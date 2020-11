Tobin Heath de l’USWNT a peut-être déclaré Manchester United « l’équipe américaine » à son arrivée au club aux côtés de son compatriote Christen Press, mais ses rivaux de Manchester City, Rose Lavelle et Sam Mewis, chercheront sans aucun doute à changer ce récit lorsque les deux parties se rencontreront le samedi

À partir du moment où les signatures ont été annoncées et que les quatre sont descendus à Manchester, les yeux se sont tournés vers le choc de la Super League féminine du 14 novembre.

« J’espère que nous pourrons amener une rivalité américaine à Manchester », a déclaré Heath à ESPN dès septembre, interrogé sur le derby.

« Nous sommes constamment en compétition les uns contre les autres, donc ça va apporter un peu plus d’excitation. »

Cette excitation de l’arrivée de noms connus dans la ligue a été ressentie immédiatement, tout comme leur impact sur le terrain.

Les ventes de maillots portant les noms de Heath et Press ont dépassé les ventes de tous les joueurs masculins de United pendant les trois premiers jours après leur signature, tandis que Mewis et Lavelle ont tous deux des médailles en FA Cup après avoir joué dans l’équipe qui a battu Everton 3-1 à Wembley en octobre.

Le but de Mewis ce jour-là a fait d’elle la troisième Américaine à marquer en finale de la FA Cup après Carli Lloyd et Christian Pulisic.

Des quatre, Mewis a le meilleur score à ce jour avec deux buts, mais Heath et Press sont juste derrière elle avec un chacun. Les buts du duo United sont survenus le même jour lors d’une victoire 4-2 contre West Ham en octobre.

Alors que Mewis s’est glissée dans l’équipe de la ville avec une relative facilité, Lavelle est toujours en train de s’établir dans le côté et n’a pas encore trouvé son nom sur la feuille de match.

« Parfois, lorsque vous amenez des joueurs d’un autre pays qui ont l’habitude de jouer dans une autre ligue, vous ne savez jamais comment cela va se passer », a déclaré le directeur municipal Gareth Taylor lors d’une conférence de presse jeudi.

« Parfois, les joueurs ont besoin d’un peu plus de temps. Sam a commencé à courir très rapidement. Rose aura peut-être besoin d’un peu plus de temps, mais c’est normal car elle était un peu en retard sur Sam en termes de forme physique, donc cela prend un certain temps pour construire vers le haut.

« Quand vous jouez, c’est toujours une question de forme. Nous pouvons voir que tous nos joueurs sont vraiment bons et parfois ils ont une bonne forme et des accalmies pendant cette période, donc je pense que c’est juste une question de les soutenir autant que possible et de s’assurer que nous donnez-leur une plate-forme pour jouer. «

Une bonne performance de Mewis et Lavelle ainsi que de leurs coéquipiers de la City sera requise alors qu’ils entreront dans le jeu en tant qu’outsider après un début de saison lancé pour leurs rivaux de Manchester.

United est invaincu en tête du classement jusqu’à présent alors qu’il ne s’agissait que de sa deuxième année en WSL et de sa troisième année d’existence en équipe. Une victoire 1-0 contre Arsenal le week-end dernier a marqué la première fois qu’ils battaient l’un des trois premiers traditionnels de la WSL – City et Chelsea composent les deux autres.

Sam Mewis est entré dans l’équipe de Manchester City plus rapidement que Rose Lavelle. Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via .

« Je pense que nous voulons toujours gagner le prochain match et notre prochain match est notre test le plus difficile en termes de Man City », a déclaré le manager de United, Casey Stoney. MUTV. « Arsenal a été notre test le plus difficile. Nous l’avons gagné, nous avons donc coché cette case et maintenant nous allons à Man City et c’est un très gros test pour nous en termes de notre équipe et de nos capacités, mais je suis plus que confiant dans notre équipe. peut prendre.

« Je pense que Man City a pris de l’élan en ce moment. Je pense qu’ils sont une très bonne équipe et ils sortent après une victoire en FA Cup. Ils sont confiants.

« Ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils durent beaucoup plus longtemps que nous et sont plus établis. Ils ont remporté des trophées. C’est une excellente occasion pour nous de les affronter et de mesurer où nous en sommes. »

En dépit d’être le côté le plus établi, City a connu une saison mitigée. Malgré la victoire en FA Cup, l’équipe est cinquième de la WSL et a eu du mal à tenter sa chance quand elle s’est levée.

« Si tout le monde veut les placer comme favoris, c’est bien. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire, l’intensité de notre jeu et nous voulons obtenir trois points », a déclaré l’attaquant de City Ellen White lors d’une conférence de presse avant le match.

« Nous sommes sortis d’une bonne semaine et nous avons un élan pour aller de l’avant. »

Quel que soit le résultat, les deux groupes de joueurs apprécient l’opportunité de s’affronter.

« C’est vraiment excitant », a déclaré Mewis. « Je sais que le derby a beaucoup d’importance historique et je suis vraiment excité d’en faire partie et de voir la rivalité et la compétition.

« Ce sera génial [to play against Heath and Press]. Je suis ravi de les voir et c’est toujours formidable de jouer contre eux – c’est une excellente compétition et c’est une bonne façon de se mettre au défi.

« Il n’y aura pas de discours trash. Ce sera amusant de les voir et de les rattraper après le match. »