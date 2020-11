Le dernier kit de carnaval de Cologne a été dévoilé par un clown solitaire utilisant le slogan: «Nous célébrons seuls, ensemble». 1.FC Cologne

Le club de Bundesliga, le FC Cologne, a dévoilé sa spéciale Karneval kit pour 2020, pas avec aucun de leurs joueurs, mais plutôt en enrôlant un clown solitaire pour donner aux fans un message d’espoir édifiant alors qu’il n’y aura pas de célébrations publiques dans les rues de la ville cette année.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’infliger l’isolement dans le monde, les gens restent interdits de lieux dans lesquels la culture et les sports offrent une évasion. En Allemagne, les matches de Bundesliga sont revenus à huis clos pour novembre et les autorités locales n’ont eu d’autre choix que d’annuler la saison de carnaval (connue sous le nom de «cinquième saison» non officielle de l’année), qui devait s’ouvrir à 11h: 11 h le 11 novembre.

Ce jour-là, quel que soit le gris du ciel, des milliers de personnes se rassemblent dans la ville de Cologne, l’une des Karneval hotspots en Allemagne, pour le peindre dans les couleurs les plus vives et laisser les cruautés de la vie quotidienne derrière. Depuis 2013, certains de ceux dans les rues de Cologne portaient le dernier kit de carnaval 1.FC Cologne, conçu et sorti spécialement pour l’occasion.

En l’absence d’une véritable saison de carnaval cette année, le FC Cologne a poursuivi la tradition en lançant le dernier kit cette semaine, avec une vidéo émouvante d’un clown marchant dans les rues vides et frappant les pubs vides de la ville.

« Imaginez que vous avez perdu votre sourire. Cette année, il n’y aura pas de fleurs. Il n’y aura pas de danse », dit le narrateur alors que le « dernier clown » cherche le bonheur dans la vie et attend que la pandémie passe. « Les bons moments reviendront. Mais cette année, vous êtes le seul: Le dernier clown! Et vous souriez maintenant. Votre cœur coloré bat jusqu’à la fin », dit-il alors que le clown danse dans le vide RheinEnergieSTADION du FC Cologne, pour révéler Le kit de carnaval emblématique de cette année pour apporter un peu de joie dans l’étrangeté qui a rempli les arènes cette année.

« Nous fêtons Karneval seuls, ensemble », le narrateur signe après que les détails exquis du kit ont été révélés. S’inspirant du Lappenclown costume Karneval classique, il comprend 11 symboles associés à Cologne et à sa célèbre fête annuelle. Du Kratzchen, le chapeau traditionnel du bouffon, au Soleil, La cathédrale emblématique de Cologne. Des emblèmes dorés sur le bas du maillot et sur les manches complètent le design, qui a été décrit comme « terriblement laid » par des sections des fans du club sur les réseaux sociaux, « mais c’est ce que la loi exige ».

Bien que le club ait différents fabricants de kits au fil des ans, Dennis Steimel a conçu chaque kit de carnaval depuis leur introduction.

« Vous ne pouvez pas nier qu’il y a un certain caractère culte, tous sauf un des maillots étaient des meilleurs vendeurs », a déclaré Steimel à ESPN. « Mais il est vraiment difficile de mettre le lien que les habitants de Cologne ont avec le club, la ville et le carnaval. C’est unique. C’est le célèbre Jefohl (sentiment).

« Le règlement allemand du football n’est pas si strict pour les kits spéciaux, et chaque année nous pouvons laisser libre cours à notre imagination. Le blason de la ville sera toujours au milieu de la poitrine, et certains éléments comme le Kratzchen, sont récurrents. «

Le football à tous les niveaux a été durement touché financièrement par la pandémie, mais les clubs de Bundesliga n’ont pas oublié leurs communautés et que d’autres souffrent davantage en dehors de leur bulle relativement protégée. Le FC Cologne n’est pas différent, et il mettra 1,11 € pour chaque kit vendu à des œuvres caritatives et aidera à promouvoir des projets culturels dans la région.

« Nous avons déjà vendu plus de 3 000 maillots le premier jour – c’est un record », a déclaré le directeur général de Cologne, Alexander Wehrle, à ESPN. «Cologne est la capitale allemande du carnaval et des millions de personnes du monde entier viennent ici pour fêter ça. Mais tout cela ne peut pas se produire au milieu de la pandémie et après mûre réflexion, nous avons décidé que nous voulions soutenir le kit également cette année. C’est devenu une tradition pour de nombreux fans et une pièce de collection chère.

« Nous savons que d’autres ont été plus durement touchés par la pandémie que le football. Surtout la scène culturelle. Et avec notre don, nous voulions donner un petit exemple de solidarité. »

Les célèbres kits de carnaval de Cologne ont été portés dans au moins un match de chaque bar de la saison de carnaval depuis leur introduction. Chaque année, le club fonde le design sur un slogan de Karneval, le premier étant: « Zokunf, mer spingse wat kutt (futur, voyons ce qui se passe). « Mais Cologne est depuis longtemps profondément attachée au carnaval local. » Lors d’un carnaval que nous avons organisé il y a 70 ans, un directeur de cirque nous a offert notre animal héraldique Hennes, un vrai bouc, « Wehrle a ajouté. « Son successeur [Hennes IX] vit dans le zoo de Cologne et, avant la pandémie, était dans notre stade pour nos matches. «

Cologne n’est pas le seul club à distribuer un kit pour la «cinquième saison». Plus haut sur le Rhin, dans la ville de Mayence, Karneval devient Fastnacht mais le concept reste le même. Depuis 2016, le club a lancé un Fastnacht kit chaque janvier et 2021 ne sera pas différent, encore une fois au mépris de la pandémie.

Mayence continuera à avoir son mot à dire dans la conception et espère avoir de la chance car ils, tout comme Cologne, combattent la relégation du haut niveau. Voici quelques-uns des kits de carnaval les plus mémorables que les deux clubs ont publiés ces dernières années:

Cologne 2015

Ce kit controversé n’a presque jamais été utilisé, car il a été lancé en octobre 2015, mais Cologne a décidé de ne pas le porter lors de son match contre Mayence quelques jours seulement après les attaques du 13 novembre contre Paris lors du match France vs. Match d’Allemagne au Stade de France. Au lieu de cela, Cologne l’a arboré le janvier suivant lors de l’accueil de Stuttgart.

Cologne 2016

Un design plutôt simpliste avec l’écusson de la ville de Cologne en filigrane sur le maillot et le slogan « quand on voit nos enfants on est sans voix » incrusté dans le cou. Les contours de la Cologne Soleil et le Kratzchen peut être vu près de chaque épaule du maillot.

Mayence 2016

Mayence a adopté l’icône saisonnière qui est la casquette du bouffon pour leur tout premier kit de carnaval.

Cologne 2018

Peut-être le meilleur à ce jour, ce maillot a gardé les couleurs du club, arborait tous les éléments classiques et le slogan « Uns Sproch est Heimat (notre langue est à la maison). «

Mayence 2019

Le sponsor du maillot de Mayence, Kommerling, a été remplacé par le slogan « Unser Traum Lebt (notre rêve est vivant) « pour rappeler que Mayence disputait sa 10e saison consécutive de Bundesliga en 2018-2019.