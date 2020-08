La Lazio a officialisé ce jeudi l’embauche de Pepe Reina, un gardien international espagnol originaire de Milan.

27 août 2020 à 18h13

CEST

.

« SS Lazio communique que a définitivement acquis le droit aux prestations sportives du joueur José Manuel Reina Pérez« , indique l’annonce de l’équipe romaine, alors que Milan, à laquelle appartenait le gardien madrilène, a confirmé ce transfert et souhaité bonne chance au gardien.

Reina a subi un examen médical pertinent avec la Lazio mercredi, qui jouera en Ligue des champions la saison prochaine. L’Espagnol de 37 ans a déjà joué dans deux autres équipes italiennes, Naples et Milan, et a également joué pour Barcelone, Villarreal, Liverpool, le Bayern Munich et Aston Villa, où il était prêté par le club milanais la saison dernière.

De même, Reina a été internationale à 36 reprises et a fait partie des équipes qui ont remporté les Coupes d’Europe 2008 et 2012 et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Le gardien albanais Thomas Strakosha, le nouveau partenaire de Reina, a salué l’arrivée de l’Espagnol: « Je suis content de votre arrivée. C’est un grand champion. C’est chanceux pour moi. C’est un joueur avec une grande expérience et ce sera très bien de l’avoir à ses côtés », a-t-il déclaré.