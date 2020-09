Tous les jetons semblent avoir baissé et il semble que toutes les parties ont joué leur main. Pour les culés, l’impact footballistique ne s’est pas tout à fait installé. Pendant des années, l’héroïsme de Lionel Messi a renfloué un Barça en déclin et a permis à Bartomeu de conclure des accords louches qui n’ont guère de sens sportif.

Sans Leo, cependant, ce placage sera décollé. Le Barça ne peut plus continuer à compter sur plus de 50 buts et passes décisives d’une seule source, et doit se reconstruire dans un effort plus collectif. Le trou offensif que Messi laissera ne peut être sous-estimé. Il est l’attaque de Barcelone, et sans lui, l’attaque fluide sera difficile à reproduire. Le Barça occupe une position unique dans le football mondial. Aucun autre club ne dépend autant d’une source unique pour la création d’objectifs, et par conséquent, il n’y a pas vraiment de point de référence. C’est vraiment un territoire inexploré. Cela ne veut pas dire qu’Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Ansu Fati ne feront pas de quart. C’est l’ampleur du changement nécessaire qui est préoccupante en soi.

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Cela peut sembler surréaliste de dire cela, mais les impacts sur le terrain de ce départ sont assez évidents. Ce qui est peut-être plus sous-estimé est l’implication commerciale et politique du départ de Messi. La marque Messi engrange des millions pour Barcelone, et compenser cela prendra des années de changement de marque et de commercialisation d’actifs non réalisés. Cela peut signifier pousser Griezmann, Frenkie de Jong et Marc-Andre ter Stegen au premier plan tout en signant également certains joueurs de renom. Ce ne sera pas facile, remarquez. La marque Messi est l’une des plus lucratives au monde. C’est une entreprise commerciale oui, mais c’est aussi un culte de la personnalité, un point discutable, un identifiant immédiat. Messi est un tirage au sort massif pour les occasionnels et ceux qui appartiennent à des familles non footballeuses, un moyen d’attirer des téléspectateurs ambigus. Une façon de consolider le Barça en tant qu’entité mondiale.

Photo de Paco Freire / SOPA Images / LightRocket via .

Sans sa présence, la façon de combler cet écart n’est pas claire. Le club utilisera-t-il une nouvelle image de marque à plusieurs volets? Vont-ils essayer de faire avancer les jeunes? Faites-en une entreprise plus holistique. Avec Bartomeu à la barre? C’est peu probable. Quelle que soit la manière dont ils choisissent, cependant, ils doivent agir rapidement. La marque barcelonaise, sans plan d’urgence approprié, déclinera rapidement. Pour Bartomeu et compagnie, qui utilisent souvent leurs exploits monétaires comme un signe de progrès, ce serait désastreux.

Peut-être qu’un désastre ne serait pas la pire des choses en l’état actuel.