L’Angleterre doit affronter la Pologne de Robert Lewandowski. Photo de Marc Atkins / .

L’Angleterre doit négocier un parcours difficile vers la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir été jumelée aux éliminatoires de Robert Lewandowski en Pologne et à la Hongrie pour l’Euro 2020 lors du tirage au sort européen.

Cependant, la France, championne du monde, a reçu une voie claire, l’Ukraine étant sa seule menace potentielle dans le groupe D.

L’attaquant norvégien Erling Haaland, quant à lui, constituera une menace pour les espoirs des Pays-Bas de dominer le groupe G et de se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis qu’ils ont atteint les demi-finales au Brésil 2014.

Seuls les 10 vainqueurs de groupe sont assurés d’une place en finale en novembre et décembre 2022, avec trois autres places de qualification à gagner dans un playoff impliquant les 10 finalistes et les deux meilleurs vainqueurs de groupe de l’UEFA Nations League 2020-21 qui ne pas se qualifier directement.

L’Angleterre de Gareth Southgate, qui a atteint les demi-finales à Russie 2018, est la tête de série avec sans doute le chemin le plus dangereux vers le Qatar en raison de son jumelage avec la Pologne et la Hongrie. La Pologne a refusé à l’Angleterre une place à la Coupe du monde 1974 avec une victoire 1-0 à Wembley en 1973.

L’attaquant du Bayern Munich, Lewandowski, a marqué 16 buts pour la Pologne lors des éliminatoires de Russie 2018, et il sera crucial alors qu’ils tenteront de décrocher la première place du groupe I devant l’Angleterre. L’Albanie, Saint-Marin et Andorre forment le reste du groupe de six équipes.

DATES DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE L’UEFA

Journée 1-3

24-31 mars 2021

Journée 4-6

1-8 septembre 2021

Journée 7-8

8 au 12 octobre 2021

Journée 9-10

11-16 novembre 2021

Éliminatoires

24-29 mars 2022

« La Pologne est évidemment une très bonne équipe, tandis que la Hongrie vient d’être promue en première division de la Ligue des Nations, donc ces matchs en particulier, nous le savons, seront difficiles », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse après le tirage au sort.

«C’est probablement aussi difficile que n’importe qui aurait pu avoir, mais nous sommes confiants dans notre équipe et dans la façon dont nous nous améliorons.

« Nous ne sommes pas assez naïfs pour penser que l’un de ces matchs sera des walkovers. Je peux imaginer des matchs contre tous ces adversaires qui ont été difficiles au fil des ans pour de nombreux managers anglais. »

La France débutera sa campagne de qualification en mars et s’attendra à traverser un groupe de cinq équipes comprenant l’Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan.

« Les voyages seront très longs », a déclaré l’entraîneur de la France Didier Deschamps. « Il faudra attendre mardi pour avoir le calendrier. Cela pourrait apporter des difficultés supplémentaires. Je ne vais pas sauter au plafond. Il faut toujours avoir assez d’humilité et de respect pour ces équipes. »

Le Portugal, champion d’Europe, devrait affronter la Serbie pour la première place du groupe A, avec la République d’Irlande, le Luxembourg et l’Azerbaïdjan également dans la section. Cristiano Ronaldo, qui poursuit le record du monde d’Ali Daei de 109 buts internationaux, a confirmé que Qatar 2022 sera son dernier tournoi pour le Portugal – s’ils se qualifient.

L’Espagne, championne du monde en 2010, affronte la Suède, la Grèce, la Géorgie et le Kosovo, l’Italie souhaitant compenser son échec de qualification en 2018 en battant la Suisse, l’Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie dans le groupe C.

La Belgique, première équipe du classement mondial de la FIFA, affronte le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l’Estonie dans le groupe E.

« Nous avons affronté le Pays de Galles dans le passé et ces matchs ont toujours été compétitifs et la République tchèque est une équipe toujours compétitive », a déclaré l’entraîneur belge Roberto Martinez.

« Ces deux équipes seront difficiles. Elles ont un profil similaire avec beaucoup de jeunes joueurs passionnants. »

Le groupe F semble être le groupe le plus ouvert, avec le Danemark, l’Autriche et l’Écosse susceptibles de soutenir leurs chances de qualification. Israël, les îles Féroé et la Moldavie font également partie du groupe.

Les Pays-Bas font face à une bataille à trois dans le groupe G contre la Turquie et la Norvège, qui ont Haaland et Martin Odegaard pour guider les Norvégiens à leur première Coupe du monde depuis 1998. Le Monténégro, la Lettonie et Gibraltar constituent le groupe.

La Croatie est la tête de série du groupe H, devant la Slovaquie, la Russie, la Slovénie, Chypre et Malte, tandis que l’Allemagne est la favorite du groupe J, devant la Roumanie, l’Islande, la Macédoine du Nord, l’Arménie et le Liechtenstein.

« Nous devons assumer le rôle de favoris du groupe parce que c’est ce que nous sommes, la Slovaquie et la Russie étant nos rivaux les plus puissants pour la première place », a déclaré l’entraîneur de la Croatie Zlatko Dalic.

« Cela va être difficile parce que nous avons été opposés aux meilleures équipes de chacun des pots, mais rien de moins que de se qualifier pour la Coupe du monde ne suffira. »