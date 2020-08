LaLiga a déjà clôturé l’ébauche du protocole de retour à la compétition pour le retour de la Ligue le 12 septembre. Hier, ledit document a été approuvé par le Comité des Délégués et la seule chose qui reste est l’approbation par l’Assemblée générale qui doit se tenir la semaine prochaine, dans les premiers jours de septembre.

Un protocole qui, d’après ce que SPORT a appris, représente une mise à jour de celui existant en fin de saison qui vient de s’achever.

Le plus important réside dans l’apparition d’un certain nombre de cas de COVID, plus après ce qui s’est passé avec Deportivo-Fuenlabrada. LaLiga maintient sa position selon laquelle l’équipe de Madrid n’a pas enfreint les règles relatives au protocole, comme l’a également déterminé le juge de discipline sociale de la Ligue.

LE MÊME MODÈLE QUE L’UEFA

Pourtant, et comme SPORT l’a appris, Laliga utilisera comme base le protocole récent élaboré par l’UEFA à l’occasion de la Ligue des champions. Autrement dit, au moment où plusieurs cas de coronavirus apparaissent dans une équipe, et comme l’UEFA a agi, ils sont isolés et une PCR est effectuée sur l’ensemble de l’équipe. Ne pas voyager uniquement avec les joueurs testés positifs.

Dans le cas où le club en question ne pourrait pas avoir un nombre minimum de joueurs, et le report du match n’est pas possible, le match sera considéré comme perdu. La réglementation européenne établit un minimum de treize joueurs, dont un gardien de but, pour pouvoir jouer le match.

LaLiga considère même qu’elle peut être réduite de sept professionnels à cinq le nombre minimum requis de footballeurs professionnels licenciés dans une équipe. Un changement qui nécessite la modification du Règlement Général de la RFEF, devant passer par la Commission Déléguée de l’Etat fédératif.

Un autre des grands changements réside dans le mouvement des équipes. Ils ne seront plus encadrés comme jusqu’à présent par la Ligue, mais seront organisés par les clubs eux-mêmes. Cette mesure répond également à une demande des clubs qui peuvent à nouveau exploiter des parrainages précisément liés aux compagnies aériennes. C’est le cas, par exemple, du Real Madrid.

En ce qui concerne les RAP, on étudie toujours s’ils continueront à être centralisés à travers la Ligue elle-même ou s’ils seront effectués directement par chacun des clubs.

Un protocole déjà mis en pratique cette pré-saison et où les clubs sont obligés de mettre en œuvre des mesures strictes de sécurité et d’hygiène dans les vestiaires lorsque les équipes reprennent la compétition, et en suivant les directives établies dans le protocole précédent pour le retour à l’entraînement.