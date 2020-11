La star de « Deadpool », Ryan Reynolds, a reçu le feu vert pour achever le rachat de Wrexham AFC – le club gallois évoluant dans le cinquième niveau du football anglais – après que les supporters de l’équipe aient soutenu sa tentative d’acheter le club de 156 ans avec un autre. l’acteur Rob McElhenney.

Reynolds et McElhenney ont soumis leurs propositions au Wrexham Supporters Trust (WST) plus tôt ce mois-ci, avec leurs plans prévoyant une injection immédiate de 2 millions de livres sterling à la fin de la prise de contrôle.

Reynolds a décrit Wrexham – le troisième plus ancien club de football professionnel au monde – comme un « géant endormi » lors d’un appel Zoom avec le WST ce mois-ci et a déclaré: « Le ciel est la limite, nous voulons que Wrexham soit une force mondiale . «

Le club, qui occupe le 14e rang de la Ligue nationale à 23 équipes, est en dehors de la Ligue anglaise de football (EFL) depuis sa relégation au cinquième rang en 2008, mais avec Reynolds et McElhenney promettant de relancer l’équipe, plus de 98% des supporters ont voté en faveur du rachat, qui s’achèvera dans les semaines à venir sous réserve de l’autorisation de la Ligue nationale et de la Football Association of Wales.

Dans un communiqué, le WST a déclaré: «Nous sommes maintenant en mesure de confirmer le résultat du vote, qui a été vérifié indépendamment par Mi-Voice, la société qui assiste le Trust dans le processus.

« En tant que tel – sous réserve de l’accord final, de la confirmation de la ligue et de la FA – la RR McReynolds Company, LLC prendra le contrôle à 100% de Wrexham Football Club Limited du WST.

«Les deux parties vont maintenant procéder à la finalisation des détails de la prise de contrôle, et nous informerons les partisans de Wrexham dès que possible.

«Le Wrexham Supporters Trust Board tient à remercier M. Rob McElhenney et M. Ryan Reynolds, ainsi que leurs conseillers Inner Circle Sports et Walker Morris, pour leur approche professionnelle et réfléchie et pour le temps qu’ils ont déjà consacré au processus.

« En tant que supporters de Wrexham, nous leur souhaitons la meilleure des chances à la tête de notre club de football et attendons avec impatience ce que l’avenir nous réserve. »

Malgré la formation de la Ligue du Pays de Galles en 1992, Wrexham, Cardiff City, Swansea et Newport sont restés dans le système pyramidal du football anglais après avoir été exemptés de continuer à jouer des compétitions professionnelles en dehors du Pays de Galles.