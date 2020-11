Il y a un sentiment de fragilité dans l’air lorsque l’on considère la relation de Jose Mourinho avec Tottenham Hotspur, mais à l’occasion du premier anniversaire de sa nomination dans le nord de Londres, leur mariage de convenance est beaucoup plus stable que beaucoup ne l’avaient prévu.

L’origine de la tension était la suivante: le président de Mourinho et des Spurs, Daniel Levy, semblait être une alliance maladroite compte tenu des antécédents du premier en matière d’investissement somptueux dans l’équipe et de la parcimonie habituelle du second, mais ils étaient unis par un besoin immédiat de gagner de l’argenterie. C’était la seule chose que Mauricio Pochettino n’avait pas réussi à donner aux Spurs au cours d’un voyage remarquable de cinq ans et demi, et la seule chose que le bilan de Mourinho semblait une fois garantir.

Et donc, Mourinho est arrivé dans le nord de Londres l’année dernière pour accomplir la seule chose dont beaucoup pensaient qu’il n’était plus capable: gagner des trophées majeurs.

Le joueur de 57 ans n’a pas toujours été le meilleur ambassadeur de leurs clubs respectifs. Ses mandats sont souvent entachés de controverses et de rancoeurs, de critiques régulières de son style de football et d’accusations de ne pas avoir promu la jeunesse avant de se terminer par une amère acrimonie. Mais il gagne. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce qu’il n’ait pas atteint les sommets requis après avoir remporté le titre de Premier League 2015, avec Chelsea et, plus tard, Manchester United, laissant Mourinho confronté à des accusations d’être un manager dépassé dont les concepts de structure stoïque et de mentalité de siège étaient laissé derrière par la fureur progressive et à indice d’octane élevé de cinq mètres de Jurgen Klopp gegenpressing et Pep Guardiola Tiki taka.

Pourtant, Mourinho renouvelle sa rivalité avec Guardiola samedi lorsque Tottenham affrontera Manchester City, revigoré avec les Spurs impressionnant dans la mesure où certains pensent qu’ils sont au bord d’un défi soutenu pour le titre de Premier League.

Alors, Mourinho est-il de retour? Ou a-t-il profité de circonstances extérieures pour atteindre un zénith familier dans son cycle typique de trois ans?

Jose Mourinho est apparemment sur une trajectoire ascendante en 2020 avec Tottenham, surmontant quelques bosses pour mettre son équipe avec une réelle chance de prétendre au titre. Tottenham Hotspur FC via .

Peu d’entre nous qui ont assisté au dévoilement de Mourinho au terrain d’entraînement des Spurs Lodge de Tottenham le 20 novembre 2019, ont cru à sa déclaration selon laquelle il était plus humble pour ses récentes expériences. Se délectant manifestement d’un retour sous les projecteurs après 11 mois d’absence après son limogeage par United, Mourinho a projeté un comportement grégaire, ponctué de one-liners et soutenu tout au long par une insistance qu’il avait changé pour le mieux.

« J’ai toujours pensé que ces 11 mois n’étaient pas une perte de temps », a-t-il déclaré. «Ce furent des mois pour réfléchir, analyser, préparer. On ne perd jamais son ADN, on ne perd jamais son identité, mais j’ai le temps de penser à beaucoup de choses. Au cours de ma carrière, j’ai commis des erreurs.

« Je suis plus fort, je suis détendu, je suis motivé, je suis prêt et je pense que les joueurs l’ont senti en deux jours. Je suis prêt à les soutenir, ce n’est pas à propos de moi. »

Pourtant, inévitablement, Mourinho fait généralement l’affaire de lui-même. Il ne peut tout simplement pas résister à des moments pour une remarque pointue ou une aiguille inutile, même la poignée de main précoce pour éviter les caméras, bien qu’il sache très bien en le faisant que les médias le capteront. Les présages typiques de malheur autour de lui sont également apparus plus tôt que prévu, avec la trajectoire habituelle de trois ans d’amélioration immédiate, d’élévation plus loin encore, puis d’un accident calamiteux condensé en l’espace de six mois.

Après avoir remporté la première victoire à l’extérieur des Spurs en Premier League avec une victoire 3-2 à West Ham lors de son match d’ouverture, Tottenham a marqué 14 buts lors de ses cinq premiers matchs et a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que Spurs, non sans glissade intermittente. -ups, a progressivement commencé à se stabiliser. Mourinho a même convaincu le rebelle contractuel Toby Alderweireld d’engager son avenir pour le club avec un nouvel accord. Cependant, le club a signé Steven Bergwijn en janvier – un joueur que Mourinho a admis plus tard « n’était pas ma première option » – avait perdu le combat pour garder Christian Eriksen, et en mars était hors de la Ligue des champions et de la FA Cup après avoir échoué. pour gagner l’un de leurs six matchs précédents.

L’ambiance négative autour du club s’est rapidement développée, mais cette ombre a été rapidement englobée par la pandémie de coronavirus qui se propage au Royaume-Uni. Le football a été mis en pause et Mourinho, bien que dans des circonstances terribles, a eu l’occasion de réfléchir.

Mourinho avait des réserves quant à succéder à Pochettino en milieu de saison. Jamais auparavant il n’avait pris un emploi sans un été complet pour travailler avec ses nouveaux joueurs, et la possibilité de tenir des réunions régulières pendant le verrouillage a donné aux Spurs un changement approprié pour réinitialiser, même s’il était clair que les chats vidéo n’étaient pas suffisants.

Mourinho a été contraint de s’excuser en avril lorsqu’il a été surpris en train de suivre une séance de formation sur Hadley Common, avec Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon photographiés en train de faire leurs preuves malgré que le gouvernement ait émis un ordre de rester à la maison à l’échelle nationale. Des sources ont déclaré à ESPN que les Spurs étaient l’une des dernières équipes de Premier League à suspendre l’entraînement avant le verrouillage, un autre signe que Mourinho avait l’impression de rattraper son retard dans les coulisses.

Mais sans doute d’une plus grande importance, la pause a donné aux Spurs une chance de raccourcir une liste de blessures qui comprenait Harry Kane, Son Heung-Min et Moussa Sissoko. Bergwijn et Dele Alli (quand cela importait) étaient également indisponibles, ce qui a conduit Mourinho à assimiler sa ligne avant à un « pistolet sans balles », et a forcé l’ailier Lucas Moura à jouer au centre en tant qu’attaquant d’urgence.

L’implication de l’international brésilien souligne peut-être le changement dans la disponibilité de l’équipe plus large. Il a commencé 23 des 26 matchs de Mourinho en charge avant le verrouillage, mais cette saison, Moura n’a commencé que sept des 15 matchs et un seul match de Premier League depuis septembre. 27.

Les Spurs ont été réactivés après le verrouillage. Cinq victoires et trois nuls lors de leurs neuf derniers matchs ont assuré la cinquième place et ont ouvert la voie à un nouvel optimisme. On peut soutenir qu’aucun club n’a davantage bénéficié au sens purement footballistique de la pause forcée; non seulement les joueurs ont pu récupérer physiquement, mais la pause inattendue a permis à ceux qui souffrent d’épuisement mental de se ressaisir après l’intensité de l’ère Pochettino.

Et pendant tout ce temps, les caméras du documentaire Amazon ont roulé.

Mourinho n’a pas caché sa haine pour les intrusions constantes. Le jour de son dévoilement, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’examen sans précédent d’une équipe de tournage 24h / 24 et 7j / 7, Mourinho a posé un doigt solitaire sur ses lèvres pincées et a pointé du doigt un micro-pack attaché à son pantalon. Quelqu’un écoutait toujours. Cependant, la série documentaire a été bien accueillie, avec Mourinho la star incontestable. Et c’est devenu par inadvertance l’occasion pour Mourinho de prouver qu’il avait vraiment changé, qu’il y avait plus pour lui maintenant que la misérable caricature machiavélique qui l’avait suivi dans le sport pendant des années.

« Les entraîneurs durent plus longtemps que les joueurs », a-t-il déclaré cette semaine. « L’une de nos qualités doit être de nous y adapter et de nous adapter aux temps nouveaux. »

Pourtant, il y a encore des signes de sa vieille mentalité de siège qui ont caractérisé ses périodes les plus réussies, et les joueurs sont systématiquement marginalisés, souvent sans avertissement – il suffit de demander à Alli. Mais plutôt que de prendre un petit groupe et de les travailler sur le terrain, Mourinho montre qu’il peut travailler avec un groupe plus grand et, de manière significative, donner aux joueurs une seconde chance. La carrière de Ndombele aux Spurs a été revue plus tôt dans l’année, quelques mois à peine après être devenu la signature du record du club en juillet 2019, mais le milieu de terrain a commencé les cinq derniers matchs de Tottenham en Premier League et semble être un rouage clé dans la roue.

C’est peut-être un héritage positif du documentaire Amazon que Mourinho a réalisé les avantages de montrer différents aspects de son personnage en dehors du format de conférence de presse conventionnel et linéaire. C’est peut-être ce qui l’a amené à adopter Instagram cette saison, reconnaissant le lien qui peut être tissé, en particulier avec les fans toujours interdits d’assister aux matches. Et cette fois, Mourinho peut le faire tout en contrôlant entièrement la messagerie sur ses propres canaux.

Les Spurs sont troisièmes derrière Liverpool et Man City en ce qui concerne les points gagnés depuis que Mourinho a pris le relais fin novembre 2019. Laurence Griffiths / PA Images via .

Dans un autre signe de sa croissance, Mourinho a embauché Joao Sacramento de Lille en tant qu’assistant après avoir travaillé avec Rui Faria dans des rôles précédents. Sacramento est un personnage différent, moins conflictuel pour la plupart, et la paire a aidé les joueurs à s’entraîner.

Eric Dier semblait quelque peu perdu vers la fin du règne de Pochettino, mais il est sans doute le défenseur le plus important du club, réalisant jusqu’à présent son objectif de s’imposer comme un défenseur central de haut niveau. Kane et Son ont poussé leur partenariat à un autre niveau et le club a investi judicieusement autour d’eux. Matt Doherty, Sergio Reguilon et, surtout, Pierre-Emile Hojbjerg ont apporté une plus grande stabilité défensive. Hojbjerg est vital pour l’équilibre de l’équipe de Mourinho, fournissant la plate-forme pour ceux qui sont plus avancés pour faire des ravages.

Avec Carlos Vinicius et Gareth Bale rejoignant également les rangs, les Spurs ont trouvé cet été l’équilibre parfait entre l’amélioration de leur équipe tout en restant relativement frugal, et les conditions sont maintenant réunies pour que Mourinho emmène Tottenham où ils le souhaitent.

Seuls Liverpool (82) et Manchester City (68) ont pris plus de points que les Spurs (62) depuis l’arrivée de Mourinho. Qu’ils aient atteint ce stade par chance ou par conception – les preuves suggèrent qu’il s’agit d’une combinaison des deux – la Premier League revient ce week-end avec les Spurs à la deuxième place et entièrement prête à passer à l’étape suivante. C’est techniquement son anniversaire d’un an, mais cela ressemble à la deuxième saison, le moment où Mourinho livre vraiment.

Les Spurs auraient peut-être marqué sept contre Maccabi Haifa, six à Manchester United et cinq à Southampton, mais les trois dernières victoires en championnat, contre Burnley, Brighton et West Brom – toutes par un but étrange – portaient les caractéristiques du Mourinho, plus acharné. vieux.

La saison se poursuit, avec des matchs contre Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool et Leicester avant Noël. Il sera fascinant de voir quel Mourinho – et quel Tottenham – se présente.