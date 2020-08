Alors que le football masculin avance – après avoir travaillé habilement sur la question du COVID-19 – le football féminin en Espagne reste dans les limbes. La saison dernière, Primera Iberdrola a été suspendu avec 21 matchs disputés et le FC Barcelone a été rapidement annoncé champion. Peu d’efforts ont été faits pour relancer la compétition comme cela a été fait avec la Liga. Maintenant, avec la reprise de la compétition masculine en septembre, il n’est pas certain que Primera Iberdrola reviendra compte tenu de la résurgence du COVID-19 en Espagne.

En réponse, l’Asociación de Futbolistas Españoles (Association espagnole des joueurs de football) a publié une déclaration officielle demandant que des mesures soient adoptées pour garantir le retour de la compétition féminine:

Traduction:

Avec l’AFE, et compte tenu de l’incertitude sur le début de la compétition, les footballeurs de Primera Iberdrola tiennent à déclarer: – Notre grande inquiétude face à cette situation qui affecte directement nos relations de travail, qui, réglementées par le décret royal 1006/1985, nous qualifie d’athlètes professionnels, quelle que soit la classification de la compétition comme «non professionnelle». – Nous comprenons que nous avons le droit de garantir l’exercice de notre profession et de mettre en place les mesures nécessaires pour exercer ce droit avec une garantie de santé, car comme tous les travailleurs, nos familles en dépendent économiquement. – Nous demandons qu’un protocole approuvé par le ministère de la Santé soit élaboré en coordination avec le ministère de la Culture et des Sports pour garantir le retour à la compétition. – Il est absolument nécessaire que ce retour au concours soit effectué le plus tôt possible et aussi qu’une certaine date soit fixée pour le début de celui-ci.

La référence à la classification de la Primera Iberdrola comme compétition «non professionnelle» est liée au fait que le gouvernement espagnol n’a pas accordé à la ligue une licence professionnelle, malgré la reconnaissance plus symbolique récemment accordée par le Royal Spanish Fédération de football (RFEF).

Le décret royal 1006/1985 réglemente la relation de travail spéciale des athlètes professionnels.

Ce que les footballeuses demandent, c’est un retour rapide au jeu dans des conditions sûres. Essentiellement, ils demandent aux autorités espagnoles de football de faire leur travail le plus élémentaire – organiser des compétitions de football et le faire d’une manière qui ne met pas inutilement les joueurs en danger. C’est une demande raisonnable compte tenu des nombreuses compétitions masculines actives dans le monde et de la reprise prévue de la National Women’s Soccer League aux États-Unis.

Cette incertitude découle des discussions susmentionnées sur le statut professionnel et d’une débâcle des droits télévisés qui a rendu presque impossible pour les téléspectateurs internationaux de regarder les matchs à l’extérieur d’équipes telles que CD Tacón (maintenant Real Madrid Femenino). Dans ce contexte, il est difficile de voir la situation actuelle comme autre chose qu’un manque de sérieux de la part des responsables, qui considèrent le football masculin comme digne des solutions de contournement COVID-19 tout en considérant le football féminin jetable.