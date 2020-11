La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Odegaard va aider le Real avec Haaland

Le Real Madrid espère que Martin Odegaard les aidera à obtenir la signature de Erling Haaland, AS rapports.

2 Liés

On pense que les deux internationaux norvégiens sont des amis proches, l’espoir étant que Haaland sera également ouvert à la paire qui s’unira au Bernabeu.

Il y aurait une sorte d’accord en place entre l’agent de Haaland et le Real pour que le jeune rejoigne l’équipe de Zinedine Zidane en 2022, mais s’ils veulent la star du Borussia Dortmund plus tôt, Odegaard pourrait aider au recrutement.

– UEFA Nations League sur ESPN +: diffusez des matchs et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

08h00 GMT: Le chef de Manchester United, Ed Woodward, dit qu’il est « absolument » derrière le manager Ole Gunnar Solskjaer au milieu d’un mauvais début de saison qui a vu le club glisser à la 14e place du classement.

La victoire à Everton avant la pause internationale a donné au Norvégien un peu de répit et Woodward insiste sur le fait qu’il reste déterminé à garder le contrôle du joueur de 47 ans.

« Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une plus grande cohérence, nous restons absolument engagés dans la voie positive que nous suivons sous Ole alors que l’équipe continue de se développer », a déclaré Woodward, s’exprimant alors que le club publiait ses derniers résultats financiers.

« Nous manquons de jouer devant nos fans et nous travaillons dur avec nos instances dirigeantes et les autorités compétentes pour nous assurer que les fans peuvent revenir en toute sécurité dès que possible. »

– Dawson: Solskjaer s’accroche à United

PAPER TALK (par Harry Kettle): Milan poursuit Milenkovic

L’AC Milan envisage un déménagement pour essayer de signer la Fiorentina Nikola Milenkovic, Rapporte Calciomercato.

Le défenseur serbe fait partie du club depuis 2017, mais après avoir échoué à le verrouiller à un nouveau contrat, Milan espère rejoindre le joueur de 23 ans.

Il est actuellement évalué à environ 15 millions d’euros, mais si L’Alto ne peuvent pas parvenir à une sorte d’arrangement avec lui avant la fenêtre de transfert de janvier, ils pourraient bien envisager une vente – même si c’est à l’un de leurs rivaux de la ligue.

Giroud à l’Inter en janvier?

Internazionale pourrait poursuivre la signature de Olivier Giroud encore une fois pendant le mercato de janvier, rapporte Calciomercato.

Le vétéran de Chelsea semblait prêt à rejoindre Antonio Conte à Milan au début de l’année uniquement pour que l’accord proposé échoue. L’Inter reviendra au début de 2021 alors que le Français continue de lutter pour le temps de jeu sous Frank Lampard.

On dit que Giroud lui-même est la force motrice du changement potentiel et à 34 ans, cela pourrait être l’une de ses dernières chances de jouer dans une équipe européenne de premier plan.

Tap-ins

– Les Besiktas ont confirmé qu’ils seraient intéressés à apporter Cenk Tousn de retour d’Everton, rapporte beIN SPORTS. Le président du club turc a clairement indiqué que Tosun, qui était avec Besiktas pendant quatre ans avant de se rendre à Goodison Park, est un homme qu’ils seraient intéressés à acquérir à nouveau.

– Chelsea devra vendre quelques joueurs notables s’ils veulent terminer la signature de la star de West Ham United Riz Declan, Rapporte Football Insider. La croyance est que si l’international anglais veut déménager à Stamford Bridge, les Blues devront libérer de l’argent pour financer le déménagement. Les joueurs pour lesquels le club serait prêt à écouter les offres sont Antonio Rudiger, Jorginho et Marcos Alonso.