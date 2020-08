BURNLEY, ANGLETERRE – 19 août: Troy Deeney de Watford célèbre après avoir marqué son deuxième but de l’équipe lors du match de Premier League entre Burnley FC et Watford FC à Turf Moor le 19 août 2018 à Burnley, Royaume-Uni. (Photo par Jan Kruger / .)

West Bromwich Albion envisage de faire un geste pour le capitaine de Watford Troy Deeney, selon John Percy du Telegraph.

Deeney semble s’éloigner de Watford afin d’assurer un retour en Premier League cet été. Ses représentants recherchaient un nouveau club pour le joueur de 32 ans après la relégation de Watford au championnat.

Troy Deeney pourrait déménager à West Bromwich Albion

Deeney à West Brom

West Brom voudrait faire participer Deeney à un accord de prêt. Slaven Bilic souhaite ajouter de l’expérience à son équipe en vue de la saison prochaine.

Cependant, West Borm fonctionne avec un budget de transfert restreint qui pourrait avoir un impact sur les chances de signer Deeney. L’attaquant de 32 ans a actuellement l’un des salaires les plus élevés à Watford, donc un accord de prêt serait plus probable à ce stade.

Deeney quitte Watford

Après dix ans avec les Hornets, Deeney devrait quitter Vicarage Road. Une refonte potentielle pourrait être imminente à Watford, avec un accent supplémentaire sur les jeunes prospects. Cela pourrait conduire à la sortie potentielle de Deeney du club alors que la hiérarchie de Watford se prépare à se développer sous le nouveau patron Vladimir Ivic.

Cela marquerait la fin d’une époque pour Deeney et Watford. L’attaquant a rejoint le club de Walsall en 2011 et a continué à faire près de 400 apparitions pour le club dans toutes les compétitions, marquant plus de 130 buts.

West Brom espère des signatures

Slaven Bilic sera désespéré d’obtenir plus de signatures sur la ligne avec deux semaines avant la nouvelle saison de Premier League.

Les Baggies n’ont signé Matheus Pereira que cet été. Ils semblent prêts à rater Ollie Watkins et ont du mal à attacher Filip Krovinovic à un accord permanent avec Benfica.

West Brom a également été lié avec le défenseur de Brighton et Hove Albion Shane Duffy et le gardien de but David Brutton, également de Brighton.

