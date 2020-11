Le Bayern a tiré même avec le RB Leipzig en tête de la Bundesliga après une victoire 3-2 contre le Borussia Dortmund samedi qui a montré une grande partie de ce qui le rend spécial. Ils absorbent les revers, ils s’ajustent et ils avancent. Et ils peuvent vous battre de tant de manières différentes.

Le battage médiatique d’avant-match, naturellement, concernait l’affrontement entre Robert Lewandowski, dont la collection d’argenterie a considérablement augmenté en 2020, et son héritier présumé, Erling Braut Haaland, le héros méditant, épris de yoga et de conduite de tracteur torse nu pour les années 2020. À tel point que la Bundesliga a jugé bon de faire du battage médiatique avec un dessin de rap sur mesure.

Mais les attaquants, même les talents générationnels comme ceux-ci, dépendent généralement de ce qui se passe avec les 10 autres joueurs sur le terrain derrière eux. Et la différence fondamentale est que Lewandowski se trouve à la pointe d’un écosystème autonome efficace, débordant de confiance et d’énergie, bien sûr, mais s’adaptant et se corrigeant continuellement.

Ils peuvent perdre des joueurs sur blessure (comme ils l’ont fait avec Joshua Kimmich en fin de première mi-temps), ils peuvent concéder des buts et ils peuvent être stoppés dans leur élan, comme un boxeur qui se heurte à un crochet du gauche. Mais chaque faux pas ressemble à un moment propice à l’apprentissage en temps réel, et leurs corrections – lorsqu’elles surviennent – sont minimes. Le cadre de base – ligne haute, presse furieuse, ailiers volants – est peaufiné, mais rarement modifié de manière significative.

Quant à Haaland, ce qui se trouve derrière lui n’est pas tant défini par des schémas de jeu (sauf pour les plus élémentaires), mais par l’initiative individuelle. Il a également des coéquipiers extrêmement doués et profite des chances et des opportunités, mais trop souvent, ce sont des moments improvisés. L’entraîneur de Dortmund, Lucien Favre, n’a pas encore fait de Dortmund plus grand que la somme de ses parties. Et avec un contrat expirant en juin – et aucun projet pour le club de négocier une prolongation pour le moment – peut-être qu’il ne le fera jamais.

Avec Benjamin Pavard blessé, Bouna Sarr, une acquisition à la date limite de Marseille, alignée à l’arrière droit du Bayern. Sarr a 28 ans et avant cette saison, il n’avait joué aucune minute de football de Ligue des champions et aucune minute de football international. Il a été signé pour la profondeur – pour être un corps supplémentaire dans le slog sans fin qu’est la saison 2020-21 modifiée par COVID, et samedi, il s’est retrouvé à remplacer un vainqueur de la Coupe du monde sur une équipe triplée contre leurs adversaires les plus féroces.

Sans surprise, Dortmund l’a ciblé tôt et souvent avec Gio Reyna, Raphael Guerreiro derrière lui et Marco Reus, passant de sa position de départ derrière Haaland. C’était une bonne stratégie, mais le problème avec cette équipe du Bayern est de savoir comment ils s’adaptent rapidement.

jouer

1:27

Jurgen Klinsmann dit que Dortmund en a fait assez pour au moins attirer le Bayern, ils n’étaient tout simplement pas cliniques dans le dernier tiers.

La haute pression est devenue un peu plus intense, ce qui a rendu difficile pour Dortmund de faire avancer le ballon avec précision. Chaque fois que Sarr s’avançait, le Bayern s’assurait qu’il était parfaitement couvert. Et souvent, la ligne arrière s’inclinait, Jerome Boateng venant aider, David Alaba glissant à travers et Lucas Hernandez devenant presque un défenseur central supplémentaire. Lorsque le Bayern était en possession du ballon, il n’était pas opposé à garder le ballon un peu plus longtemps.

Et ainsi, Dortmund est allé à leur pain et beurre. Quand vous avez un attaquant aussi rapide et aussi fort que Haaland, pourquoi pas? À un moment donné, il a été arrêté par un appel de hors-jeu marginal après une brillante course qui a laissé Thomas Mueller pris au dépourvu. Peu de temps après, il a obtenu un grade de Boateng. Haaland a été condamné pour une faute, mais le message était clair, comme en témoigne le regard sale que le défenseur central vétéran du Bayern lui a donné.

Bien sûr, deux peuvent jouer à ce jeu. La riposte du Bayern au comptoir a vu l’éclatement rapide de Gnabry laisser Meunier derrière avant que Lewandowski ne ramène son centre de point. VAR l’a refusé (correctement) pour hors-jeu, mais c’était proche. Si proche que cela a servi de rappel de ce que le Bayern peut faire et à quelle vitesse il le fait.

Le Bayern a été défié à chaque étape par un brillant Dortmund samedi, mais les champions ont quand même émergé avec les trois points, comme c’est souvent le cas. Martin Meissner – Piscine / .

Puis vint le mauvais côté du Bayern. Une mauvaise passe de Sarr a fait perdre le ballon à Kimmich puis, tout en essayant de récupérer, a attaqué Haaland. C’était une erreur inhabituelle, à la fois mentale et physique, de Kimmich et cela aurait pu entraîner un carton rouge. Au lieu de cela, Kimmich a été blessé. Corentin Tolisso l’a remplacé et pendant une minute, vous avez senti que sans le métronome du Bayern, Favre pourrait trouver l’avantage dont il avait besoin.

Les choses se sont améliorées pour Dortmund lorsque Guerreiro (de nouveau du côté de Sarr) l’a ramené à l’intérieur pour que Marco Reus sorte de l’impasse, et il semblait que Dortmund profiterait du luxe d’une avance à la mi-temps. Mais au cœur du temps additionnel, Thomas Delaney a heurté le dos de Gnabry et le Bayern a obtenu un coup franc du bord de la surface. Lewandowski, Gnabry et Alaba se tenaient au-dessus du ballon en conférence, comme les enfants de Logan Roy se demandant quoi faire ensuite. Cela s’est terminé par Alaba le frappant devant Roman Burki à l’aide d’une grande déviation au large de Meunier.

Ils disent qu’accorder un but juste avant la mi-temps est l’une des choses les plus dégonflantes du sport. Eh bien, accorder un égaliseur juste avant la pause est encore pire. Et en abandonner un autre, juste après la pause, eh bien, ce ne sont que les stands.

C’était une croix standard de Lucas Hernandez, transformée en cadeau invitant par la brillance et la capacité aérienne de Lewandowski. Il a croisé Mats Hummels (pas en reste) et s’est reposé contre lui pour obtenir juste assez de couple pour le diriger vers le poteau éloigné.

Deux buts en quatre minutes de chaque côté de la mi-temps. Brutal.

La réaction de Dortmund était furieuse, mais désordonnée et encore une fois, le Bayern aurait pu renforcer son avance. Coman a été refusé d’abord par la poste, puis par Roman Burki. Dortmund a tourné les vis, campant dans la moitié de terrain du Bayern, mais sachant que la contre-attaque pourrait survenir à tout moment. Flick a répondu avec une autre série de jambes fraîches, roadrunner, comme Leroy Sane a remplacé Coman. Et bien sûr, c’est Sane qui a terminé un contre classique repéré par Lewandowski pour le porter à 3-1.

Haaland en a tiré un avec le genre de mouvement qui, lorsqu’il est exécuté parfaitement, ne peut tout simplement pas être contré: le dink sur le dessus avec le grand Norseman échappant au dernier défenseur. C’était le genre de mouvement de transition à deux qui n’était vraiment pas un plan de match, mais plutôt quelque chose que vous devez prendre quand il s’agit de vous.

Ce jour-là, il fallait un plan de match intelligent et beaucoup d’énergie et de jeunes talents pour perturber le Bayern. Dortmund avait le dernier – ils le font généralement – mais le premier a été annulé tôt.

Peut-être que ça aurait été une histoire différente sans le coup de poing du but d’Alaba juste avant la mi-temps, mais c’est aussi la marque des champions: se faire claquer au visage et persévérer comme si de rien n’était. Et le Bayern, comme ils l’ont encore montré, est le club Alpha de la Bundesliga pour une raison.