15 h 54 HE

Jeff Carlisle

proche

Correspondant de football américain

Jeff Carlisle couvre la MLS et l’équipe nationale américaine pour ESPN FC.

Kyle Bonagura

proche

Rédacteur ESPN

Couvre le Pac-12.

A rejoint ESPN en 2014.

A fréquenté l’Université de l’État de Washington.

La MLS élabore des plans d’urgence pour la finale de la Coupe MLS qui incluent la possibilité de tenir le match sur un site neutre en raison de l’impact de la pandémie COVID-19, ont déclaré des sources à ESPN.

Les éliminatoires de la Coupe MLS ont atteint la demi-finale, avec le Columbus Crew accueillant la New England Revolution lors de la finale de la Conférence de l’Est dimanche, tandis que Minnesota United se rendra à Seattle pour affronter les Sounders le lendemain dans la finale de la Conférence de l’Ouest. La finale de la Coupe MLS se jouera le 12 décembre.

Avec la MLS utilisant les points par match pendant la saison régulière pour déterminer le classement des séries éliminatoires, l’équipage a la voie intérieure pour accueillir la finale de la Coupe MLS dans l’état actuel des choses, suivi de Seattle, du Minnesota et de la Nouvelle-Angleterre.

Cependant, la pandémie de COVID-19 continue de faire rage à travers les États-Unis, avec de nouveaux cas dépassant 200000 ces deux derniers jours et des décès approchant les 3000 par jour, selon le New York Times. La MLS se prépare depuis le début des séries éliminatoires à la possibilité que les restrictions liées au COVID-19 – telles que celles actuellement en place dans certaines parties de la Californie – puissent empêcher une équipe d’organiser un match éliminatoire.

Une source a souligné que de tels plans constituaient une « sauvegarde à la sauvegarde » et que la MLS avait toujours l’intention de jouer la finale au lieu de l’équipe la mieux classée. Cependant, il n’est pas clair si la ligue essaierait de tenir le match dans le lieu de résidence de l’équipe la moins classée si le finaliste le mieux classé ne pouvait pas accueillir, ou si elle se rendrait directement dans un lieu neutre.

Si la finale de la Coupe MLS est déplacée sur un site neutre, le stade Exploria d’Orlando a été mentionné comme une option possible en raison du terrain en gazon naturel et des conditions météorologiques favorables en décembre.

MLS n’a pas pu être joint pour commenter pendant le reportage de cette histoire.

Le mois dernier, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a réimposé un mandat pour le port de masques à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur des entreprises lorsqu’il n’est pas possible de rester à six pieds des gens. Un ordre de séjour à domicile entre 22 h et 5 h, à quelques exceptions près, est également en vigueur. Le comté de Franklin, où siège Columbus, a signalé une moyenne mobile sur sept jours de 840 nouveaux cas, ce qui correspond à 64 cas pour 100 000 habitants. L’Équipage permet actuellement à jusqu’à 1 500 supporters ayant un billet d’assister aux matchs, en plus de leurs amis et de leur famille.

Il y a deux semaines, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a annoncé la fermeture de quatre semaines des bars, restaurants, lieux de divertissement et clubs de fitness pour ralentir la pandémie de COVID-19. Dans le comté de Ramsey, où se trouve le terrain Allianz Field du Minnesota, la moyenne mobile sur sept jours est de 508 cas, ce qui correspond à 92,3 pour 100 000 habitants. Minnesota United n’autorise actuellement pas les fans à assister aux matchs.

Dans le comté de Norfolk, qui abrite le stade natal de la Révolution, le Gillette Stadium, la moyenne mobile sur sept jours était de 240, ce qui correspond à 34 pour 100 000 habitants. Un porte-parole des Revs a déclaré que l’équipe n’autorisait toujours pas les fans à assister aux matches. Le Massachusetts oblige actuellement les gens à porter des masques dans les lieux publics. Les rassemblements intérieurs sont limités à 10 personnes tandis que les réunions extérieures sont limitées à 25 personnes. Une ordonnance de séjour à la maison similaire à celle de l’Ohio est également en vigueur.

Dans l’État de Washington, une ordonnance sanitaire de quatre semaines qui limite les rassemblements en plein air à cinq personnes extérieures au même foyer et empêche les repas à l’intérieur dans les bars et restaurants, entre autres restrictions, restera en vigueur jusqu’au 14 décembre. cas depuis le début de la pandémie, les fans ne sont pas autorisés aux matchs à domicile des Sounders. La moyenne mobile sur sept jours signalée dans le comté de King est de 581,4 nouveaux cas, soit environ 25,8 pour 100 000 habitants.