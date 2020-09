Il est presque impossible pour Valence de regarder autour d’eux et de ne pas voir les signes avant-coureurs, même s’il a commencé la campagne avec un Derby la victoire. À l’heure actuelle, il y a une discorde extrême au cœur de l’un des clubs du ruban bleu, non seulement en Espagne, mais aussi en Europe – les fans et les médias tirant avec véhémence dans une direction, propriétaire et acolytes dans une autre. S’il y avait eu le nombre normal de supporters cols bleus, hardis et sans réserve de Valence dans le Mestalla dimanche – que ce soit lorsque leur rival de la ville, Levante, a mené 1-0 ou 2-1 – vous les auriez entendus vicieusement. réaction de colère et amertume accumulée de Caracas au Connecticut et de Hong Kong à Hyderabad.

C’est en partie parce que les fans veulent la gloire, et en partie parce qu’il y a une peur tacite que Le Che pourrait suivre la voie d’autres clubs de marque dans ce pays: dans les tubes.

Ce n’est pas non plus une peur totalement infondée. Les deux divisions sous la Liga sont, en termes de football, un énorme cimetière d’éléphants. Le Segunda et le Segunda B, si je peux étendre un peu la métaphore, sont comme le film de science-fiction où nos héros, rayonnés sur une nouvelle planète luxuriante, commencent à voir des signes de dégradation ou de destruction terrible et réalisent lentement la menace à laquelle ils sont confrontés. jusqu’à ce que quelqu’un dise: « Quelque chose de terrible s’est passé ici … » Vous connaissez la scène que je veux dire.

Juste au fond du puits dans lequel Valence ne veut pas tomber se trouvent les os du Deportivo La Coruna. Vainqueurs du titre en 2000, finalistes de la Liga et vainqueurs de la Copa del Rey deux ans plus tard et demi-finalistes de la Ligue des champions (qui méritaient d’éliminer Porto et d’atteindre la finale) aussi récemment qu’en 2004. Il n’y a pas si longtemps, les amis. Peu importe à quel point ils le jugent injuste, Depor est dans l’enfer de la troisième division espagnole et leurs dettes signifiaient qu’ils devaient être rachetés pour la première fois de leur histoire, plutôt que d’être la propriété des fans, par une institution financière: Abanca .

Maintenant la deuxième division.

L’Espanyol était finaliste de la Coupe UEFA en 2007 et a atteint les 32 derniers dans la même compétition il y a quelques mois à peine. Le Real Saragosse est six fois vainqueur de la Copa del Rey, finaliste cinq fois de plus et a battu Arsenal de manière mémorable lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA 1995. Cette saison, ils entament leur huitième tentative pour retrouver l’élite espagnole. Majorque a atteint une finale de l’UEFA en 1999 et était suffisamment robuste pour battre Valence et le Real Madrid la saison dernière, mais au cours des sept dernières années, ils ont joué entre les deuxième et troisième divisions.

Et Malaga pourrait-elle être l’exemple le plus effrayant pour les fans de Valence qui regardent nerveusement autour d’eux, craignant à mort ce que les deux prochaines saisons leur réservent? Appartenant à un investisseur étranger ostensiblement riche, plein de talents exceptionnels, superbement coaché ​​par Manuel Pellegrini et les quarts de finale de la Ligue des champions en 2013 (ils auraient été demi-finalistes mais pour le Borussia Dortmund ajoutant un vainqueur outrageusement hors-jeu dans le temps additionnel), les dernières années ont été tout simplement désastreux en termes de finances, de football et de respect de soi. Malaga n’a réussi à inscrire que 11 professionnels seniors la semaine dernière à temps pour faire face à leur défaite 2-0 lors de la première journée contre Tenerife.

L’existence même du club est en jeu.

Maintenant, pour ceux qui ont laissé la situation à Valence leur échapper un peu … c’est ça.

Lorsque Peter Lim, via son Meriton Holdings, est devenu actionnaire majoritaire de ce merveilleux club, il sauvait Valence. Sans les banques locales, il y avait déjà une réelle chance que cette puissante institution soit liquidée. L’investissement de Lim signifiait l’opportunité d’effacer une partie de la dette et d’investir dans la revitalisation du club – deux développements absolument vitaux. Pourtant, les fans de football ont des souvenirs chroniquement sélectifs.

Lim a sauvé Valence. Indépendamment des termes, que quelqu’un le veuille ou non, c’est la vérité. Mais son leadership depuis 2014 a été turbulent. Par exemple, Javi Gracia est le huitième directeur permanent (plus quatre fois lorsque Voro a pris le contrôle à temps partiel au milieu d’une tempête) de l’ère Meriton.

Les supporters de Valence ont protesté contre la propriété du club par Peter Lim lors d’un match préparatoire en août. Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via .

Lim est un propriétaire absent. Cela n’a en fait pas beaucoup de sens – regardez où sont les propriétaires de Liverpool et de Manchester City, géographiquement, par rapport à leur stade ou à leur terrain d’entraînement – mais très peu de fans aimeront ou accepteront automatiquement cela.

Quand il y a le premier indice que quelque chose n’est pas comme les fans, associé à l’absence physique du propriétaire, cela peut donner l’impression (à certains) que s’il vivait dans la ville, s’ils ressentaient vraiment le club, alors les choses iraient bien. Ce serait ignorer les faits que de ne pas admettre que lorsque les choses tournent mal, de nombreux fans – généralement, pas spécifiquement à Valence – ont toujours le sentiment que les propriétaires étrangers, s’ils n’étaient pas étrangers, seraient moins susceptibles de mal comprendre ce qu’ils devraient être. Faire. Vous voyez l’image.

Comme l’eau trouve le chemin de moindre résistance, les fans recherchent traditionnellement la cible la plus facile à blâmer.

Cette chronique commence-t-elle à agacer les fans de Valence? Vous commencez à paraître à la fois compréhensif et indulgent du règne Lim? Eh bien, c’est censé – mais seulement jusqu’à un certain point. Ces six années ont apporté des aventures européennes et le premier trophée en 11 longues et douloureuses années. De plus, juste pour les malentendants et à court de mémoire, Je les ai sauvés financièrement. Je l’ai?

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d'autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios.

Cependant, il existe une disposition énorme. Lim et son entourage ont passé beaucoup plus de temps à dire aux fans et aux médias locaux, avec condescendance: « Vous ne comprenez vraiment pas, soyons clairs … » qu’ils n’ont écouté, compris ou même essayé de fusionner leurs besoins avec la passion et le désespoir croissant des fidèles de Mestalla.

Ainsi, entre 2017 et 2019, lorsque Marcelino a amélioré Valence pour la première fois, puis leur a offert sa meilleure saison depuis 2004, remportant la Copa del Rey en battant largement Barcelone et en se qualifiant. Le Che pour la Ligue des champions, c’était incroyablement maladroit pour Lim et les membres de son conseil d’administration de manquer de patience avec le fait que Marcelino était un garçon légèrement méchant. L’entraîneur, reniflant que quelque chose de grand pouvait être accompli, voulait recruter plus de joueurs de haute qualité et était têtu sur le besoin déclaré du conseil d’administration de vendre des actifs, de réduire la masse salariale et, franchement, de devenir un peu … haussier.

Le président du club, Anil Murthy, a expliqué plus tôt cette année que « les problèmes ont commencé pour des idées sur où le club voulait être. Nous avons senti que le manager et le PDG commençaient à diverger … alors nous les avons laissés partir ».

Le fait était qu’à presque tout prix, Marcelino aurait dû être persuadé, rencontré des compromis et retenu.

Depuis le sommet de ses deux derniers mois à Valence, quand ils sont redevenus une puissance, jusqu’à présent, cela a été douloureux à voir. Des atouts de jeu exceptionnellement précieux ont été mal gérés et perdus – Ferran Torres a refusé de renouveler son contrat et de rester au club, ce qui leur a coûté non seulement son immense talent, mais ce qui aurait dû être des frais de transfert importants – il n’y aura pas de football européen ou le revenus vitaux qui l’accompagnent en 2020-2021, et Albert Celades a été limogé neuf mois après avoir été nommé controversé pour remplacer Marcelino. Il y a un air de tristesse, de ressentiment et de colère grandissante de la part des fans et des médias locaux.

Donc, cela doit être consigné au compte rendu. Ils ont fait une série d’erreurs de calcul embarrassantes.

Murthy, qui avait également averti que tout entraîneur de Valence qui s’éloignait du chemin tracé par le propriétaire pouvait « gagner la Ligue des champions et être toujours limogé », a poursuivi en admettant plus récemment que « c’est un processus de longue haleine et nous peut faire des erreurs. » Pour «peut», lire «avoir».

La chose qui est devenue plus intéressante ce week-end, lorsque l’équipe de Javi Gracia s’est battue pour gagner confortablement 4-2, n’était pas simplement qu’elle a battu Levante dans un Derby ou qu’ils ont gagné malgré la défense jouant souvent comme des étrangers aux yeux bandés. Ce qui ressort, c’est que trois des jeunes mâles de Valence – Lee Kang-In (19), Yunus Musah (17) et Manu Vallejo (22) – qui ont été perfectionnés sur leur terrain d’entraînement de Paterna avaient en fait des matchs dont ils pouvaient être fiers. . (Le pauvre vieux Vicente Esquerdo, 21 ans, ne l’a pas fait.)

Lee a produit de loin sa performance la plus officielle pour ce club. C’était sa nuit de passage à l’âge adulte.

Que l’international sud-coréen ait du talent n’a jamais été remis en question. Le fait que Valence ait spécifiquement déclaré son nom dans le processus de limogeage de Marcelino (qui n’aimait pas l’attitude de Kang) et de le remplacer par Celades, en promettant que le nouvel entraîneur l’utiliserait davantage, n’était pas non plus en question. Kang est un élu quand il s’agit de Lim et Murthy. Ce qui a suscité le doute, c’est son tempérament (il a montré une mauvaise tendance à se déchaîner et à se faire expulser dans les grands moments) et aussi la rapidité avec laquelle il pouvait transférer les capacités de la jeunesse vers la maturité, la ténacité et la cohérence de la première équipe. Après un seul match de championnat, il est beaucoup trop tôt pour dire que le processus est définitif, mais pour tous les fans de Valence qui regardent – qu’ils soient anti- ou pro-Lim – ils ont dû voir de quoi il s’agissait.

Manu Vallejo et la prochaine vague de talents prodigieux de Valence ont donné au club un espoir supplémentaire pour l’avenir. Manuel Queimadelos / Images de sport de qualité / .

Quant à Musah, Valence n’a pas seulement déterré un diamant absolu, ils ont le merveilleux Schadenfreude de l’avoir arraché à Arsenal – qui s’est bâti une réputation de braconnage de jeunes talents de toute l’Espagne. Un club où il serait bientôt dans leur première équipe sous Mikel Arteta.

J’ai parlé à l’un des entraîneurs anglais de Yunus, Steve Cooper, vainqueur de la Coupe du monde U17, qui dirige maintenant Swansea. Il a choisi le milieu de terrain révolutionnaire né à New York mais complètement anglais pour l’Angleterre, et a été ravi de la progression de Musah.

« C’est un enfant formidable; heureux, extraverti, respectueux, souriant tout le temps, contagieux d’être autour, prêt à apprendre … tout à fait sympathique », a déclaré Cooper. « Mais ce que j’aime particulièrement chez lui, c’est qu’il a une très bonne agressivité sur le terrain. Yunus se distingue par son [Paul] Athlétisme à la Pogba pour éloigner les défenseurs. Et s’il reçoit la possession d’un jeu interrompu au milieu de terrain, il éloigne ses adversaires et les laisse derrière. Il a la technique d’un vrai milieu de terrain « footballeur » mais l’athlétisme et l’audace de faire de lui un gars qui pénétrera les zones adverses dangereuses car il a aussi une grande confiance en lui.

« Le fait est que des talents comme celui-ci ont besoin de football en équipe première. Il est impossible pour l’entraînement ou les tutoriels de reproduire la pression et l’apprentissage de l’expérience en équipe première. Je suis heureux qu’il ait maintenant cela à Valence. »

Ainsi, trois points ressortent de la première victoire de Valence: la preuve que la défense doit être renforcée. Il est clair que Geoffrey Kondogbia va avoir besoin d’un partenaire – que ce soit Etienne Capoue ou quelqu’un d’autre – pour organiser le milieu de terrain, et que Valence a bien signé à Javi Gracia. Mais, plus important encore, nous avons eu un aperçu ferme de ce que Lim, Murthy & Co. ont essayé, sans succès, de fouiller dans la gorge de leurs critiques les plus virulents.

Ce sera une saison difficile, les revenus chuteront fortement grâce à l’absence de football européen et au manque de foule passant par les tourniquets. Et le reste de la fenêtre de transfert pourrait encore s’avérer catastrophique pour Javi Gracia, qui s’est plaint avant et après la victoire contre Levante d’être sérieusement contrarié par le manque de signatures qui lui avait été promis. Et si personne n’arrive et qu’il est obligé de vendre de gros actifs comme, par exemple, Kondogbia, Maxi Gomez ou Goncalo Guedes?

Les entraîneurs, rappelez-vous, doivent suivre la ligne, saluer et dire «Oui, monsieur», «S’il vous plaît, monsieur» à cet employeur en particulier. Ou visage limogé. Javi Gracia est déjà dans une position difficile.

Mais c’était un début propice. C’était un indice que, potentiellement, le propriétaire peut avoir son chemin, mais aussi faire des choses qui pourraient plaire aux masses rebelles.

Cependant, des questions demeurent: est-ce un autre pas en avant de Valence, trois pas en arrière? Le divorce apparent entre Lim, Murthy et les fans est-il déjà définitif?

Le temps nous le dira.