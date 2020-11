L’ancien attaquant de l’USMNT, Aron Johannsson, prévoit de quitter le géant suédois Hammarby en janvier et est intéressé par un retour en Bundesliga ou un passage en MLS, a-t-il déclaré à ESPN.

« Après la saison maintenant avec Hammarby, il semble que je vais me séparer de Hammarby pour aller ailleurs », a déclaré Johannsson dans une interview exclusive avec Sebastian Salazar. « Je ne sais pas exactement où je vais aller, mais dans l’état actuel des choses, je partirai en janvier. »

L’attaquant islandais né en Alabama a rejoint le club d’Allsvenskan lors d’un transfert gratuit à l’été 2019, après une période de quatre ans ravagée par des blessures au Werder Brême. Une longue liste de maux – blessures aux adducteurs, à la hanche et à la cheville menant aux absences les plus longues – a gardé le joueur de 30 ans sur 83 matchs avec l’équipe de Bundesliga.

Johannsson n’a pas été blessé au cours de son an et demi à Hammarby, et après une campagne difficile à s’adapter à la ligue en 2019, il a rebondi pour inscrire 12 buts en 22 matches de championnat – le quatrième plus grand nombre de la ligue. C’est le genre de forme qui a conduit l’ancien manager de l’équipe nationale Jurgen Klinsmann à recruter le binationale pour rejoindre les États-Unis en 2013, et le met en position de potentiellement transformer cela en un retour en Bundesliga ou en un passage en MLS.

« Depuis que j’ai quitté l’Allemagne … j’ai ressenti le besoin d’y retourner pour me montrer à moi-même et à tout le monde que je suis assez bon pour jouer là-bas », a déclaré Johannsson, qui a appelé sa série de blessures à Brême « malchanceux » et a ajouté qu’il était un joueur percutant capable de changer de jeu en bonne santé et de jouer régulièrement.

Il a également exprimé à plusieurs reprises son enthousiasme face à la possibilité de se lancer dans une nouvelle aventure en MLS, et a noté qu’il avait eu des discussions avec des clubs de la ligue nord-américaine « à plusieurs reprises », mais qu’il n’avait jamais été en mesure de finaliser un retour dans le pays de son naissance.

« J’ai toujours dit que c’était un de mes objectifs de jouer en MLS », a-t-il déclaré. « Je suis très intéressé par la MLS et [playing there] est quelque chose dont je rêve depuis très longtemps. «