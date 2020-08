Date de publication: dimanche 23 août 2020 11:12

Le PSG était super. Le Bayern était meilleur. Les deux équipes ont eu leurs moments. Il n’y avait pas d’étoile de finale de la Ligue des champions. Comme c’est rafraîchissant.

Il manquait un carton rouge, une bagarre entre plusieurs hommes, un sentiment d’injustice et tout semblant de véritable controverse. Il était privé d’une performance individuelle de premier plan sur la plus grande scène. C’était réglé par un seul but. Pourtant, lorsque Daniele Orsato a porté le sifflet à ses lèvres pour la dernière fois, c’était pour conclure la finale de la Ligue des champions 2020: le match qui avait tout.

Beaucoup préféreront les fests de buts de 2005 et 1994, les chocs de 1996, 1997 et 1998, ou le drame tardif de 1999 et 2012. Mais le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont fourni un dénouement approprié à peut-être le tournoi le plus hype de l’histoire. Une interruption de cinq mois a presque garanti un anti-climax qui n’est jamais venu.

À sa place, une étape à élimination directe passionnante et, pendant 45 minutes, une finale aussi palpitante et captivante que tout ce qui l’a précédée. Les deux meilleures équipes d’Europe se sont essoufflées pour tester les limites et les nerfs de l’autre. Le PSG a cligné des yeux le premier alors que le Bayern maintenait son regard froid et mortel soulèvent leur sixième Coupe d’Europe.

Après tous les millions investis des deux côtés de cette fracture artificielle, le plus grand match du football interclubs se résumait à la plus élémentaire des motivations humaines: le désir de prouver un point.

«Nous sommes face à Paris, son club d’enfance», a expliqué le manager du Bayern à propos de son seul changement dans l’équipe qui a dépassé Lyon en demi-finale. «Nous espérons qu’il sera un peu plus motivé. Et il a la qualité et la rapidité pour couper à travers la défense.

Il n’a fallu qu’un simple coup de poignet d’entraîneur pour que le nouveau Kingsmaker du Bayern règne en maître sur l’Europe. Hansi et Coman ont très certainement mérité leurs médailles.

Il y a quelque chose de tellement ironique à propos de Kingsley Coman, un produit jeunesse du PSG qui est parti gratuitement en 2014, marquant le vainqueur. Le PSG a vendu 6 produits jeunesse l’été dernier pour rester dans les limites de la FFP et faire venir des vétérans comme Gueye & Sarabia, uniquement pour un produit jeunesse pour mettre fin à leurs rêves de CL. – Zach Lowy (@ZachLowy) 23 août 2020

Pourtant, cela aurait pu être si différent. Le récit sera du gel du PSG quand cela importait le plus, et comment l’argent ne peut pas acheter le vrai bonheur quand il y a un raum significatif pour Thomas Muller à deuten avec une touche sublime dans la préparation du seul objectif. La réalité est qu’ils ont presque tout contribué à ce jeu, à part un premier match de leur choix.

Neymar portera inévitablement le fardeau de l’échec, mais une brillante course de l’intérieur de sa propre moitié à quelques mètres de la zone du Bayern a été gâchée par Angel Di Maria. Kylian Mbappe a eu deux merveilleuses opportunités en première mi-temps grâce à la réflexion rapide d’Ander Herrera et à une superbe passe de Leandro Paredes, mais les deux ont été gaspillés.

Presnel Kimpembe les a gardés dans le match avec une tête de dégagement phénoménale du centre de Coman alors que Lewandowski se cachait.

Pour le Bayern, Thiago Alcantara a glissé sur le terrain comme un autre être, Manuel Neuer était dans une forme inspirée et Lewandowski a frappé un poteau. Tony Pulis hocha la tête sagement alors que Serge Gnabry peinait, mais même lui a joué un rôle dans le mouvement d’équipe que Coman a terminé alors que le PSG chassait les ombres.

Ce fut une finale de moments de niveau élite, résumés par ce but exquis: la passe de Thiago; Le contrôle et la libération de Kimmich; La réduction de Gnabry; Le toucher de Muller; La croix de Kimmich; En-tête de Coman. Chaque aspect requis et a reçu une exécution parfaite. La seule erreur du PSG était la mortalité.

Le Bayern n’a jamais renoncé à cette mainmise une fois qu’il l’a eu. Les commentateurs ont prié pour que la seconde mi-temps «éclate dans la vie» avec des buts, mais le match d’ouverture était toujours voué à affamer le match d’oxygène. Gary Lineker a déploré « une affaire serrée et méfiante » à la mi-temps, mais cette dernière demi-heure a été le nadir de ces montagnes russes.

Quiconque qualifie cette première moitié de «méfiant» ou quoi que ce soit du genre déteste les préliminaires et leur partenaire leur en veut calmement. – Football365 (@ F365) 23 août 2020

En outre, ceux qui assimilent les objectifs au divertissement doivent sûrement reconnaître que la finale de 2019 contenait deux fois plus de buts mais environ un quart du plaisir.

Ce jeu a peut-être profité du fait que les grévistes n’ont pas rempli leur devoir principal. Cela a permis aux autres de briller, même si ce n’est que pour une brève période. Les gardiens de but étaient tous les deux excellents, la défense était en grande partie excellente et les deux milieux de terrain ont profité du temps passé dans l’ascendant. Peut-être que seul Kehrer a vraiment performé en dessous de la moyenne, les erreurs individuelles étaient rares et impunies et le niveau général était élevé. Aussi frustrant que cela doit être pour les masochistes qui souhaitent voir les carrières s’écroulent et brûlent sur cette étape, c’était un cas rare où les deux parties se comportaient bien, mais réalisaient simplement leur objectif un peu plus efficacement.

Cela ne correspond pas particulièrement bien au désir plus large de couronner les gagnants et de se moquer des perdants. Et le PSG perd le plus gros match de son histoire génétiquement modifiée est légitimement hilarant. Mais comme il est rafraîchissant d’avoir une finale de la Ligue des champions à la fois digne du nom et démentant les implications culturelles problématiques des concurrents, même si ce n’est que pour ces 90 minutes.

Pour la première fois depuis très longtemps, le football est enfin à l’écart. Aux babillards électroniques et aux plateformes de médias sociaux pour discuter des avantages et des inconvénients d’un projet de lavage de sport financé par l’État et de la monopolisation de ligues entières.

Matt Stead