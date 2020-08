Le Bayern Munich s’est hissé au sommet du classement des coefficients des clubs de l’UEFA mercredi après avoir remporté la Ligue des champions dimanche dernier lors de la finale disputée contre le Paris Saint-Germain, enlevant une telle condition au Real Madrid, qui avait commandé six saisons consécutives dans ce classement.

Le champion allemand de football, qui a conquis le triplé cette saison, mène ce classement européen avec 136 000 points d’avance sur le Real Madrid (134 000). Après avoir remporté la «Ligue des champions» en 2013, le club munichois est arrivé deuxième derrière le FC Barcelone, mais cette fois, il a franchi le pas.

« C’est un grand honneur et nous rend fiers et heureux d’être à nouveau à la première place du classement européen des cinq ans. Je tiens à féliciter notre équipe et notre entraîneur Hansi Flick et ses entraîneurs pour cet exploit », a-t-il déclaré mercredi. Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

« C’est une belle réussite pour l’entité et un témoignage de l’excellent travail que notre club a réalisé ces dernières années et surtout cette saison », a-t-il déclaré.

L’équipe de Munich a remporté ses 11 matchs en route vers le titre de la Ligue des champions. Les coefficients de classement sont basés sur les résultats des clubs ayant joué en Ligue des champions et en Ligue Europa au cours des cinq dernières saisons.

CLASSEMENT COEFFICIENT DE L’UEFA

1.- Bayern Munich (ALE) 136 000.

2.- REAL MADRID (ESP) 134 000.

3.- FC BARCELONE (ESP) 128 000.

4.- ATLÉTICO DE MADRID (ESP) 127 000.

5.- Juventus (ITA) 117 000.

6.- Manchester City (ING) 116 000.

7.- Paris Saint-Germain (FRA) 113 000.

8.- SEVILLA FC (ESP) 102 000.

9.- Manchester United (ING) 100 000.

10.- Liverpool (ING) 99 000.