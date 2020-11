Facebook

Alejandro Sabella en tant que manager de l’Argentine après sa défaite en finale de la Coupe du monde 2014. Jean Catuffe / .

L’entraîneur argentin Alejandro Sabella est hospitalisé à Buenos Aires après avoir été « très affecté » par la mort de Diego Maradona.

L’ancien milieu de terrain de Sheffield United et de Leeds United a été transporté dans un établissement médical mercredi et va subir un « examen médical approfondi ».

Sa famille a déclaré à . que Sabella « était très affectée » par le décès de Maradona. Maradona est décédé mercredi à l’âge de 60 ans d’un arrêt cardiaque et sa mort a choqué l’Argentine et le monde.

Sabella, 66 ans, n’a pas été entraîneur depuis la défaite 1-0 de l’Argentine face à l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014. Il a joué pour River Plate, Estudiantes et Ferro en Argentine ainsi que pour le Brésilien Gremio avant de s’installer en Angleterre.

Sabella a joué 76 fois pour Sheffield United et a trouvé le filet à huit reprises. Il a entraîné Estudiantes de 2009 à 2011 et a dirigé le club pour remporter la Copa Libertadores en 2009.

Sabella a eu des problèmes de santé ces dernières années et, en 2018, a déclaré: « Quand je me battais pour voir si je resterais ici avec vous ou si j’allais ailleurs, je me suis souvenu de ce que j’avais dit à mes joueurs: ‘Vous ne pouvez pas donner moins à 100% ». Si je leur demandais cela, je devais me battre pour rester en vie. »