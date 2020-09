Arturo Vidal commence à parler à Barcelone. De son avenir, qui ne sera pas Blaugrana, même si le Chilien (contrairement à Messi) a régulièrement repris l’entraînement avec les Catalans. Le milieu de terrain a entamé des négociations pour mettre fin au contrat qui le lie au club Camp Nou jusqu’en 2021. Se libérer sur un transfert gratuit, après avoir été pratiquement bloqué par Bartomeu. Et retour en Italie: l’Inter est là, avec Antonio Conte prêt à l’accueillir. Les Nerazzurri ont également commencé à bouger, pratiquement sans compétition en Serie A: parce qu’un appel de la Juventus le ferait aussi plaisir, mais les Bianconeri ont déjà manqué de créneaux pour les citoyens non européens. Et donc, si c’est l’Italie, ce sera à la cour de l’entraîneur qui l’a d’abord appréciée dans notre championnat.

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'les-faits-du-jour';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "72";

var titolo_art = "Vidal-Inter, quelque chose bouge: le Chilien s'entraîne avec le Barça mais s'occupe de la résolution";

var section_art = "Les faits du jour";

var now = '1er septembre 05h05';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, o.src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Prédictions de l’UFC Vegas 9: aperçu des premiers sous-cartes «Overeem vs Sakai»

→ Augmente les opérateurs téléphoniques: voici les dernières nouvelles

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑