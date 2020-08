Le tournoi Apertura 2006 ne faisait que commencer, mais Boca était déjà au sommet, comme c’était devenu la coutume depuis l’arrivée d’Alfio Basile au club.. El Coco a remporté tout ce qu’il a joué: Recopa, Sudamericana et Apertura en 2005, et Clausura en 2006. Il avait également commencé avec trois victoires dans un championnat qui avait déjà une date de fin pour lui car l’équipe nationale argentine l’attendait encore et encore. que Ricardo La Volpe était déjà prêt à lui succéder à la moitié de ce tournoi.

À la quatrième date, soit le 27 août 2006, San Lorenzo l’attendait dans le Nouveau Gazomètre avec l’intention d’étirer la paternité, de l’abaisser du haut et de rester seul en haut du tableau. De plus, il y avait le piquant supplémentaire que Boca avait déjà remporté 10 victoires consécutives et était une véritable menace pour le record que le Cyclone a réalisé en 2001 de 13 victoires consécutives. Avec tout ce scénario, un classique a été joué qui a fini par gagner une place dans les livres par une victoire surprenante.

L’équipe dirigée par Oscar Ruggeri a mieux démarré le match, a dominé le premier quart d’heure et généré des situations pour ouvrir le score, mais il lui manquait ce que Boca avait à épargner: la force. Trois arrivées étaient trois buts pour les hommes de Basile qui en 10 minutes (entre 22 et 32 ​​en première mi-temps) allaient 3-0 et semblaient mettre fin à l’histoire. Cependant, la grande histoire est venue plus tard, dans la phase finale car le pointeur ne s’est pas relâché et a écrasé San Lorenzo.

Rodrigo Palacio et Martín Palermo, à deux reprises, avaient été les propriétaires des premiers cris. Au début de la deuxième mi-temps, Palacio a marqué le quatrième, Nery Cardozo a célébré le cinquième et dans les cinq dernières minutes Andrés Franzoia et Palerme ont de nouveau mis le numéro final à un match dans lequel Santiago Hirsig avait réduit. Un 7-1 qui a été enregistré comme la plus grande victoire de Boca sur San Lorenzo. « Ce qui s’est passé, c’est que les joueurs se sont bien levés et nous sommes tous sortis. Je me souviens de bons matchs, mais c’était le meilleur », était l’explication simple de Basile pour une telle danse.

« Je suis très blessé, c’est le pire coup de ma carrière », a admis Sebastián Saja, le gardien qui subissait chaque but comme un poignard dans le dos. « Comme je n’ai pas beaucoup de réponses à vous donner, je vais vous dire que nous avons très honte », a été l’un des petits que Ruggeri a réussi à dire en ces 34 secondes que la « conférence » de presse qu’il a donnée après la défaite a duré. Bien qu’il ait été supposé que cette victoire contre lui pourrait signifier la fin du cycle de Cabezón, il a continué en fonction jusqu’à la fin de l’Apertura.

L’histoire de Boca dans ce tournoi était d’oublier. La date après le triomphe au Nuevo Gasómetro, Jorge Ribolzi a dirigé l’équipe car Basile était déjà parti avec l’équipe nationale et Boca a gagné 2-0 sur Estudiantes. Puis La Volpe a pris le relais, contre Godoy Cruz dans la Bombonera, avec l’envie de gagner et d’atteindre le record de 13 victoires consécutives que San Lorenzo maintient toujours: le 0-0 lui a laissé l’envie de Bigotón qui n’a pas pu maintenir le niveau de l’équipe , est tombé à la fin et a dû définir le titre avec le match éliminatoire mémorable qu’il a perdu contre Estudiantes de Simeone, sur le court de Vélez.