Le président de la Fédération anglaise de football, Greg Clarke, a été contraint de s’excuser mardi pour avoir utilisé l’expression « footballeurs de couleur » lors d’une audience du comité parlementaire sur l’avenir du football anglais.

Clarke participait à une réunion du Comité du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) pour discuter du manque de progrès dans les conversations entre la Premier League, la Ligue anglaise de football et la FA visant à convenir d’un montage financier pour aider les 92 clubs à survivre à la baisse des revenus causée par COVID-19.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Cependant, les députés ont profité de l’occasion pour s’attaquer à une série de problèmes plus larges, notamment le manque de représentation ethnique des minorités dans les conseils d’administration et un financement insuffisant pour le football féminin et de base.

• Les blessures méritent le premier appel de Bellingham en Angleterre

• Sources: Lingard quitte l’agent Raiola

• Le chef de la FA anglaise s’excuse pour une peine offensante

• Deschamps: Pogba ne peut pas être heureux à Utd

• Klopp, Pep appel à 5 ​​abonnés rejeté

Interrogé sur la raison pour laquelle il n’y a pas de footballeur ouvertement gay au niveau élite en Angleterre, Clarke a répondu: « La réponse est que je ne sais pas, c’est vrai, parce que j’ai passé beaucoup de temps à parler aux gens de la communauté LGBT. I ‘ai parlé à des athlètes LGBT d’autres sports qui sont sortis.

« Le point de vue que j’ai entendu est, si je regarde ce qui arrive aux footballeuses de haut niveau, aux footballeurs de couleur de haut niveau et aux abus qu’ils subissent sur les réseaux sociaux.

«Pas de la foule parce que vous obtenez ce comportement dans la foule, mais en grande partie, les gens ont acheté un abonnement et ils vont se comporter parce qu’ils seront interdits à vie s’ils donnent des abus racistes ou homophobes.

« Mais les médias sociaux sont gratuits pour tous. Les gens peuvent voir si vous êtes noir et s’ils n’aiment pas les noirs parce qu’ils sont des racistes sales, d’accord, ils vous abuseront de manière anonyme en ligne. Ils peuvent voir si vous êtes un femme.

« Certaines des footballeuses noires de haut niveau subissent de terribles abus. Je leur ai parlé. Des abus absolument ignobles. Je n’ai pas parlé directement aux footballeurs homosexuels parce que je n’ai pas été en mesure de trouver quelqu’un qui puisse me rencontrer. Mais quand je parle à d’autres personnes autour du jeu, des sportifs gays, pourquoi vous inscrivez-vous volontairement à cet abus?

« Dès que vous lèverez la main, les coins sombres des médias sociaux viendront après vous et nous avons besoin du gouvernement pour nous aider à réglementer les médias sociaux afin que les racistes, les homophobes et les misogynes ne puissent viser quiconque ose dire quoi que ce soit ils ne sont pas d’accord. Nous avons besoin d’aide dans ce domaine. «

Clarke a ensuite répondu à une autre question avant que le président du comité DCMS, Julian Knight, ne l’interrompe pour faire venir un autre membre, le député de Cardiff West, Kevin Brennan.

« Monsieur Clarke, la diversité n’est pas vraiment le problème, c’est – le football est diversifié – c’est l’inclusion qui est le problème », a commencé Brennan.

«Quand vous avez dit quelque chose plus tôt, je pense que vous avez entendu parler de« personnes de couleur »- si tel est le cas, voudriez-vous retirer ce langage? Parce que ce n’est pas exactement le genre de langage qui signifie que l’inclusion n’est pas un réalité même si le football est très diversifié et compte de nombreuses personnes issues de minorités ethniques et aussi des homosexuels. «

Clarke a répondu: « Premièrement, si je l’ai dit, je m’en excuse profondément. Deuxièmement, je suis le produit d’avoir travaillé à l’étranger. J’ai travaillé aux États-Unis pendant de nombreuses années où j’ai dû utiliser le terme » personnes de couleur « parce que était le produit de leur législation sur la diversité et de leur format de discrimination positive. Parfois, je trébuche sur mes propos et je m’excuse profondément. «

Clarke avait expliqué en détail comment la FA abordait les questions de diversité et d’inclusion dans le football anglais et a reconnu l’importance des problèmes dans des réponses longues et détaillées.

Mais son témoignage était jonché de langage encore maladroit, stéréotypant les Asiatiques tout en affirmant qu’un entraîneur lui avait dit que les jeunes filles n’aiment pas qu’on leur frappe le ballon.

« Si vous allez au département informatique de la FA, il y a beaucoup plus de Sud-Asiatiques que d’afro-caribéens », a-t-il déclaré lors d’une réponse. « Ils ont des intérêts de carrière différents. »

La FA a publié une déclaration peu de temps après la fin de l’audience qui disait: « Greg Clarke est profondément désolé pour la langue qu’il a utilisée pour désigner les membres de la communauté ethnique minoritaire lors de l’audition du comité restreint aujourd’hui. Il a reconnu que l’utilisation du terme » de couleur « n’est pas approprié et s’est excusé de tout cœur lors de l’audience. «