La Premier League abandonnera prochainement son programme controversé de paiement à la séance, a confirmé mardi le directeur général Richard Masters devant un comité gouvernemental.

Les fans, qui sont actuellement empêchés de se rendre dans les stades en raison de la pandémie de COVID-19, ont été invités à payer 14,95 livres (19,80 $) pour regarder des matchs non déjà sélectionnés pour la diffusion par les détenteurs de droits de Premier League Sky Sports et BT Sport.

Cela a provoqué une réaction violente de la part des fans qui doivent déjà payer des abonnements pour les chaînes sportives, et Masters a déclaré que la Premier League changerait de direction.

« Nous devions trouver une solution commerciale différente », a déclaré Masters aux députés. «Nous avons pris la décision de passer à la télévision à la carte, maintenant nous révisons cette décision.

« Nous avons écouté les commentaires et nous allons changer de direction et nous en éloigner et faire un autre pas qui nous mènera à travers le verrouillage, la période de Noël et jusqu’en janvier, mais je ne peux pas dire ce que c’est. »

La Football Supporters ‘Association avait exhorté la Premier League à reconsidérer les prix et certains fans ont choisi de faire un don à une organisation caritative dans le cadre d’une protestation contre le programme.

Masters a également déclaré qu’il ne s’attend pas à la réintroduction de cinq substituts dans un «avenir prévisible».

Les clubs ont été autorisés à augmenter le nombre de remplaçants à cinq par match lors de la campagne 2019-20 lorsque la ligue a redémarré en juin, après une interruption de trois mois en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Les équipes sont revenues à trois remplaçants cette saison, mais le manager de Liverpool Juergen Klopp et son homologue de Manchester City Pep Guardiola ont tous deux déclaré que cette décision était en partie responsable d’une vague de blessures musculaires dans l’élite.

« Nous avons eu deux votes à ce sujet au niveau du club et les deux ont été relativement favorables à trois sous-marins », a déclaré Masters.

«Cela a créé une certaine frustration, parallèlement aux discussions sur la programmation des rencontres, qui est liée à la pandémie.

« Il y a un vrai problème et je ne le vois pas changer dans un avenir prévisible. »