14 h 17 HE

Graham HaysESPN.com

Fermer

Graham Hays couvre les sports universitaires pour l’espnW, y compris le softball et le football. Hays a commencé avec ESPN en 1999.

L’équipe nationale féminine des États-Unis et l’attaquant d’Orlando Pride Alex Morgan rejoindront Tottenham Hotspur, ont confirmé plusieurs sources à ESPN.

L’Athletic a d’abord signalé le transfert imminent de Morgan au club londonien.

– Diffusez ‘Alex Morgan: The Equalizer’ sur ESPN +

Morgan, 31 ans, est la dernière d’une lignée de stars de l’USWNT rejoignant la FA Women’s Super League pour la saison 2020-21. Manchester United a annoncé plus tôt cette semaine les ajouts de Tobin Heath et Christen Press, tandis que Manchester City avait signé plus tôt Rose Lavelle et Sam Mewis. Les cinq Américains ont disputé la finale de la Coupe du monde 2019.

Des sources ont confirmé que le contrat de Morgan s’étend sur les quatre derniers mois de l’année civile, mais contient également une option pour rester à Tottenham jusqu’à la fin de sa saison en mai.

Ce sera la deuxième fois que Morgan jouera professionnellement en Europe. Elle a signé avec Lyon dans le cadre d’un accord similaire pour la seconde moitié de sa saison 2016-17. Lyon a remporté la Ligue des champions cette saison-là, bien que les blessures aient limité le temps de Morgan sur le terrain.

2 Liés

En tant que joueuse allouée dans la NWSL, son salaire de ligue est payé par US Soccer et il n’y a pas de frais de transfert dus à la fierté ou à la fédération américaine.

Morgan rejoindra les coéquipières d’Orlando Alanna Kennedy et Shelina Zadorsky avec Tottenham, qui a été promu en première division anglaise cette saison. L’international canadien Zadorsky est également un joueur alloué dans la NWSL.

Morgan est récemment retourné à Orlando pour commencer à s’entraîner avec le Pride avant l’horaire d’automne tronqué de la NWSL. L’entraîneur d’Orlando, Marc Skinner, a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait que Morgan rejoindrait l’entraînement de l’équipe complète cette semaine et jouerait quelques minutes pour l’équipe lors de ses matchs d’automne. Elle n’a pas joué depuis la naissance de sa fille Charlie en mai.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Alex Morgan, devrait rejoindre Tottenham Hotspur grâce à un prêt. Photo AP / Alessandra Tarantino

La gagnante du Silver Boot de la Coupe du monde 2019, qui a joué parmi les meilleurs footballeurs de sa carrière décorée tout en marquant 34 buts pour son pays depuis le début de 2017, le départ de Morgan retire une autre star du terrain pour l’automne de six semaines de la NWSL. saison. Les équipes s’affronteront dans des modules régionaux à trois équipes et sans aucun plan établi pour les séries éliminatoires.

jouer

1:29

Julie Foudy explique pourquoi elle et tant de légendes de l’USWNT et de stars hollywoodiennes ont adhéré à l’expansion de la NWSL à LA.

La NWSL a été la première ligue professionnelle nationale à reprendre la compétition en juin, jouant la Challenge Cup d’un mois dans une bulle sur deux sites de la région de Salt Lake City. En l’absence de tests positifs pendant l’événement et d’une exposition à la télévision nationale, le tournoi a été largement considéré comme un succès pour la commissaire de première année Lisa Baird et la ligue. Cela malgré l’absence de joueurs de renom tels que Morgan, qui n’a pas joué si peu de temps après la naissance de sa fille, ainsi que Heath et Press, qui ont choisi de ne pas invoquer des problèmes de coronavirus.

La ligue est également prête à s’agrandir, avec Racing Louisville rejoignant en 2021, un groupe de propriété hollywoodien étoilé amenant une équipe à Los Angeles en 2022 et des rapports suggérant que Sacramento alignera également une équipe en 2022. Mais après deux fois MVP en titre Sam Le départ de Kerr à Chelsea, qui a précédé la pandémie de coronavirus, le départ cet automne de tant de joueurs à la recherche de matchs réguliers contrebalance au moins l’optimisme estival tout en soulignant la hausse continue de la NWSL.

« Nous supposons que tout le monde revient, dans toute la ligue », a déclaré jeudi l’entraîneur de Portland Mark Parsons après avoir perdu Heath. « Disons que seulement 90%, 95% reviennent. Ou est-ce plus élevé ou est-il plus bas? Grande question là-bas. … La qualité, la force et la croissance qui ont été réalisées au cours de cette année difficile ont été optimales. les joueurs qui prennent des décisions, ou les clubs et les joueurs qui prennent des décisions, je pense que c’est très au cas par cas.

« Je ne sais pas si nous pourrons répondre [what it means for the NWSL] vraiment jusqu’en 2021 et nous voyons à quoi cela ressemble dans la NWSL. «