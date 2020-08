L’Atlético Mineiro a battu Tombense 1-0 sur la route, a arrondi 3-2 au total et est devenu champion du championnat Mineiro pour la 45e fois de son histoire. C’était le premier titre de Jorge Sampaoli dans le football brésilien.

À la fin de la première mi-temps, Jair Rodrigues Júnior a marqué le seul but de l’équipe Galo, qui avait Junior Alonso dans les gros titres. Le Paraguayen a décidé de ne pas continuer à Boca, il est arrivé à l’Atlético Mineito et cet après-midi il a remporté son premier titre.

Après le match, Sampaoli a donné une conférence de presse et analysé son travail dans le football brésilien: « Pour moi, c’est une fierté d’être dans ce pays et d’obtenir un titre. Cela nous a coûté cher … En parallèle avec le Brasileirao, nous avons réalisé un titre difficile. Une conquête qui est très appréciée car elle est arrivée récemment et me remplit de fierté. «

« Ce fut une année très heureuse à Santos lorsque je suis arrivé au Brésil. Malheureusement, nous n’avons pas pu le couronner avec un titre, mais le football vous donne ces choses … Nous avons pu réaliser ce qui ne s’était pas produit auparavant. Le football a ces choses … », a ajouté Sampa.

Le football dit rarement la vérité sur ce qui se passe, seul le succès génère des critiques ou des éloges, en fait

Et finalement, il a conclu avec une phrase qui a attiré l’attention: « Maintenant, nous devons reprendre le chemin de la victoire à Brasileirao, maintenant Sao Paulo arrive. C’est le coup d’envoi, nous devons continuer comme ça. Nous sommes venus de bons matchs et avons perdu. .. Le football dit rarement la vérité sur ce qui se passe, seul le succès génère des critiques ou des éloges, en fait« , a fermé le formateur.