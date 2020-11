Facebook

Le football pourrait ramener les fans dans les stades anglais avant Noël, ont déclaré des sources à ESPN.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) a tenu mardi une réunion historique avec des administrateurs clés du football, notamment des représentants de la Premier League, de la Fédération de football, de la Ligue anglaise de football, de l’Association des footballeurs professionnels et de militants anti-discrimination. Kick it Out et la Football Supporters ‘Association.

Le secrétaire d’État Oliver Dowden a organisé la réunion en réponse aux pourparlers bloqués entre la Premier League et l’EFL au sujet d’un plan de sauvetage pour les clubs de la ligue inférieure menacés de faillite en raison d’une absence de fans de la journée résultant du COVID-19.

Et Dowden a informé les participants mardi qu’il présentait des propositions qui pourraient voir les partisans revenir le mois prochain une fois que le Royaume-Uni quittera son verrouillage national le 2 décembre.

Les détails exacts ne sont pas encore clairs, mais des sources ont déclaré à ESPN que le gouvernement prévoyait de revenir à un système de restrictions à plusieurs niveaux lorsque le verrouillage prendrait fin et que les zones du niveau le plus bas seraient autorisées à admettre des supporters dans les stades dans le cadre de nouveaux plans décrits par le DCMS. .

Le gouvernement n’a pas encore approuvé la proposition, mais le DCMS espère qu’un feu vert aidera également à sortir de l’impasse sur le financement qui a laissé de nombreux clubs craindre pour l’avenir avec environ 10 équipes de l’EFL au risque de ne pas faire la paie ce mois-ci.