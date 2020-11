L’ancien international de l’USMNT Charlie Davies a annoncé jeudi qu’il avait rejoint un groupe de propriété potentiel visant à amener une équipe de la USL League One dans l’État du New Hampshire avant la saison 2022.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la perspective d’amener un club de Ligue 1 dans mon état d’origine », a déclaré Davies, originaire de Manchester, NH, dans un communiqué.

« Nous voulons offrir des opportunités et créer un club dont l’État tout entier peut être fier. Le New Hampshire n’a jamais eu une équipe qu’il puisse vraiment appeler la sienne. Nous pouvons l’être. »

Davies et son groupe n’ont pas encore acquis d’équipe. Cependant, il deviendrait le dernier ancien international américain à rejoindre les rangs des propriétaires une fois qu’ils le feraient. L’ancien coéquipier DaMarcus Beasley a annoncé en octobre son intention pour le Fort Wayne FC de rejoindre la Ligue 1 en 2023, tandis que Landon Donovan et Tim Howard détiennent chacun une participation minoritaire dans les équipes des championnats de la USL, Donovan possédant une partie du San Diego Loyal tandis que Howard a investi dans Memphis 901 FC.

Dans une interview exclusive avec ESPN, Davies a déclaré qu’il s’était fortement appuyé sur les conseils de Howard avant de décider de rejoindre le groupe de propriété dirigé par Jeremy Zelanes – un capital-risqueur et directeur de We2 Ventures.

« [Howard] était mon choix en ce qui concerne les idées de lui et ce qu’il pensait « , a déclaré Davies. » Il a dit que c’était une formidable opportunité pour moi d’apprendre et de grandir à partir de l’expérience et de faire tout ce que j’envisage de faire. «

Davies, 34 ans, a déclaré qu’il prévoyait de gérer le côté technique de l’organisation une fois acquise, et que le groupe de propriété était « à un investisseur » d’être finalisé, Il a ajouté que deux sites dans la région de Manchester sont considérés comme l’équipe potentielle. lieu d’accueil.

Depuis sa retraite après la saison MLS 2017 avec l’Union de Philadelphie, Davies a été commentateur couleur pour les émissions régionales de la New England Revolution. Mais Davies a déclaré qu’il avait également utilisé ce temps pour comprendre le côté commercial de l’organisation de la Révolution.

« J’ai appris le métier, des sponsors corporatifs, au marketing, à l’engagement des fans, au jeu social, aux relations communautaires », a-t-il ajouté. « J’ai ma main dans tout. J’ai beaucoup appris au cours de ces deux années. »

Davies a ajouté qu’il avait également interviewé pour le poste de directeur technique du révérend qui a finalement été attribué à Curt Onalfo.

Davies a fait 17 apparitions pour les États-Unis au cours de sa carrière, notamment en aidant l’équipe à atteindre la finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2009.

De plus, j’ai fait plus de 200 apparitions dans les rangs professionnels. En plus des Revs et de l’Union, Davies a également passé du temps avec DC United. Il a également passé du temps en Europe avec le club suédois de Hammarby ainsi qu’en France avec Sochaux et au Danemark avec Randers.

Avant de rejoindre les rangs professionnels, Davies a concouru collégialement pour le Boston College et en USL League Two pour les Westchester Flames.