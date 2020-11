La saison de Premier League 2020-21 a un peu plus de deux mois et pour les joueurs qui s’attendent à jouer pour leur pays à l’Euro 2020 ou à la Copa America retardé l’été prochain, il reste huit mois de football à travers plusieurs compétitions à passer avant « le fin « à la mi-juillet.

En juin, ESPN s’est entretenu avec le scientifique du sport, le Dr Tom Little, des défis auxquels sont confrontés les meilleurs joueurs cette saison. Il a mis en garde contre une année « incroyablement difficile » à venir, à la fois mentalement et physiquement, en raison de la charge de travail accrue causée par une liste de rencontres tronquée par l’impact de la pandémie de coronavirus. Les prévisions du Dr Little se sont révélées d’une exactitude inquiétante, et il ne peut voir que d’autres problèmes à venir.

« C’est une période difficile, mais que faites-vous? » a déclaré le Dr Little, qui a travaillé avec Manchester City et Burnley. « N’avez-vous pas le Championnat d’Europe à la fin de cette saison? Personne ne veut ça, donc ça va être pareil tout au long de la saison. Et chaque joueur qui entre en Euros va avoir un profil assez risqué en termes de forme physique et fatigue. «

Selon premierinjuries.com, il y a eu 103 blessures musculaires en Premier League cette saison – un bond de 16% après le même nombre de matches la saison dernière – et la campagne n’a toujours pas atteint son point de pincement traditionnel du milieu de l’hiver. , lorsque les matchs et les blessures augmentent en tandem en décembre et janvier. Liverpool a plus de blessures que toute autre équipe de haut niveau, l’équipe de Jurgen Klopp manquant huit joueurs seniors après huit matchs de Premier League; Leicester et Manchester United en ont sept chacun; Arsenal et Man City ont cinq joueurs de la première équipe manquants en raison d’une blessure, bien que Chelsea (3) et Tottenham (4) aient jusqu’à présent été relativement indemnes lors d’un début de saison chargé.

Conséquence directe d’une saison anglaise concertée par la pandémie, la charge de travail est devenue incessante, chaque week-end et en milieu de semaine jusqu’à la mi-janvier étant repris par des rencontres. En conséquence, la science du sport et le personnel chargé de garder les joueurs en forme sont devenus de plus en plus importants. Little, maintenant responsable de la performance chez Preston North End, côté championnat EFL, a déclaré à ESPN que cette saison, le rôle était devenu aussi difficile que jamais.

«C’est difficile», a déclaré Little. « Les blessures sont en hausse de 16% en Premier League par rapport à cette étape la saison dernière. Ce n’est pas à la mesure des blessures que nous avons vues dans la NFL après leur saison de lock-out en 2011, quand il y avait un pic important de blessures au tendon d’Achille, mais il y a Nul doute que 16% est significatif, et c’est pourquoi les gens réagissent et cherchent des solutions. «

Une mesure qui aurait pu aider à atténuer les problèmes de blessures et de fatigue en Premier League était le maintien de cinq remplaçants autorisés par match. Cela a été autorisé lors du redémarrage du projet, mais lorsque les clubs de Premier League ont voté sur sa mise en œuvre pour cette saison, il a été rejeté, bien qu’il ait été sanctionné pour la compétition de clubs de l’UEFA et la plupart des ligues majeures en Europe, y compris la Bundesliga allemande, la Serie A italienne et la Primera Division espagnole.

Le point de vue dans le jeu anglais était que l’autorisation de cinq sous-marins profiterait aux grands clubs avec des équipes plus fortes et laisserait les petites équipes dans une situation désavantageuse.

« Les cinq remplaçants sont les plus importants », a déclaré Little. « J’étais sidéré lorsque les clubs ont voté contre cela, mais je pensais dans une perspective entièrement égoïste de la science du sport en ce sens que je veux protéger les joueurs. Mais ceux qui ont voté, les PDG du club, ont d’autres considérations telles que la protection de leurs propres équipes et aussi , d’un point de vue financier, plus il y a de joueurs impliqués un jour de match signifie plus de paiements et de bonus à payer, il ne s’agit donc pas seulement de ce qui est le mieux pour les joueurs. Mais il faudra faire quelque chose car nous nous dirigeons vers une situation sans précédent nombre de matchs jusqu’à la mi-janvier. «

Les meilleurs clubs ont du mal à gérer une hausse des blessures musculaires jusqu’à présent cette saison. SHAUN BOTTERILL / POOL / . via .

Plus de jeux signifie moins de temps pour s’entraîner et développer l’endurance, mais un facteur crucial, selon Little, est la demande supplémentaire placée sur le corps en jouant dans un appareil compétitif, par opposition à l’entraînement.

« Le principal problème, sans aucun doute, est la congestion des installations », a-t-il déclaré. «Ce n’est pas seulement la charge physique: si vous jouez samedi, mardi, samedi, vous avez un peu plus de charge que lors d’une semaine d’entraînement normale.

« Mais ce n’est pas la quantité de charge, c’est le type de charge. C’est l’intensité de la vitesse et du mouvement, et cela fait plus que doubler au cours d’une semaine de trois matchs, en termes de distance de sprint, d’accélérations et de décélérations élevées – impact élevé Torsion et retournement. Ce sont les choses qui augmentent vraiment en termes de chargement quand on joue à un jeu. Ces facteurs ont un grand effet sur le corps en termes de jeux car il n’y a pas de répit. «

À titre d’exemple, les équipes impliquées dans la Ligue des champions et la Ligue Europa doivent disputer trois matches européens entre le 24 novembre et le 10 décembre. Arsenal, Man City, United et Tottenham doivent également disputer les quarts de finale de la Coupe Carabao les 22 et 23 décembre. , avec le troisième tour de la FA Cup – et une potentielle demi-finale de la Carabao Cup – à ajouter au mélange début janvier.

Entre le 21 novembre et le 16 janvier, Arsenal, City, United et Spurs disputeront au moins 15 matchs, en ajoutant un autre s’ils atteignent les demi-finales de la Coupe Carabao. Seize matchs en 57 jours se déroulent lors d’un match tous les 3,5 jours – un calendrier pénible.

« Les équipes jouent actuellement 2-3 matchs par semaine, jusqu’à la mi-janvier », a déclaré Little. « Les meilleurs joueurs ont un devoir international en plus de cela – l’Angleterre, par exemple, est maintenant au milieu de sa troisième pause internationale de trois matchs depuis septembre. Les meilleurs joueurs ont donc le grand nombre de matchs, puis les voyages et plus. fatigue, manque de sommeil qui va avec. «

Le premier milieu de semaine de rechange à la mi-janvier voit les 10 matchs de Premier League répartis sur deux midweeks. Cependant, la lourde charge de matchs reprend ensuite, avec sept jours de match de Premier League et deux tours de FA Cup à jouer dans le mois précédant le retour de la Ligue des champions le 16 février; la saison dernière, il y avait quatre rencontres de Premier League et un seul tour de FA Cup. La pause hivernale de deux semaines que tous les clubs ont reçue en 2019-2020 a également dû être supprimée.

Man City et Man United doivent également participer à un match supplémentaire, jouant respectivement à Aston Villa et à Burnley. Ils ont été autorisés à commencer la saison avec une semaine de retard en raison de leur participation à la Ligue des champions et à la Ligue Europa en août, mais cela a purement mis la canne sur la route. Les deux clubs devront désormais jouer soit en milieu de semaine vierge de janvier, soit à l’une des deux dates libres lors des huitièmes de finale de l’UCL en février et mars.

Ale Moreno dénonce le manque d'ingéniosité offensive de l'Angleterre lors d'une défaite 2-0 face à la Belgique en Ligue des Nations.

Alors que les préparatifs de pré-saison sont considérés comme générant une base cruciale de remise en forme pour la saison à venir, Little pense que même avec une pré-saison complète cette année, le nombre de blessures ne serait que d’environ 10% de moins, car l’accumulation de matchs est la principale cause du problème. problème.

«En pré-saison, vous ne travaillez pas seulement pour la forme physique de match. Vous mettez également dans les blocs de construction pour vous rendre plus robuste. Vous travaillez sur l’endurance et la force de base, mais vous progressez progressivement pour essayer d’être aussi spécifique que Cela prend du temps, mais tout ce que tout le monde a fait cette année a été de faire en sorte que les joueurs soient aussi en forme que possible parce que vous étiez directement dans les jeux.

«La forme physique est essentiellement le produit de votre forme physique et de votre fatigue», a-t-il déclaré. « Donc, ces gars-là ne font qu’augmenter régulièrement leur fatigue. Leurs niveaux de performance diminuent, tout comme leur robustesse, avec le temps. »

La bonne nouvelle, même légère, est qu’il existe des domaines dans lesquels les joueurs peuvent améliorer leur condition physique et diminuer le facteur de fatigue. Les joueurs sont désormais autorisés à recevoir des massages du personnel portant des équipements de protection individuelle (EPI), mais la cryothérapie continue d’être interdite en raison des protocoles COVID-19.

Pour Little, les bienfaits du repos et de la nutrition ne peuvent pas être surestimés.

«Les principaux éléments qui peuvent aider à atténuer la fatigue sont une alimentation et un sommeil optimaux», a-t-il déclaré. « Si ces facteurs ne sont pas corrects, tous les autres gains de pourcentage potentiels n’entrent pas vraiment en ligne de compte.

« En termes de sommeil, il est très spécifique à chaque individu, mais en général, vous voudriez que les joueurs aient entre sept et neuf heures par nuit, et de préférence le haut de gamme. Chez les plus jeunes, à la fin de l’adolescence et au début -20s, cela peut durer jusqu’à 10 heures. Mais avec les déplacements à l’extérieur, les matchs de fin de soirée, des choses comme ça interfèrent et il n’est pas facile pour les joueurs de prendre le repos dont ils ont besoin. Pour aider, certains clubs sont commencer l’entraînement à des moments différents, surtout après les matchs de nuit. «

C’est parfois comme ça que les joueurs doivent simplement cocher toutes les cases en termes de repos et de nutrition. S’ils écoutent les experts, se reposent et mangent bien, ils se donneront les meilleures chances de rester en forme, en bonne santé et disponibles.

«Avec la nutrition, ce sont les mêmes principes de base – augmenter les glucides avant les matchs, puis les glucides et les protéines après les matchs», a ajouté Little. « Une des grandes choses sur lesquelles nous nous concentrons est l’augmentation des informations sur le régime alimentaire – des régimes alimentaires complets et sains riches en légumes, fruits, salades, noix et graines, épices, thés verts. Nous avons poussé un peu plus cela pour aider. avec les rigueurs supplémentaires que vivent les gars. «

Malgré toute l’aide et le soutien fournis par la science du sport, la congestion des installations est le problème qui ne disparaîtra pas cette saison. Et tout joueur impliqué dans un tournoi international l’été prochain y arrivera après avoir participé à un marathon de football.