L’Argentine a pris la tête du tableau de qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Sud, mais presque certainement seulement pendant quelques heures. Le Brésil les dépassera sûrement vendredi soir avec un match nul à domicile contre le Venezuela suffisant pour faire le travail. Et l’Argentine a des matchs difficiles à faire: à l’extérieur au Pérou mardi, suivi de rencontres avec l’Uruguay et le Brésil lors des deux prochains tours. Lionel Messi et sa compagnie verront donc le match nul 1-1 de jeudi à domicile contre le Paraguay alors que deux points perdus.

Un match passionnant et controversé prolonge leur invaincu à 10 matchs et l’affrontement avec le Paraguay a également mis en évidence certaines des forces et des faiblesses de l’équipe de Lionel Scolani.

L’Argentine s’est retrouvé un but vers le bas aux alentours de 20 minutes après un moment qui a révélé son défaut le plus profond: un manque de rythme défensif et de qualité. Ceci est encore souligné par les caractéristiques de Leandro Paredes, le présentateur du trio de milieu de terrain. Ses compétences sont bien plus adaptées à la mise en place du jeu qu’à la protection des défenseurs centraux. Il semblait toujours probable que la bataille entre Miguel Almiron et la défense argentine serait intéressante et quand Almiron a repris possession près de la ligne de touche gauche, il n’avait aucun doute sur ce qu’il voulait faire. Il a fait une ligne d’abeille diagonale vers le cœur de la défense. Paredes ne protégeait pas l’espace et Almiron a remporté son duel contre l’arrière central Lucas Martinez Quarta, qui, déséquilibré, a rattrapé Almiron avec une jambe de fuite. Angel Romero a inscrit le penalty et, comme lors du tour précédent à l’extérieur en Bolivie, l’Argentine a perdu un but.

C’était, cependant, presque le dernier qui a été vu de l’attaque du Paraguay. Leur entraîneur Eduardo Berizzo a tenté de faire avancer ses hommes. Il avait choisi une ligne défensive de quatre centres = arrières, mais cela ne voulait pas dire qu’il voulait s’asseoir profondément. Son objectif était de défendre sur le pied avant, de manière proactive, brisant les mouvements de l’Argentine loin du but.

Lionel Messi dribble le ballon entre les défenseurs du Paraguay lors des qualifications pour la Coupe du monde de l’Argentine. .

Pendant un certain temps, cela a fonctionné, même si le Paraguay était incapable de lier sa défense agressive à une attaque agressive. En fait, ils ont peut-être été trop agressifs pour leur propre bien. Romero a percuté le milieu de terrain argentin Exequiel Palacios, qui a été contraint de quitter le terrain avant qu’une demi-heure ne se soit écoulée. Sur est venu Giovani Lo Celso, dont le pied gauche et le mouvement vers l’avant ont immédiatement donné une sensation plus nette aux mouvements de passage de l’Argentine. Ils ont commencé à tirer la défense du Paraguay de cette façon et de cela, et avant longtemps ils étaient à niveau. Lo Celso a pris un corner sur la gauche. Nico Gonzalez était entré dans l’équipe au dernier moment, improvisé en arrière gauche lorsque Nico Tagliafico s’est avéré inapte, et sa course de fond n’a pas été reprise. Il s’est élevé au-dessus de la défense paraguayenne pour rentrer chez lui et niveler le score.

La seconde mi-temps a donc été mise en place pour que l’Argentine tourne la vis. C’était un match, cependant, qui a jeté des preuves du déclin physique inévitable de Messi. Presque à mi-chemin de sa 34e année, il a perdu une partie de l’accélération de l’ancien. Il est toujours capable de brillance – il y a eu de beaux moments dans ce match. Mais alors qu’il se retourne et tourne, il a maintenant plus de mal à s’échapper de ses marqueurs, et il y a eu plusieurs fois contre le Paraguay quand il a perdu la possession. Il est maintenant plus important que jamais qu’il s’accorde bien avec ceux qui l’entourent.

Cette fois, il y avait peu de signes du partenariat prometteur qu’il a affiché le mois dernier avec l’ailier sévillan Lucas Ocampos, qui a eu un match décevant et a cédé à l’heure au rappel d’Angel Di Maria. Juste avant le changement, il semblait que Messi avait donné l’avance à l’Argentine – conséquence d’un échange avec Lo Celso, qui était son partenaire le plus efficace de la nuit.

Cette décision a mis en valeur l’Argentine à son meilleur, avec une possession patiente suivie d’un changement soudain de rythme et d’une arrivée massive dans la surface adverse. Paredes a joué le ballon clé, ouvrant le terrain avec une longue passe à Gonzalez sur la gauche. Il a affronté Lo Celso, dont le recul intelligent a été rencontré par Messi avec un tir latéral qui a battu le gardien plongeant à sa droite.

Cela ne comptait pas parce que VAR a fait de son mieux. Après avoir vu les preuves, l’arbitre brésilien Raphael Claus a décidé que dès le début du mouvement, Gonzalez avait commis une faute sur Romero. La faute existait probablement. Mais cela a eu lieu environ 30 secondes avant que le but ne soit marqué, et ensuite l’Argentine a déplacé le ballon vers l’arrière et vers l’avant, ce qui a permis de voir la faute comme se déroulant dans la phase d’attaque. Beaucoup diront – parmi eux le personnel d’entraîneurs de l’Argentine – qu’il s’agissait d’une utilisation trop officieuse et pernicieuse de la technologie.

L’Argentine n’a jamais vraiment retrouvé son équilibre. Messi semblait particulièrement frénétique, bien qu’il y ait eu un coup franc merveilleusement frappé, que le gardien Anthony Silva a juste réussi à basculer sur la barre alors que le Paraguay tenait le match nul.

Le Paraguay a aussi quelque chose à regretter. Dans le temps d’arrêt, Almiron a passé trop de temps à quitter le terrain lors de son remplacement et a ramassé un carton jaune qui l’exclut du match à domicile de mardi contre la Bolivie – un match où il aurait sûrement eu plus de chances de lancer ses attaques offensives, comme celui qui a fini par aider le Paraguay à obtenir un match nul à Buenos Aires.