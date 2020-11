Yunus Musah avait emprunté un circuit pour être là où il est, mais il a mis le pied à terre et a filé vite et droit, accélérant directement dans l’histoire. Un jeune international ghanéen anglais né à New York, a grandi à Castelfranco Veneto près de Venise, en Italie, et à Barking, à l’est de Londres, il a couru sur le terrain du Mestalla en Espagne, atteignant 33,5 km / h en courant. Il y avait juste une chose dans son esprit.

« Je peux voir un marqueur derrière moi et je vois [Denis] Cheryshev mais je continue et continue « , dit-il. » La seule chose dans ma tête est le but. «

Ramassant le ballon dans sa moitié de terrain, un énorme écart est apparu devant lui et il s’est dirigé droit dedans, ne s’arrêtant pas avant, 50 mètres plus loin, avec tout le monde à des kilomètres derrière, son tir a pris le ballon devant David Soria et lui dans le record. livres. Son cri brisa le silence et ses coéquipiers le rattrapèrent finalement, l’embrassant. Quand ils se sont dispersés, il s’est agenouillé, la tête sur le gazon, et a prié.

En 79 ans, aucun plus jeune n’avait marqué pour Valence, et cela ne s’était produit qu’une seule fois dans toute leur histoire. Aucun joueur étranger n’a déjà fait. Il avait 17 ans, 338 jours, et déjà un habitué de l’un des plus grands clubs d’Europe.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

«Incroyable», appela Musah, et ça l’était. « C’est incroyable d’être si jeune et de marquer dans un club avec une telle histoire. »

La vie vient à vous rapidement – ou du moins elle le fait quand vous allez à cette vitesse. Quelques jours plus tard, l’appel est venu de rejoindre l’équipe nationale masculine des États-Unis, qui le suivait de près depuis un moment. Nico Estevez, assistant de l’entraîneur américain Gregg Berhalter, avait travaillé à Valence et avait aidé à établir la communication entre le club et avec la famille de Musah.

« Une chose à laquelle je fais attention, c’est que je veux toujours connaître le lien des joueurs avec les États-Unis », a déclaré Berhalter mardi. La connexion de Musah est une histoire de hasard: éligible par naissance, sa famille était en visite à New York en novembre 2002.

Sa décision n’est pas non plus définitive: Musah a joué avec et capitaine de l’Angleterre au niveau des jeunes; les jeux lors de cette rencontre, basée à Swansea, ne sont pas officiels. Berhalter n’a pas tardé à noter qu ‘ »il nous a évidemment choisis maintenant, mais il reste un long terme à décider ». L’entraîneur a également lancé un avertissement: « Ce dont nous devons nous souvenir, et je pense que nous prenons tous un peu d’avance sur nous-mêmes, [is that] il a 17 ans. «

La forme impeccable de Yunus Musah pour Valence a vu le joueur de 17 ans rappelé par l’USMNT. Eric Alonso / .

Mais alors, comment pourraient-ils ne pas prendre de l’avance sur eux-mêmes? Comment pourraient-ils ne pas être excités? Et, en plus, si quelqu’un prend de l’avance sur lui-même maintenant, et en fait a toujours fait, c’est Musah.

Né aux États-Unis, sa famille vivait en Italie où le président du club local a déclaré à Super Sport: «On pouvait voir à un kilomètre au loin qu’il avait les qualités pour réussir» et un «phénomène», un gamin dont «la seule obsession était le Balle. » À l’âge de neuf ans, il a déménagé à Londres alors que ses parents cherchaient du travail, et s’est également démarqué en rejoignant l’académie d’Arsenal, jouant toujours en équipe au-delà de ses années.

Les entraîneurs de Valence admettent que, à vrai dire, ils ne connaissaient pas Musah lorsqu’ils sont arrivés cet été, un an après lui. En revanche, l’ancien manager Marcelino l’a fait. Sacké par le club au début de la saison dernière, expulsé en septembre 2019 alors qu’il avait emmené l’équipe en Ligue des champions et remporté la Copa del Rey, Marcelino avait dit aux gens que ce gamin allait être un peu spécial. Bien que Musah n’avait que 16 ans l’année dernière, Marcelino l’a inclus dans l’équipe de la Ligue des champions et dans la formation de la première équipe.

Pablo Longoria, le directeur sportif du club à l’époque, connaissait Musah depuis longtemps et avait profité de la législation empêchant les clubs anglais de lier les jeunes joueurs à des contrats professionnels pour l’amener en Espagne. Valence n’a même pas eu besoin de négocier pour un footballeur que Longoria jugeait important, doté de qualités exceptionnelles: un milieu de terrain polyvalent qui était exceptionnel techniquement et physiquement. Personnellement aussi. À la question de savoir à quoi ressemble Musah, un initié répond simplement: « l’hôte«Littéralement, c’est la plaquette de communion, le corps du Christ. Le business absolu, en d’autres termes. Super-compétitif, discipliné, brillant, heureux et intégré immédiatement.

2 Liés

Un milieu de terrain central box-to-box qui voit sa plus grande qualité comme son décès et, a demandé à qui il jouait, a trouvé Paul Pogba, Valence a vu Musah principalement comme un n ° 8 avec arrivée, arrivée: le moment, la compréhension et le physique pour se précipiter dans la zone de profondeur. Capable de couvrir beaucoup de terrain, voici un joueur si bon qu’il pouvait jouer sur le milieu de terrain, y compris le flanc droit, à l’intérieur et à l’extérieur. Et s’il y avait encore des erreurs, c’était bien: il fallait le laisser faire ça. Si ce n’était pas le cas, vous parleriez d’un jeune de 23 ou 24 ans, pas d’un enfant encore à l’âge adulte.

Pour Musah, un retour dans le sud de l’Europe était attrayant et seuls quatre clubs des cinq meilleures ligues du continent ont développé plus de joueurs professionnels de première division que Valence, selon une étude du CIES.

« Si vous regardez les tendances passées, beaucoup de joueurs rejoignent la première équipe. C’est le genre de possibilités que les joueurs voient dans notre académie », déclare le directeur de l’académie Sean Bai, et cela se perpétue. « Ce qui est attrayant, c’est qu’il y a de fortes chances de faire la première équipe et ils le voient. Et maintenant, tout le monde essaie d’être le prochain Yunus. »

Comme Musah lui-même l’a dit cette semaine, « Il y a des joueurs dans la première équipe qui sont jeunes. Cela vous donne la motivation de continuer. » Plus que cela, quand il a été approché par Valence, un plan lui a été présenté, un sens de l’orientation, une voie vers les opportunités. L’adaptation, quant à elle, a été facilitée par ses racines en Italie – au niveau le plus élémentaire, apprendre l’espagnol est relativement simple pour un locuteur italien – et son frère est venu avec lui, tandis qu’au sein de l’académie, le club parle de mentorat, de trouver « copains » pour les nouveaux arrivants.

Cela ne prendrait pas longtemps avant qu’il ne soit dans la première équipe, pensèrent-ils. Mais le départ de Marcelino ralentit les choses, son remplaçant Albert Celades faisant moins appel à Musah; le plan pour le pousser à travers était apparemment inversé, ou du moins mis en attente. J’ai joué avec l’équipe B, Mestalla, bien que la pandémie ait limité cela à seulement 17 matchs la saison dernière. Certains parlent même d’une année effectivement perdue. Si c’était le cas, il avait rattrapé ce temps et vite, le talent et les circonstances accélérant tout ce trimestre.

«C’est un enfant exceptionnel», déclare Luis Martinez, le directeur technique de l’académie. « Il a une attitude super positive, joue avec bonheur. Il a cette puissance et cette accélération. Nous le voyons faire des choses que nous avons vues l’année dernière avec Mestalla. Ce n’était qu’une question de temps avant de le voir dans l’équipe première. étaient très heureux. «

Yunus Musah a participé à sept des huit premiers matchs de Valence de la session 2020-2021. David Aliaga / MB Media / .

Ce n’était pas qu’une question de temps; Pensez aussi à l’économie et à la politique, des facteurs indépendants de la volonté du footballeur. Parfois, vous avez de la chance.

Ce plan de développement de Musah aurait pu être affecté par le départ de Marcelino – Longoria a également été expulsée, tout comme le PDG Mateu Alemany – mais presque par accident, un autre est apparu. La nécessité est la mère de toute invention, et il s’est avéré que Valence avait besoin de Musah. L’opportunité ne se présente pas toujours à l’heure convenue.

« Quand c’est le cas, les jeunes joueurs doivent l’attraper », dit Bai. « Et Yunus a fait un excellent travail. Des choses surgissent qui sont hors de notre contrôle et ensuite il a le talent et la ténacité pour saisir cette chance. »

Cet été, Valence a vendu six joueurs de la première équipe qui pourraient être considérés comme des partants, et ils n’ont signé personne pour les remplacer. Le départ de Ferran Torres, que le club insiste sur le fait qu’il n’a pas prévu, a notamment laissé un espace sur le côté droit du milieu de terrain.

C’était même plus que ça. Dani Parejo et Francis Coquelin (et maintenant Geoffrey Kondogbia) sont partis, ce qui signifiait devoir chercher des solutions au milieu. Cela signifiait à son tour que Carlos Soler et Daniel Wass, qui avaient joué à droite, étaient considérés comme des solutions au centre. (Dans le cas de Wass, le départ de Cristiano Piccini a également fait de lui une option à l’arrière droit).

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Le départ de Rodrigo à Leeds United signifiait que Kang-in Lee était susceptible de jouer un rôle plus avancé et plus central. Et donc, alors que Musah se considère comme un milieu de terrain central et est susceptible de se retrouver là-bas – c’est là que Berhalter a l’intention de le juger avec l’USMNT – c’était un endroit où jouer.

Ce n’était pas le plan du manager Javi Gracia, et il ne prétendait pas être content de ce qui se passait. En effet, comme l’équipe a été démantelée et les actifs dépouillés, il a proposé de démissionner. Mais ce processus a révélé d’autres atouts, amorçant un regard sur les ressources dont il disposait, une recherche de solutions chez un manager qui a l’habitude de faire passer de jeunes joueurs, de leur faire confiance et de faire cause commune avec eux. Ce qui n’est absolument pas la même chose que d’offrir des jeux à quiconque. Et si Gracia ne savait pas grand-chose de Musah avant d’arriver à Mestalla, un jour là-bas, il l’était. Et l’entraîneur a été extrêmement impressionné par ce qu’il a vu.

Étant donné la chance de jouer dans un match amical de pré-saison contre Castellon, Musah ne l’a pas gâchée. « Il est le plus jeune mais il a des qualités incroyables », a déclaré un rapport de match, « vitesse, force et vision; il est audacieux et prend les gens. » Le verdict du staff technique était clair: si fort, si rapide, sa prise de décision était exceptionnelle pour un jeune de 17 ans aussi. « Il a des choses qui ne sont tout simplement pas normales pour un enfant de cet âge. Il est prêt. »

Oh, il est prêt. « C’est juste une question de jouer et de jouer », a déclaré Musah. Il a disputé sept des huit matchs de Valence jusqu’à présent cette saison, à commencer par le premier jour contre Huesca. À la fin de la nuit, Musah était épuisé mais ravi, n’évitant pas le sentiment que quelque chose de spécial avait commencé. Tout ce qui manquait, c’était le but, un coup volant hors de la barre. «Je voulais juste en profiter», a-t-il dit par la suite. « La prochaine fois, je dois marquer. »

Contre Getafe, il l’a fait – plus vite, plus tôt que quiconque en près de 80 ans. De New York à l’Italie, l’Angleterre et l’Espagne, et de sa moitié à l’histoire en un éclair.