Antoine Griezmann affirme que sa relation avec son coéquipier de Barcelone, Lionel Messi, n’a pas été endommagée par les commentaires faits récemment par son ancien conseiller et son oncle.

Eric Olhats, qui a cessé de travailler avec Griezmann il y a plus de trois ans, a accusé Messi de diriger un «régime de terreur» à Barcelone il y a deux semaines. Quelques jours plus tard, l’oncle de Griezmann a déclaré qu’il n’était « pas facile » de jouer pour le même club que Messi.

– ESPN Insider Notebook: Liverpool demande des réponses VAR

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Ces remarques ont incité Messi à dire qu’il était « fatigué d’être la racine de tous les problèmes dans ce club » et ont catapulté sa relation avec Griezmann sous les projecteurs.

« Il est temps de remettre les choses à leur place car je supporte les commentaires depuis longtemps et il est maintenant temps d’en dire assez », a déclaré Griezmann dans une interview accordée à Movistar lundi.





1 Liés

«Je n’ai pas eu de relation avec Eric depuis mon mariage. Il a été invité au mariage, mais il n’est pas venu. Je me suis mis en colère et je ne l’ai pas revu depuis.

«Mon agent est ma sœur, mais elle ne parle pas. Mes parents non plus. Donc, comme personne ne parle, [Eric] répond à l’appel et donne un avis, comme tout le monde le peut. Cela peut faire beaucoup de dégâts, cela peut créer des doutes dans le vestiaire et sur ma relation avec Leo.

« Leo sait que j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui. J’apprends de lui. Mais ça fait très mal.

« Et puis mon oncle, il ne sait pas comment fonctionne le football. Un journaliste vient et veut une phrase de vous. Vous discutez pendant une heure et vous faites attention à ce que vous dites, alors ils semblent être votre ami mais, en à la fin, ils veulent juste faire la une de vous.

« J’ai dit à Leo que je n’avais rien à voir avec eux. Je ne leur parle pas. Je n’ai pas parlé avec Eric depuis trois ans et je n’ai même pas mon oncle sur WhatsApp. »

jouer

1:01

Sid Lowe examine la possibilité que le Barça ne parvienne pas à terminer parmi les quatre premiers de la Liga au milieu de leur pire départ depuis 1991.

Griezmann, 29 ans, a rejoint le Barça depuis l’Atletico Madrid en 2019 pour 120 millions d’euros et a déploré que son séjour au Camp Nou ait été rempli de critiques et d’histoires négatives.

Sa signature il y a 18 mois est intervenue un an après avoir refusé la chance de déménager au Barca dans un documentaire intitulé The Decision – une imitation de l’annonce de LeBron James en 2010 selon laquelle il signerait avec le Miami Heat.

La décision de Griezmann est intervenue après que Messi ait publiquement soutenu sa signature et que l’attaquant de France a expliqué que son coéquipier était désormais ennuyé par son rejet.

« J’ai parlé avec Leo après mon arrivée et il m’a dit que lorsque j’ai rejeté la chance de venir la première fois, cela l’ennuyait, car il avait fait des commentaires publics », a déclaré Griezmann.

« Mais depuis que je fais partie de l’équipe, que je suis coéquipier avec lui, il a toujours dit qu’il était avec moi jusqu’à la fin et je le remarque et le ressens chaque jour. »

Griezmann, qui a ajouté que le fait de devoir jouer sous trois entraîneurs depuis son arrivée au Barça avait rendu difficile son installation, a déclaré qu’il espérait que sa décision de s’exprimer gardera les gens à l’écart.

« Barcelone m’a soutenu en m’amenant ici et je veux retrouver cette confiance en aidant l’équipe à gagner », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun problème avec personne, je demande juste que je reste en paix! »