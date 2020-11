Lorsque la tête de 30 verges de Gustavo Hamer a bouclé la tête de Ben Foster, la première pensée du gardien de Watford a été « Oh s —, allez-y … » Puis vint le dégoût de soi, l’analyse, l’acceptation et le recentrage. «Même si je plonge pour ça, je me souviens encore d’avoir pensé ‘Je devrais sauver ça’ et je n’ai tout simplement pas, pour une raison quelconque, obtenu suffisamment de contact sur le ballon, quoi qu’il en soit, c’était une erreur technique, « A déclaré Foster à ESPN. « Dès que c’est arrivé, j’ai pensé oh, non, non, non. »

Le processus a pris 30 secondes et tout a été capturé par la caméra GoPro que Foster avait placée à l’arrière de son but avant le coup d’envoi. Son équipe de Watford a finalement remporté une victoire 3-2 bien nécessaire contre Hamer Coventry City lors du championnat le week-end dernier. Ensuite, comme il l’a fait en serrant la main après le match, il a transporté sa GoPro, remerciant ses coéquipiers de l’avoir dansé. Alors que Foster revenait dans le vestiaire, il a été accueilli par son coéquipier Will Hughes. « J’ai [Hughes] se tenait là, juste en quelque sorte à me regarder avec le visage espiègle du genre, ça va être incroyable sur la chaîne YouTube! «

Lorsque le football s’est arrêté en mars, Foster, 37 ans, a utilisé son temps et son énergie pour fusionner sa carrière de footballeur et sa passion pour le cyclisme avec sa nouvelle chaîne YouTube: « The Cycling GK », qui fait allusion à certains de ses projets de vie après le football. Dans la morosité d’un autre verrouillage au Royaume-Uni, Foster et sa chaîne YouTube proposent un antidote. Dans un sport où les personnalités sont si souvent cachées, il brise la norme, nous donnant un aperçu d’une carrière bien vécue, mais aussi d’un homme avec qui vous aimeriez passer un après-midi au pub.

« J’adore le football, ne vous méprenez pas. J’adore ça », dit Foster. «J’adore le samedi après-midi; le bourdonnement d’adrénaline que j’en tire est incroyable. Mais pour le reste, je pourrais le prendre ou le laisser – vraiment à prendre ou à laisser le reste, la merde qui l’accompagne – – la célébrité, la renommée, tout ce genre de trucs. Cela n’a pas d’importance pour moi. «

Alors que nous discutons sur Zoom, Foster raconte les choses qui l’enthousiasment et enflamme son sourire radieux: les bières, sa famille, la nourriture, le plaisir de prendre son nouveau vélo Tarmac SL7 pour la première fois (« C’est comme aller pour voir votre nouveau bébé qui vient de naître « ), le Giro d’Italia et sa chaîne YouTube. Oh, et sauver des pénalités, comme il l’a fait dans un épisode contre Adam Armstrong de Blackburn Rovers.

La chaîne de Foster offre aux téléspectateurs un aperçu unique de la vie sur et hors du terrain en tant que gardien de but. La GoPro qu’il se blottit derrière lui dans le but offre une opportunité d’écouter tout ce qui se passe: un moment fort personnel a été un joueur de Luton criant sur un autre « Vous égoïste de s — » après avoir réussi un tir bien au-dessus de la barre, à la place de passer à un coéquipier dans une meilleure position. Ensuite, il y a les moments d’un autre épisode où Foster fustige sa défense pour avoir permis un tir au but ou avoir guidé l’un de leurs arrières latéraux pour forcer l’attaquant de Coventry à son pied droit plus faible. C’est un accès incroyable – le genre que nous recherchons tous avec chaque nouveau documentaire à la volée publié en streaming.

Regarder « The Cycling GK » vous permet également de puiser dans l’enthousiasme contagieux de Foster; en quelque sorte, après notre conversation, son joie de vivre m’a amené à acheter quelques bouteilles du vin rouge qu’il recommandait – un Tempranillo appelé The Guv’nor – et à me demander si je pouvais obtenir mon cadre bien isolé sur l’un de ces vélos légers dotés de la technologie et de la précision qui feraient La NASA rougit.

Foster est maintenant au crépuscule d’une carrière qui l’a vu jouer pour Manchester United, West Bromwich Albion, Birmingham City et son équipe actuelle Watford, tout en remportant huit sélections en Angleterre. Nous parlons de quelques faits saillants – la fois où il a sauvé un penalty de Steven Gerrard devant The Kop, ses débuts en Angleterre, sous les ordres de Sir Alex Ferguson – puis il rit comme il se souvient quand le gardien de but de l’opposition Paul Robinson l’a lobé de 80 mètres. Mais Foster est ancré dans le présent et non défini par le sport.

En guise d’énoncé de mission, il dit: « Je m’appelle Ben Foster: je suis mari, j’ai deux adorables enfants, j’adore le cyclisme, je joue au football pour gagner ma vie. C’est comme ça que je vis ma vie. Vous besoin d’apprendre à essayer de faire un peu de séparation entre qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie.

« J’ai appris à ne pas vraiment se tromper sur ce que les autres pensent, et toutes les conneries qui accompagnent le football, vous devez simplement apprendre à lâcher prise, car cela n’a pas d’importance. Pour un gardien de but en particulier, vous devez dire restez sur ce genre de quille, si cela a du sens. «

Il se considère autant comme un cycliste obsessionnel qu’un footballeur, ce qui a formé la genèse de cette nouvelle chaîne YouTube qui vous plonge au cœur de la vie à Watford – y compris beaucoup de langage coloré de Hughes. «Peu importe ce que fait Hughes, il jure, donc tant que nous brouillons sa bouche et que nous faisons des bips comme des jurons, tout va bien. Il adore ça, honnêtement, c’est un sournois. d’entre eux qui agissent comme, donne le big’un et il est comme, ‘Je ne viens jamais, je ne parle jamais, bla, bla, bla.’ Et puis dès que j’ai la caméra montée, il court derrière et il monte et saute et jure et tout ce genre de trucs. «

Il y a eu 11 épisodes publiés à ce jour: les téléspectateurs ont appris que Foster est ultra-compétitif sur un Wattbike, il adore le ketchup à la tomate, (encore) Hughes jure beaucoup, les héros méconnus de Watford comme l’homme de kit et le chauffeur de bus sont les élément vital du club, et Foster juge un hôtel en fonction de la présence ou non d’un connecteur USB près du lit (il ne tarde pas à faire l’éloge de l’hôtel de leur équipe pour les matchs à domicile sur leur récente rénovation et de nouveaux connecteurs USB – « doux comme un écrou, mec ! « ).

Le cyclisme est autant le loisir de Foster que son refuge. Les deux heures qu’il passe quotidiennement à vélo lui offrent une chance de se vider la tête, de faire pomper les endorphines et de «manger et boire ce que je veux» quand il rentre chez lui. Il prend un verre de vin hors caméra pendant que nous parlons et rit en parlant de la rapidité avec laquelle il a consommé un sac de chips plus tôt dans la journée, ayant déjà brûlé 2000 calories. Ses vacances de rêve, c’est quatre ou cinq jours à la montagne avec des amis à vélo, puis un après-midi au bord de la piscine.

Mais cette passion était à l’origine déclenchée par la nécessité. Il a subi trois blessures au LCA au cours de sa carrière de 19 ans, et le vélo lui a permis de retrouver sa forme physique sans exercer de pression sur ses genoux réparés chirurgicalement. Cela a également permis de contrôler sa santé mentale lors du premier verrouillage du COVID-19 au Royaume-Uni.

«C’était le meilleur médicament pour moi – je devais le faire tous les jours, que ce soit sur le vélo watt, ou que je sors sur mon vélo, et je sors pendant une heure, deux heures, peu importe ce que ce serait. Mon niveau de forme physique est devenu fou parce que j’étais à la maison et j’avais peur de prendre du poids, mais parce que j’ai cloué le vélo si fort, comme si j’étais aussi en forme que jamais été comme mentalement, je pense que c’est une grande chose pour moi mentalement. «

Et vous voyez tout cela à travers « The Cycling GK ». Alors que YouTube lui offre un débouché et une entreprise commerciale post-football, il est également conscient de la brutalité des médias sociaux pour ceux qui trouvent leurs marques au début de leur carrière. « Je les ai vus quand nous entrons à temps plein, et la première chose qu’ils font est de vérifier ce qu’un type aléatoire dans sa chambre a dit à son sujet et ils le prennent également. Leur réaction n’est pas du genre ‘ quel d — tête, « ils le prennent pleinement, et cela les affecte vraiment. C’est vraiment dommage, vraiment, parce que les seules personnes que vous devriez vraiment écouter sont les entraîneurs, vos proches, vos parents, les gens qui matière. «

C’est pourquoi il essaie de ne pas se prendre trop au sérieux, ni de prendre la vie des montagnes russes en tant que gardien de but. Mais il est également conscient de sa mortalité footballistique. J’ai joué à 480 jeux professionnels à ce jour; son corps le lui rappelle le dimanche matin. «Je me décolle du lit… comme si tout semblait tellement plus raide et ‘oh mon Dieu, je ne peux pas attendre que ça ne fasse plus mal.’ ‘

Le gardien de Watford Ben Foster a joué pour Manchester United et l’Angleterre, mais a toujours essayé de garder le football en perspective. .

Foster a encore deux ans sur son contrat à Watford et aimerait beaucoup la prochaine et potentiellement dernière année pour être de retour en Premier League. Le cyclisme l’aide à garder sa retraite à distance, mais il ne veut jamais être un gardien de but n ° 2. Ce n’est pas dans sa nature. « On ne sait jamais avec le football; je ne pense pas qu’on puisse jamais dire jamais. Nous allons juste le jauger à ce moment-là et voir ce que nous ressentons. »

Quand viendra le temps de raccrocher ses gants, il restera dans le jeu dans une certaine mesure (« peut-être que je vais faire des médias ou commenter ou ceci ou cela, peu importe »), mais il rêve déjà d’aventures sur sa moto.

«Il y a des tas de choses que je veux faire,» dit-il. « Il y a des choses appelées le Itinéraire Hoate ou L’Etape du Tour où vous aimez les sept étapes les plus difficiles du Tour de France ou du Giro d’Italia ou autre. Et vous les ferez chaque jour. Mais vous ne les faites pas dans une course, c’est comme un grand groupe de personnes qui passe un bon moment. Il y aura un groupe qui fera la course, mais je serai dans un groupe avec des gens qui veulent juste s’amuser et ensuite vous êtes au bar et prenez encore quelques verres. Vous faites la même chose le lendemain. C’est un si bon social. Mec, honnêtement, j’ai hâte de le faire. «

Ensuite, il y a des projets plus près de chez nous, comme la nouvelle maison qu’il construit sur une ferme de 30 acres où il vit dans le Warwickshire. Il a aussi de nouveaux voisins, appartenant à la propriétaire de la ferme. « Elle a les animaux les plus fous, les plus fous. Elle a quatre lamas. Elle a trois autruches, qui viennent d’avoir des bébés qui s’appellent des nandous. Elle a maintenant six ou sept autruches. Elle a un Dobermans, comme un chien de garde qui est adorable, chiens de garde brillants et méchants aussi.

«Il y a deux immenses lacs devant la porte d’entrée. Il y a une centaine d’oies canadiennes, elle a des hérons partout. Il y a des carpes dans le lac – vous parlez comme une carpe de trois, quatre ou cinq livres . Elle a aussi deux paons, juste pour faire bonne mesure, et ils viennent d’avoir des bébés aussi. «

Ensuite, il y a les invités qu’il aimerait avoir dans son émission. « Un invité de rêve serait … il vient de gagner le Giro, Tao Geoghegan Hart. Nous sommes un peu comme des amis Internet. C’est un grand fan de football et d’Arsenal. »

Et peut-être de nouveaux objectifs pour sa GoPro. « J’adorerais en mettre un dans le but du gardien de Manchester City Ederson. Je l’ai vu Cruyff faire sortir quelqu’un à deux mètres de son propre but et je me dis » vous ne donnez pas un s — mate « . C’est méchant. Et ce genre de mentalité vaut son pesant d’or. Il est classe. Du passé, je pense aussi juste pour entendre la voix de Peter Schmeichel et l’entendre venir après les gens, et rôtir des gens comme vous ne le croiriez pas être incroyable. «

Et puis ce sera parti pour trouver sa prochaine obsession. « Je suis de classe mondiale pour trouver un passe-temps. Je pense que je l’obtiens un peu de mon père parce qu’il est un peu un collectionneur d’objets. Il a toujours collectionné des souvenirs de Star Wars; il a tellement de choses à la maison, c’est une blague – – comme certains d’entre eux de vraies petites figurines de la vieille école encore dans leurs boîtes et tout ce genre de choses. Je reçois de lui le genre de collection de gènes. J’adore ça. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise façon d’être, de être juste. «

Mais pour l’instant, il s’agit de ramener Watford en Premier League et d’aimer ce bourdonnement de la journée, tout en faisant de son mieux pour capturer la vie de footballeur professionnel – et amateur de deux roues – devant la caméra.

« Avec le football, vous ne pouvez jamais être trop haut, ne jamais vous laisser emporter », dit Foster. «Et puis de l’autre côté, vous ne pouvez pas descendre trop bas et trop bas parce qu’alors vous allez commencer à y penser et à vous en inquiéter trop.

«Quand nous sommes devant la caméra en train de filmer, j’essaie juste de montrer aux gens que c’est comme ça que je gère le football. Et j’ai trouvé la meilleure façon de gérer tout cela, c’est comment je suis maintenant. tellement plus de portes … mais les gens la regardent vraiment! Même comme pour les vidéos de cyclisme, j’obtiens 100 000 vues. C’est incroyable. Cela fonctionne. J’adore. «