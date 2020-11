La légende du football argentin Diego Maradona est décédée mercredi à 60 ans.

Sa brillante et parfois turbulente carrière a comporté des sorts jouant pour, entre autres, Boca Juniors, Barcelone et Naples, mais pour le public mondial du football, ce sont ses exploits en Coupe du monde qui l’ont le plus défini.

Il y a eu quatre apparitions en tant que joueur, avec La Albieceleste 1986 remporte sans doute son couronnement et une interdiction de drogue huit ans plus tard, l’un de ses points les plus bas. Maradona a ensuite dirigé l’Argentine lors du tournoi de 2010.

– Hommages ‘Per Sempre’ rendus à Maradona sur les réseaux sociaux

Maradona est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais était également connu pour sa flamboyance. Ici, il se repose les pieds chez lui en 1980. Allsport Royaume-Uni / Allsport

Maradona en action contre la Belgique lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 1982; son tournoi s’est terminé par un carton rouge contre le Brésil. Photo AP

Maradona signe des autographes à son arrivée à l’aéroport Leonardo da Vinci de Rome en juillet 1984, avant de signer pour Naples. Photo AP / Bruno Mosconi

Maradona devance le gardien anglais Peter Shilton pour marquer son but « Main de Dieu » lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986. Allsport / .

Maradona célèbre après avoir marqué l’un de ses deux buts lors de la demi-finale de la Coupe du monde de l’Argentine en 1986 contre la Belgique. . / .

Maradona prend son envol après un affrontement avec le gardien de but de l’Allemagne de l’Ouest Harald Schumacher lors de la finale de la Coupe du monde 1986. Archives El Grafico / .

Maradona, joueuse du tournoi, célèbre après que l’Argentine a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-2 pour remporter la Coupe du monde 1986. Photo AP / Carlo Fumagalli

Maradona joue avec sa fille aînée Dalma après une séance d’entraînement à Naples en 1988. Etsuo Hara / .

Maradona et Pelé se serrent la main en 1987. Les deux sont considérés parmi les plus grands footballeurs de tous les temps. Alessandro Sabattini / .

Maradona a de nouveau été capitaine de l’Argentine lors de la Coupe du monde 1990, mais a subi une défaite choc contre le Cameroun lors du match d’ouverture du tournoi. Éric Renard / Corbis / .

Inspiré par leur leader, l’Argentine a récupéré pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 1990, avant de s’incliner 1-0 face à l’Allemagne de l’Ouest. Horstmüller / .

Maradona quitte le terrain pour un test de dépistage de drogue au hasard après la victoire 2-1 de l’Argentine contre le Nigéria à la Coupe du monde 1994. Le résultat positif qui a suivi a mis fin à sa carrière internationale. Photo AP / Joe Cavaretta

L’entraîneur argentin Maradona célèbre après que Gabriel Heinze ait marqué le but de la victoire contre le Nigeria à la Coupe du monde 2010. Mike Hewitt / FIFA / .

Maradona embrasse Lionel Messi après la défaite 4-0 de l’Argentine en quart de finale contre l’Allemagne, qui a mis fin à sa campagne de Coupe du monde 2010. Daniel Garcia / . / .

En 2019, l’entraîneur de Gimnasia, Maradona, regarde lors d’un match contre les Old Boys de Newell. C’était son dernier travail de direction. Luciano Bisbal / .

Street art montrant Maradona dans la ville de Naples, où il a mené Napoli à deux titres de Serie A. Michael Steele / .