a depuis terminé des modèles pour Cologne, Schalke, Bayer Leverkusen, Nurnberg, Mayence, Augsburg, Werder Brême, Bochum, Hertha Berlin, Fribourg, Stuttgart et Borussia Dortmund, ainsi qu’Anderlecht en Belgique.

Il a voyagé en Allemagne huit fois au cours des dernières années à l’invitation de grands clubs de Bundesliga afin de pouvoir exposer son incroyable travail manuel.

RheinEnergieSTADION de Cologne

« Cologne m’a très gentiment envoyé des billets après avoir construit son stade, mais le premier club à m’inviter en Allemagne avec mon stade Lego a été Schalke en 2018 », a déclaré Bryant. « Ce fut un voyage incroyable. Il a neigé tout le long du chemin et je craignais que le stade Lego ne soit cassé, mais heureusement, il l’a fait en un seul morceau. »

Veltins-Arena de Schalke

Bryant admet que son voyage à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen pour présenter son modèle au club a été un peu « angoissant » au début, bien que l’incroyable hospitalité du club ait vite calmé ses nerfs: « Schalke était incroyable. Ils m’ont emmené partout. le stade et laissez-moi aller sur le terrain avant le match et montrer aux fans mon modèle Lego. «

Opel Arena de Mayence

Bryant a également visité Mayence, où il a été autorisé à s’aventurer sur le terrain à la mi-temps pendant un match et à annoncer à tout le monde que son modèle de l’Opel Arena serait exposé en permanence à l’intérieur de la vraie chose: « Je ne pouvais pas croire la réaction de leurs fans, ils ont adoré ça. J’ai eu beaucoup de chance et tous les clubs ont été incroyablement généreux et amicaux avec moi. «

Max-Morlock-Stadion de Nuremberg

Son amour pour la Bundesliga s’est épanoui depuis lors, avec des visites VIP dans des villes telles que Nuremberg, Berlin, Brême et Bochum renforçant son appréciation de tout ce qui concerne l’allemand: « L’Allemagne est un endroit tellement incroyable pour le football. Les supporters et les clubs sont tout simplement incroyables. et ils ont des bratwurst incroyables. «

Ruhrstadion de Bochum

Bryant insiste sur le fait qu’il n’a pas vraiment de favori, bien qu’il conserve un faible pour sa dernière construction: l’emblématique Signal Iduna Park de Dortmund. Il est fier de son interprétation du célèbre fond jaune et noir, sa création la plus précise et la plus réaliste à ce jour.

Il y a une différence notable entre sa première construction relativement simple (Gladbach) et l’attention aux détails qui a été portée à Dortmund, qui est livrée avec des chandeliers d’angle géométriques, des boîtes de direction en «verre» et le logo circulaire de BVB imprimé sur le toit. En l’occurrence, les structures arrondies sont le pire cauchemar d’un constructeur Lego: « A part Dortmund, j’ai aussi aimé construire l’Olympiastadion de Berlin [home of Hertha Berlin] parce qu’il courbe et a une piste de course. C’est très difficile à construire en Lego car Lego ne veut pas se courber! «

Parc Signal Iduna du Borussia Dortmund

Bien que chaque stade soit un défi, Berlin l’a prouvé plus que la plupart des autres, avec 5 669 briques. Brême et Stuttgart se sont également révélés délicats en raison des toits courbes, des projecteurs inclinés et d’autres bizarreries architecturales. Bryant prenait environ trois semaines pour construire un stade Lego, mais ces jours-ci, en raison de la complexité de ses conceptions, il peut prendre jusqu’à huit semaines. Cela peut également prendre un certain temps pour se procurer des matériaux – 3000 pour les premiers modèles de base jusqu’à près de 6000 utilisés pour construire le terrain de Dortmund.

Étonnamment, Bryant ne construit pas ses arènes à l’aide de plans ou de plans, et assemble à la place toutes ses constructions en utilisant uniquement des photos qu’il trouve en ligne. Son père, Phil, a expliqué: « Il regarde juste des photos et voit ce qui semble juste. S’il a déjà visité le stade, cela facilite les choses. Mais sinon, il demande au club et aux fans de fournir des photos récentes. Ils sont très bien comme ça et aidez-le toujours. «

Weserstadion du Werder Brême

Malheureusement, comme pour la plupart des créations Lego, les stades de Bryant ne sont pas construits pour durer éternellement. La plupart de ses premières créations ont dû être photographiées pour la postérité avant d’être décomposées afin que les matériaux puissent être réutilisés. « J’avais l’habitude de démolir les stades après un certain temps parce que les briques Lego étaient chères et j’en avais besoin pour construire le terrain suivant. C’était très déchirant parce qu’il faut des siècles pour en construire un. »

Alors que le portefeuille de Bryant continue de croître, l’espace de stockage est devenu un problème dans la maison Bryant au cours des dernières années – ainsi que quelques autres pièges malheureux de laisser de grandes constructions Lego traîner.

« Si un club ne veut pas garder le stade, je m’y accrocherai le plus longtemps possible, mais j’ai finalement besoin des briques et il y a beaucoup de monde dans ma chambre », a déclaré Bryant. «Je dois regarder où je marche. Mon père a renversé une partie de Cologne en essayant de réparer une brique et ma mère a laissé tomber l’aspirateur sur Augsbourg. Heureusement, j’ai réparé les deux.

La maquette de Bryant du terrain d’Anderlecht est maintenant logée au Lotto Park

Depuis que ses builds ont commencé à gagner en popularité auprès des équipes professionnelles et des fans, Bryant a pu les voir compte tenu de la vénération qu’ils méritent en étant exposés en permanence.

« Récemment, beaucoup de clubs ont voulu garder mes stades Lego pour leurs musées, leurs espaces VIP ou leurs magasins de supporters, ce qui est vraiment gentil de leur part », a-t-il déclaré. « C’est parfait pour moi car cela signifie qu’ils restent éveillés pour toujours et que tout le monde peut le voir. »

Anderlecht a été le premier à demander à garder le stade de Bryant pour eux-mêmes, avant que Mayence ne fasse de même. Les sponsors réels du stade de Brême, Wohninvest, ont fait en sorte que le mini-Weserstadion reste dans la ville allemande, tandis que les modèles Bochum et Hertha vivent également en permanence à l’intérieur des stades mêmes qu’ils représentent. Bryant devait se rendre à Fribourg à Pâques pour présenter son Schwarzwald-Stadion au club, mais le voyage a dû être reporté indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus: «J’attends toujours d’y aller à cause de Covid. C’est tellement frustrant. en ce moment, parce que l’Allemagne me manque vraiment. «

salut @VfL_Wolfsburg et les fans du VfL Wolfsburg👋Je construis votre stade en Lego mais j’ai besoin de votre aide s’il vous plaît🙏Pouvez-vous me dire s’il y a des boîtes VIP où se trouvent ces flèches? Ou est-ce des halls avec des bars? Je pense que le Haupttribune a des box VIP mais pas sûr des autres stands? Danke! pic.twitter.com/4cOCGpCCaD – Joe Bryant (@AwayDayJoe_) 20 octobre 2020

Heureusement, notre intrépide Legosmith a l’intention de rester occupé et a déjà commencé à travailler sur sa dernière entreprise basée sur la brique – un modèle de la Volkswagen Arena de Wolfsburg, qu’il a lancée fin octobre. Après avoir consulté les fans de Wolfsburg sur quelques-uns des détails impliqués, les fondations ont déjà été posées et les travaux ont commencé pour ériger le niveau inférieur de la tribune est, le Castrol Tribune.

La Volkswagen Arena de Wolfsburg est le prochain projet de Bryant

Au-delà de cela, Bryant a pleinement l’intention de continuer à travailler pour atteindre son objectif général de construire chaque stade de la Bundesliga avant de se lancer dans d’autres clubs et stades nationaux.

« J’ai demandé aux gens sur les réseaux sociaux ce qu’ils voulaient que je construise et j’ai maintenant une liste de 100 clubs », dit-il. « J’ai des équipes des troisième et quatrième divisions allemandes, ainsi que des clubs anglais, français, italiens et espagnols. Je reçois aussi beaucoup de gens qui me demandent de construire des stades en Amérique du Nord et du Sud, comme l’Azteca et le Maracana. J’ai même J’ai eu une demande pour faire le stade national d’Iran. Beaucoup de gens semblent aimer mes stades Lego, alors je ferai de mon mieux pour les faire tous pour eux. «

Et oui, avant que vous ne demandiez, Bryant envisage de construire une réplique fidèle de l’humble maison de sa bien-aimée Ipswich Town.

« Évidemment, je dois construire Portman Road. En fait, j’ai déjà promis de le faire! »