Les jeux ont progressé en Amérique du Sud au milieu de la pandémie de coronavirus – un seul événement, la mort de Diego Maradona, pourrait arrêter le spectacle.

L’affrontement de la Copa Libertadores entre l’Internacional du Brésil et l’Argentine Boca Juniors a été reporté après la confirmation de la nouvelle que la légende de Boca Maradona était décédée mercredi à l’âge de 60 ans à son domicile à la périphérie de Buenos Aires à la suite d’une crise cardiaque.

Au moment où le match devait commencer, Internacional a rendu hommage à Maradona en éclairant son stade dans le bleu de l’Argentine – un événement remarquable. Le bleu est la couleur de Gremio, les concurrents locaux de l’Inter dans la plus féroce rivalité du Brésil. L’Inter n’embrasserait normalement jamais la couleur. Mais alors le décès de Maradona n’est pas un événement ordinaire. Et, comme cette histoire le montre clairement, c’est un événement qui n’est pas seulement profondément ressenti en Argentine.

L’artiste brésilien Mulamba a posté sur les réseaux sociaux une photo de Maradona en train de triompher après avoir marqué contre l’Angleterre à la Coupe du monde en 1986. Le point: le corps de Maradona est en train de façonner l’Amérique du Sud.

J’ai appartenu à l’Argentine, bien sûr. Et à Naples. Mais il appartenait également à son continent d’origine. Il aurait presque pu être inventé pour illustrer l’histoire et l’importance du football sud-américain.

Le jeu s’est répandu dans les villes portuaires du Cône sud à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C’était une époque d’immigration massive et d’urbanisation rapide, lorsqu’une nouvelle classe ouvrière était ouverte à de nouvelles traditions.

Le football a été introduit par les Britanniques, arrivant plein de prestige. Il s’est déplacé rapidement vers le bas de l’échelle sociale, repris par les habitants et réinterprété, émergeant comme une affaire ballétique et gracieuse idéale pour ceux qui ont un centre de gravité bas. Et cette réinterprétation a conduit à des triomphes internationaux et à la reconnaissance d’une partie du monde qui était généralement affamée de telles choses.

Cela définit la large toile sur laquelle Maradona a peint ses chefs-d’œuvre. En partie d’immigrants italiens, en partie indigènes américains, il aurait presque pu sortir de l’imaginaire collectif sud-américain de ce qu’une star du football devrait être – un enfant né du mauvais côté des pistes de l’étalement urbain, sombre, court et trapu avec des cheveux indisciplinés. Un gamin rapide de corps et vif d’esprit, à la fois un sourire étincelant et une ruse malveillante.

Et si Maradona apparaît presque comme un personnage scénarisé d’une œuvre de fiction, il en va de même pour le jeu qui a défini sa vie. Sa performance contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 1986 était encore meilleure. Et en finale, il a trouvé la passe qui a établi le but gagnant. Mais c’est le quart de finale contre l’Angleterre qui a fourni le prisme à travers lequel les extrêmes de sa vie ont été considérés.

La guerre des îles Falkland entre l’Argentine et le Royaume-Uni quatre ans plus tôt a fourni une dimension argentine spécifique à l’occasion. Mais marquer ces buts contre cette opposition est aussi un fantasme de vengeance sud-américaine – pour la façon dont ils pensaient que la FIFA, alors dirigée par les Anglais, méprisait le continent dans les années 1960 et, plus profondément, pour le pouvoir qu’elle avait exercé. le continent au plus fort du colonialisme.

Le but notoire de Maradona « Main de Dieu » – quand il a frappé le ballon devant le gardien Peter Shilton et dans le filet sans que les officiels ne le voient – a été considéré comme un hommage à l’intelligence de la rue sud-américaine. Son deuxième glorieux – marqué après une course solo suprême avec le ballon qui a commencé dans sa moitié de terrain – comme un témoignage de talent naturel. Ensemble, ils servent de registre vivant du potentiel d’un continent, et peut-être aussi de sa fascination pour les courbes plutôt que de ce que certains pourraient considérer comme une obsession limitante de la ligne droite.

Maradona a parcouru ces courbes avec une spontanéité engageante et charismatique. Il y a ici un contraste évident avec le Pelé plus froid et plus calculateur. L’histoire de Pelé correspond au modèle classique en trois actes; le héros émerge dans une flamme de gloire, le héros traverse des revers et est mis en doute, le héros parvient à gagner à la fin. La vie de Maradona ne correspond pas à un schéma aussi soigné. C’est aussi mazy qu’un de ses dribbles. S’il était mort en 2004, il aurait été plus facile de le classer comme un récit édifiant sur les dangers de l’orgueil. Mais il y a eu des rebondissements dans le scénario alors qu’il se remettait en forme et se lançait dans une carrière d’entraîneur. Il semble maintenant clair qu’il avait besoin de la discipline du coaching.

Le football argentin a fermé ses portes en mars à cause de la pandémie, et au moment où il est revenu – il y a moins d’un mois, le jour de son 60e anniversaire – il n’était plus en état de travailler. Il a peut-être eu trop de temps libre pour faire face à trop de démons.

Lorsque sa mort a été annoncée mercredi après-midi, la presse argentine est allée avec une photo récente de lui pour illustrer l’actualité. Cette Maradona du 21ème siècle va sûrement maintenant disparaître dans l’histoire. Le Maradona qui restera sera celui de 1986, immortalisé dans l’acte de porter un coup pour l’Argentine, pour l’Amérique du Sud, et pour des millions de personnes dans le monde qui pourraient s’identifier à cette souche et petit homme des bidonvilles de Buenos Aires.